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 Политика Украины, Общество
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 Пленный наемник рассказал о результатах оккупации: "России мы не нужны. Все магазины и бензоколонки принадлежат Захарченко. ВИДЕО

Все магазины, бензоколонки и работающие предприятия на оккупированных территориях Донецкой области контролируются или принадлежат главарю донецких террористов Александру Захарченко.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Військове телебачення України, об этом заявил попавший в плен российский наемник Игорь Солоид.

"В России мы ни кому не нужны. Все это брехня. А сами... Кто был при деньгах и сейчас так остались. Все магазины захарченко, все бензоколонки и все остальное", - рассказал пленный.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украинский снайпер мастерски уничтожил наемника ВС РФ в Зайцево. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3055466
 
 
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Как раз по данному нет попадания под тебя ждут дома. Этот лет 5-6 точно получит.
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Личко чисте, не побите. Хм. Чому ж я не вірю, що воно дійсно думає те що говорить?
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Никогда не пробовали случайно очень сладкий чай на яйца разлить? Главное чтобы руки не в наручниках (стяжке) не находились. Просто совет из ниоткуда.
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Деньги свозят Захарченко , а он их руцькой ОПГ сдает
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мАлАдая республика без олигархов....все вокруг народное.....
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хорошо когда люди умнеют...
не всё значит потеряно...
так и должно быть...
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Так его ж, вроде в плен взяли.. Пришлось поумнеть.
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"А если туп, как дерево, родишься баобабом-
И будеш баобабом тыщу лет, пока помрёшь!"
В.С.Висоцький. Геній.
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Высоцкий В.С. -
отец - еврей (род из Украины: в Киеве его дедушка Вольф Шлиомович Высоцкий).
Женщина, которая его воспитала - армянка (поэтому сам Высоцкий крестился в
армянской церкви), Первая жена - еврейка Изя Жукова. Вторая жена - еврейка Люда
Абрамова (соответственно от ее два сына Аркадий и Никита - евреи). Третья жена -
француженка Мария Влади (из-за этого факта отец писал доносы в КГБ на сына).
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Ты совсем идиёт??? Он языком воздух вентилирует чтобы спасти свою шкуру... Разве непонятно??
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Наверно нужно было громче кричать "Введи войска !!!"
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Мляяяяяя... Цензор...
Ну задолбал уже этот плачь "клеопадлы"!!! Пленный наемник рассказал о результатах оккупации: "России мы не нужны. Все магазины и бензоколонки принадлежат Захарченко - Цензор.НЕТ 653
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на фоне чего дает показания)))) - молодцы парни
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За часів правління Зека єнакуєвського я писав цим довбодятлам з Бамбаса що їхні шахти маскалям на потрібні і що вони їх позакривають, але ж не вірили. В 14-му писали вже що Дамбас тіхо отчаліл і упльіваєт на россоссию, безмірно радіючи цьому. Самі собі насрали в парткі, тупі дамбаські валянки, як і їхній проффесор всєя Бамбаса.
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А говорили ж, шо усё без олигархов будет у них ...
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їх називають 15 тісячниками .а сам не такий .нікому він і нахер не потрібен в Україні ,як всі ті хто кликав Хуйла
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дайте угадаю- он тоже всего лишь на блокпосту стоял?
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почему не нужны.....нужны. просто уровень развтия слишком высок. когда понизят до уровня пидораши то тогда нормально....а так на контрасте роисяне могут не понять с каких колен они встали
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Как в плен попадают - так и глаза открываются...
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в плену все говорят что от них хотят. и наши в том числе.
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А как им, гнидам, было плохо в составе Украины.
Как кукарекал этот сброд - "путин приди!!! спаси от бендеровцев!!! мы тут всю Украину кормим, а нас хотят насиловать и распинать за одно русское слово, ааа спаситя!!!"
Ну что, суки, лучше при русском мире? Духовнее? Порядок навели?
Ублюдки, мля.
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Собственно , у нас не намного лучше .
Когда пёрлись голосовать водинтур , говорили - этот уже наворовался , больше ему не нужно .
Ага ...
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А я чув що ехвективний менеджер і виведе Україну з кризи, хоча всім доводив що лавочника обирати президентом не можна. Він завжди буде залежним від свого бізнесу.
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Ага , команда жирных рехворматоров .
И среди них Главный Ыкономист по базарам - Гнойсман .
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Ага! Тобто, коли воно перлося в попочлєніє, то мріяло, що якась крамничка або АЗС всеж-таки перепаде йому?! Але хитрий захараст всіх наї.. перемудрив! Полонений найманець розповів про результати окупації: "Росії ми не потрібні. Всі магазини і бензоколонки належать Захарченку - Цензор.НЕТ 3606
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Идиотизм зашкаливает! Нет работы, поэтому эти дауны, вместо того, чтобы уехать в Украину, Польшу, на ту же "любимую" РФ работать..... они идут осознанно (!!!) воевать, убивать за копейки!
П.С. У знакомого на заводике уборщица получает больше, чем эти вояки недоделанные.....
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"вставай проклятьем заклейменный
весь мир ублюдков и рабов,
кипит ваш разум воспалённый,
кто блин за них идти готов"
(всем уе...банам с лугандона и домбаса посвящается)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПленный наемник рассказал о результатах оккупации: "России мы не нужны. Все магазины и бензоколонки принадлежат Захарченко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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