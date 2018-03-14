 За два месяца 2018 года произошло на 4,2 тыс. меньше ДТП, чем в январе-феврале прошлого года, - Фацевич. Инфографика

Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Александр Фацевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Украины.
По его словам, среди главных факторов, которые повлияли на такую статистку, - запуск дорожной патрульной полиции, ограничение движения до 50 км/ч и превентивные меры.
Так, за два месяца этого года в стране зарегистрировано 21,5 тысячи дорожно-транспортных происшествий. Это на 4,2 тысячи меньше, чем в январе-феврале прошлого года.
Среди них 2888 - ДТП с пострадавшими, однако как в прошлогодний период таких ДТП было более 3,1 тысячи.
Фацевич отметил, что в нынешних дорожно-транспортных происшествиях 363 человека погибли, 3787 человек были травмированы.
Также он добавил, что самыми распространенными причинами ДТП с пострадавшими за два месяца этого года является превышение безопасной скорости и нарушение правил маневрирования.
Вследствие превышения водителями безопасной скорости погиб 161 человек, из-за нарушения правил маневрирования - 55 человек.
Инфографика: Нацполиция/Facebook
Пожалуйста, цитату в студию.
дороги сошли вместе со снегом, потому и ДТМ меньше. Какие ДТП на скорости 20 км/ч.
И да, кто контролирует то ваши 50 км/ч?)
По городу "Рейнджи","Кайены" и "Лехусы" как ездили 100-120 так и ездят.
Патрулируют они бляха.... Ваши люстры за километр видно и сбросить скорость не проблема при приближении. А дальше опять едь как хочешь)
Бред это - ваше патрулирование.