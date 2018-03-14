 Геращенко о поправках Лозового, усложняющих процесс похорон: Они нарушают права граждан. Закон, спасающий ситуацию, есть. Ищем голоса

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил член коллегии МВД, народный депутат Украины Антон Геращенко.

"Поправки Лозового угрожают стабильности работы правоохранительной системы и нарушением прав граждан", - заявил он.

По этого словам, в связи с этим разработан законопроект №7547, который корректирует изменения в УПК. И завтра его будут рассматривать в Раде.

"Если под него (законопроект. – Ред.) будут голоса, то мы приостановим действие поправок Лозового в той части, которая вредит работе правоохранительной системы", - отметил он, добавив, что сейчас проводятся консультации.

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"Вы понимаете зачем эти поправки принимались и как они принимались, и понимаете, как непросто теперь их корректировать", - сказал Геращенко.

На просьбу подробнее изложить его понимание того, зачем эти поправки принимались, нардеп ответил: "Если я сейчас буду говорить всю правду и то, что я думаю, то мы можем ничего завтра не принять. Поэтому я бы воздержался. Это сейчас может просто навредить. Коротко можно сказать, что закон, который спасает ситуацию, есть, номер – 7547, готовится завтра на рассмотрение в Раде. Вчера он был в повестке дня, но мы его отложили, потому что не было голосов. Сейчас ищем голоса под этот законопроект", - рассказал он.

Напомним, во вторник, 3 октября, Рада одобрила изменения в кодексы в рамках судебной реформы. Перед этим Рада приняла зачитанные с голоса под стенограмму поправки к законопроекту. Среди них поправка авторства Андрея Лозового (РП).

Одним из побочных эффектов, который могут иметь поправки Лозового и который вызвал резонанс в обществе, является усложнение похоронной процедуры. Со вступлением поправок в силу похоронить человека без судмедэкспертизы будет нельзя, даже если он спокойно умер дома или в больнице после длительного лечения и под присмотром врача. А следователь, который ранее после констатации смерти врачом открывал дело и выписывал постановление о судебно-медицинской экспертизе, не сможет теперь сам назначить экспертизу, а должен будет обращаться за этим к следственному судье. И тоже не сам, а через прокурора. После этого у судьи будет 72 часа, чтобы назначить экспертизу.

Поправки Лозового в целом усложняют жизнь Национальной полиции, поэтому она вместе с Кабмином и группой депутатов представила законопроект, который корректирует изменения в УПК. Рассмотреть его Рада сможет 13 и 14 марта.

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Лозовой предложил поправку №109, которой предлагается изменить ряд статей УПК. Эту поправку учел профильный комитет при подготовке законопроекта №6232 ко второму чтению и, соответственно, парламент принял законопроект в целом с учетом этой правки.



В статье 219 УПК добавлены положения, которые предусматривают, что срок досудебного расследования исчисляется с момента внесения ведомостей об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследования до дня обращения в суд с обвинительным актом, ходатайства о применении принудительных мер медицинского или воспитательного характера, ходатайства об освобождении лица от уголовной ответственности либо до дня принятия решения о закрытии уголовного производства.



Согласно новой редакции данной статьи, срок досудебного расследования с момента внесения сведений об уголовном правонарушении в ЕРДР до дня уведомления лица о подозрении составляет 2 месяца в уголовном производстве относительно уголовного проступка, 3 месяца - относительно преступления небольшой или средней тяжести, 6 месяцев - относительно тяжкого или особо тяжкого преступления.



Кроме того, статья 219 будет предусматривать, что досудебное расследование должно быть завершено в течение одного месяца со дня сообщения лицу о подозрении в совершении уголовного проступка, в течение 2 месяцев со дня уведомления о подозрении в совершении преступления.



Помимо этого, ч.1 ст.284 предлагается дополнить пунктами, согласно которым уголовное производство закрывается в случае, если после уведомления лица о подозрении завершился срок досудебного расследования, за исключением случаев, когда подозрение касается совершения тяжкого или особо тяжкого преступления против жизни и здоровья человека.



Следователь также обязан будет закрыть уголовное производство, если срок досудебного расследования завершился, и никому не сообщили о подозрении.



Кроме того, поправка предусматривает изменение положения ст.234 УПК касательно обыска для выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения, поиска имущества, которое было добыто в результате его совершения, а также установления местонахождения разыскиваемых лиц.



Согласно правке Лозового, в случае отказа судьи в удовлетворении ходатайства о разрешении на обыск жилья или иного владения лица следователь или прокурор не имеют права повторно обращаться к судье с ходатайством о разрешении на обыск того же жилья, если в ходатайстве не указаны новые обстоятельства, которые ранее не рассматривал следственный судья.