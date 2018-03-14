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Все про:ДТП (4715) Нацполиция (7056) Фацевич (39)

 За два месяца 2018 года произошло на 4,2 тыс. меньше ДТП, чем в январе-феврале прошлого года, - Фацевич. Инфографика

За два месяца этого года зафиксирован спад ДТП и смертности на дорогах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Александр Фацевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Украины.

По его словам, среди главных факторов, которые повлияли на такую ​​статистку, - запуск дорожной патрульной полиции, ограничение движения до 50 км/ч и превентивные меры.

Так, за два месяца этого года в стране зарегистрировано 21,5 тысячи дорожно-транспортных происшествий. Это на 4,2 тысячи меньше, чем в январе-феврале прошлого года.

За два месяца 2018 года произошло на 4,2 тыс. меньше ДТП, чем в январе-феврале прошлого года, - Фацевич 01

Среди них 2888 - ДТП с пострадавшими, однако как в прошлогодний период таких ДТП было более 3,1 тысячи.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Ночью в Одессе "Тойота" сбила насмерть двух пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте. ФОТО

Фацевич отметил, что в нынешних дорожно-транспортных происшествиях 363 человека погибли, 3787 человек были травмированы.

За два месяца 2018 года произошло на 4,2 тыс. меньше ДТП, чем в январе-феврале прошлого года, - Фацевич 02

Также он добавил, что самыми распространенными причинами ДТП с пострадавшими за два месяца этого года является превышение безопасной скорости и нарушение правил маневрирования.

Вследствие превышения водителями безопасной скорости погиб 161 человек, из-за нарушения правил маневрирования - 55 человек.

За два месяца 2018 года произошло на 4,2 тыс. меньше ДТП, чем в январе-феврале прошлого года, - Фацевич 03
Инфографика: Нацполиция/Facebook

За два месяца 2018 года произошло на 4,2 тыс. меньше ДТП, чем в январе-феврале прошлого года, - Фацевич 04

Источник: https://censor.net.ua/n3055465
 
 
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Еще очень важно, что сказал Семенченко.
Пожалуйста, цитату в студию.
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Соблюдайте скоростной режим и дистанцию, бляди!
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а нормальным людям можно не соблюдать?
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потому что снегом засыпало дороги и мало кто ездил
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гребаные рисовальщики))
дороги сошли вместе со снегом, потому и ДТМ меньше. Какие ДТП на скорости 20 км/ч.
И да, кто контролирует то ваши 50 км/ч?)
По городу "Рейнджи","Кайены" и "Лехусы" как ездили 100-120 так и ездят.

Патрулируют они бляха.... Ваши люстры за километр видно и сбросить скорость не проблема при приближении. А дальше опять едь как хочешь)
Бред это - ваше патрулирование.
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В Одессе снег сошёл вместе с остатками прошлогоднего асфальта. Ездить вообще невозможно. Ещё и ямы прикрыты лужами. Ваша статистика - скорее всего липовая
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кто хотел, тот уже грохнулся в прошлом году...
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Брешит как мерин - как гоняли, так и гоняют!
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Народ обнищал и поездка на автомобиле стала роскошью...У меня машина в гараже стоит почти всю зиму...На дорогах республиканского значения автомобилей почти нету...Ездят только в целях бизнеса и по необходимости....
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Ха-ха, аналитики херовы. А цены на бензин (например А-95, год назад было было 24 грн./л, а сегодня 30/л, рост - 25%)? Соответственно ездить люди стали меньше. Если будем двигаться в том же на правлении, то скоро ДТП в Украине - вообще будет невиданным чудом.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа два месяца 2018 года произошло на 4,2 тыс. меньше ДТП, чем в январе-феврале прошлого года, - Фацевич. Инфографика
 
 
 
 
 
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