 Пленный наемник рассказал о результатах оккупации: "России мы не нужны. Все магазины и бензоколонки принадлежат Захарченко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Військове телебачення України, об этом заявил попавший в плен российский наемник Игорь Солоид.

"В России мы ни кому не нужны. Все это брехня. А сами... Кто был при деньгах и сейчас так остались. Все магазины захарченко, все бензоколонки и все остальное", - рассказал пленный.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украинский снайпер мастерски уничтожил наемника ВС РФ в Зайцево. ВИДЕО