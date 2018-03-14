 Укрепление гривни свидетельствует об активизации бизнеса, - Смолий

Как информирует Цензор.НЕТ со ссыклой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий на пресс-конференции в Киеве в среду.
"Наблюдаемое сегодня укрепление гривни свидетельствует об активизации бизнеса, в первую очередь, это аграрные предприятия, которые начали заводить в Украину валюту для пополнения оборотных средств перед посевной", - сказал он.
Кроме того, добавил он, на рынке облигаций внутреннего государственного займа активизировались нерезиденты, которые в течение февраля-марта активно продавали валюту и вкладывали гривневые средства в облигации Министерства финансов.
"Поэтому произошло более устойчивое укрепление гривни в отношении доллара США", - сказал Я.Смолий.
На соотношение гривни к доллару США, добавил он, частично отразилось и снижение курса доллара в отношении основных мировых валют, в первую очередь, к евро.
как и обещал блогерам???
непонатно почему Смолий херню порет? сезонное колебание за что выдаёт???
брехун!!!
15:2426.01.2018
Курс доллара США продолжает снижаться
Курс американского доллара продолжает падать в пятницу, несмотря на слова президента США Дональда Трампа, высказавшегося в поддержку сильной нацвалюты.
Евро торгуется днем в районе $1,2437 против $1,2396 на закрытие прошлой сессии.
Стоимость единой европейской валюты находится сейчас около 135,89 иены по сравнению со 135,62 иены в предыдущий день. Курс доллара составляет 109,26 иены против 109,41 иены в четверг.
Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, упал на 0,45% - до минимума за три года, отмечает Dow Jones. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, снизился на 0,34%.
С начала текущей недели ICE U.S. Dollar потерял около 1,9%, что может стать самым существенным недельным падением с мая прошлого года, по данным FactSet. В том числе евро подорожал к доллару примерно на 2%, фунт стерлингов - более чем на 3%.
Д.Трамп заявил в четверг, что рассчитывает на рост курса доллара США. "Доллар будет становиться сильнее и сильнее, и в итоге я хочу видеть сильный доллар", - сказал он в интервью CNBS в Давосе.
При этом президент сказал, что комментарий министра финансов США Стивена Мнучина, оказавший столь сильное влияние на рынок, был вырван из контекста.
Ранее на этой неделе С.Мнучин заявил, что не обеспокоен недавним ослаблением доллара, поскольку этот фактор обеспечивает поддержку американской экономике за счет улучшения условий для внешней торговли. Это заявление способствовало дальнейшему ослаблению доллара
а аграріям все одно треба займатися посівною), бо вчасно не посіє - нічого не виросте, і тд
де тут активізація бізнесу?!