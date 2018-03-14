 Пленный наемник рассказал о результатах оккупации: "России мы не нужны. Все магазины и бензоколонки принадлежат Захарченко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Військове телебачення України, об этом заявил попавший в плен российский наемник Игорь Солоид.
"В России мы ни кому не нужны. Все это брехня. А сами... Кто был при деньгах и сейчас так остались. Все магазины захарченко, все бензоколонки и все остальное", - рассказал пленный.
...
не всё значит потеряно...
так и должно быть...
время покажет...
И будеш баобабом тыщу лет, пока помрёшь!"
В.С.Висоцький. Геній.
отец - еврей (род из Украины: в Киеве его дедушка Вольф Шлиомович Высоцкий).
Женщина, которая его воспитала - армянка (поэтому сам Высоцкий крестился в
армянской церкви), Первая жена - еврейка Изя Жукова. Вторая жена - еврейка Люда
Абрамова (соответственно от ее два сына Аркадий и Никита - евреи). Третья жена -
француженка Мария Влади (из-за этого факта отец писал доносы в КГБ на сына).
Ну задолбал уже этот плачь "клеопадлы"!!!
Как кукарекал этот сброд - "путин приди!!! спаси от бендеровцев!!! мы тут всю Украину кормим, а нас хотят насиловать и распинать за одно русское слово, ааа спаситя!!!"
Ну что, суки, лучше при русском мире? Духовнее? Порядок навели?
Ублюдки, мля.
Когда пёрлись голосовать водинтур , говорили - этот уже наворовался , больше ему не нужно .
Ага ...
И среди них Главный Ыкономист по базарам - Гнойсман .
П.С. У знакомого на заводике уборщица получает больше, чем эти вояки недоделанные.....
весь мир ублюдков и рабов,
кипит ваш разум воспалённый,
кто блин за них идти готов"
(всем уе...банам с лугандона и домбаса посвящается)