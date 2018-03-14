 За два месяца 2018 года произошло на 4,2 тыс. меньше ДТП, чем в январе-феврале прошлого года, - Фацевич. Инфографика

Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Александр Фацевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Украины.

По его словам, среди главных факторов, которые повлияли на такую ​​статистку, - запуск дорожной патрульной полиции, ограничение движения до 50 км/ч и превентивные меры.

Так, за два месяца этого года в стране зарегистрировано 21,5 тысячи дорожно-транспортных происшествий. Это на 4,2 тысячи меньше, чем в январе-феврале прошлого года.

Среди них 2888 - ДТП с пострадавшими, однако как в прошлогодний период таких ДТП было более 3,1 тысячи.

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Фацевич отметил, что в нынешних дорожно-транспортных происшествиях 363 человека погибли, 3787 человек были травмированы.

Также он добавил, что самыми распространенными причинами ДТП с пострадавшими за два месяца этого года является превышение безопасной скорости и нарушение правил маневрирования.

Вследствие превышения водителями безопасной скорости погиб 161 человек, из-за нарушения правил маневрирования - 55 человек.



Инфографика: Нацполиция/Facebook