 Укрепление гривни свидетельствует об активизации бизнеса, - Смолий

Как информирует Цензор.НЕТ со ссыклой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий на пресс-конференции в Киеве в среду.

"Наблюдаемое сегодня укрепление гривни свидетельствует об активизации бизнеса, в первую очередь, это аграрные предприятия, которые начали заводить в Украину валюту для пополнения оборотных средств перед посевной", - сказал он.

Кроме того, добавил он, на рынке облигаций внутреннего государственного займа активизировались нерезиденты, которые в течение февраля-марта активно продавали валюту и вкладывали гривневые средства в облигации Министерства финансов.

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"Поэтому произошло более устойчивое укрепление гривни в отношении доллара США", - сказал Я.Смолий.

На соотношение гривни к доллару США, добавил он, частично отразилось и снижение курса доллара в отношении основных мировых валют, в первую очередь, к евро.