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Все про:гривня (1752) доллар (1498) НБУ (4334) Смолий (24)

 Укрепление гривни свидетельствует об активизации бизнеса, - Смолий

Национальный банк Украины (НБУ) называет наблюдаемое в настоящее время укрепление гривни к доллару США сезонным.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссыклой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий на пресс-конференции в Киеве в среду.

"Наблюдаемое сегодня укрепление гривни свидетельствует об активизации бизнеса, в первую очередь, это аграрные предприятия, которые начали заводить в Украину валюту для пополнения оборотных средств перед посевной", - сказал он.

Кроме того, добавил он, на рынке облигаций внутреннего государственного займа активизировались нерезиденты, которые в течение февраля-марта активно продавали валюту и вкладывали гривневые средства в облигации Министерства финансов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В прошлом году было то же самое", - Гройсман объясняет снижение курса гривни сезонными факторами

"Поэтому произошло более устойчивое укрепление гривни в отношении доллара США", - сказал Я.Смолий.

На соотношение гривни к доллару США, добавил он, частично отразилось и снижение курса доллара в отношении основных мировых валют, в первую очередь, к евро.

Источник: https://censor.net.ua/n3055469
 
 
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пердалексеич ввёл в действие "закон" про вывоз валюты...
как и обещал блогерам???
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да не, просто весна, газа меньше надо покупать.
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ну и посевная конечно... топливо, запчасти, удобрения семена...
непонатно почему Смолий херню порет? сезонное колебание за что выдаёт???
брехун!!!
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Ни о чем это не свидетельствует. Нацбанк что то мутит.
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цей банківський щур-злодій і собі шось пукнув, як ці покидьки вже дістали, коли вже народ їх трохи перевішає.
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Этот баян уже не катит для лохтората. Скорее свидетельствует о будущем резком её обвале.
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А бизнес у нас загибается, так как у людей просто нет денег.
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$=?

15:2426.01.2018

Курс доллара США продолжает снижаться
Укрепление гривни свидетельствует об активизации бизнеса, - Смолий - Цензор.НЕТ 3785
Курс американского доллара продолжает падать в пятницу, несмотря на слова президента США Дональда Трампа, высказавшегося в поддержку сильной нацвалюты.
Евро торгуется днем в районе $1,2437 против $1,2396 на закрытие прошлой сессии.
Стоимость единой европейской валюты находится сейчас около 135,89 иены по сравнению со 135,62 иены в предыдущий день. Курс доллара составляет 109,26 иены против 109,41 иены в четверг.
Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, упал на 0,45% - до минимума за три года, отмечает Dow Jones. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, снизился на 0,34%.
С начала текущей недели ICE U.S. Dollar потерял около 1,9%, что может стать самым существенным недельным падением с мая прошлого года, по данным FactSet. В том числе евро подорожал к доллару примерно на 2%, фунт стерлингов - более чем на 3%.
Д.Трамп заявил в четверг, что рассчитывает на рост курса доллара США. "Доллар будет становиться сильнее и сильнее, и в итоге я хочу видеть сильный доллар", - сказал он в интервью CNBS в Давосе.
При этом президент сказал, что комментарий министра финансов США Стивена Мнучина, оказавший столь сильное влияние на рынок, был вырван из контекста.
Ранее на этой неделе С.Мнучин заявил, что не обеспокоен недавним ослаблением доллара, поскольку этот фактор обеспечивает поддержку американской экономике за счет улучшения условий для внешней торговли. Это заявление способствовало дальнейшему ослаблению доллара
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А где у аграрных предприятий была валюта? В оффшорах,как обычно? Значит посеют,соберут урожай,толкнут за границу,и валюту опять в оффшоры. Гривна осенью в жопе. Потужно.
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боротьба з інфляцією - висока ставка нбу -не дає можливості кредитування!!!
а аграріям все одно треба займатися посівною), бо вчасно не посіє - нічого не виросте, і тд Укрепление гривни свидетельствует об активизации бизнеса, - Смолий - Цензор.НЕТ 2768
де тут активізація бізнесу?!
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кто этого дурака тянет?????????? он был и при девальвации 08 и 14 как тот фунт((((((
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Петиного бизнеса и его подельников !
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С 8 гривен до 26 это укрепление? Что этот хмырь курит?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкрепление гривни свидетельствует об активизации бизнеса, - Смолий
 
 
 
 
 
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