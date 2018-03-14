 Геращенко о поправках Лозового, усложняющих процесс похорон: Они нарушают права граждан. Закон, спасающий ситуацию, есть. Ищем голоса

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил член коллегии МВД, народный депутат Украины Антон Геращенко.
"Поправки Лозового угрожают стабильности работы правоохранительной системы и нарушением прав граждан", - заявил он.
По этого словам, в связи с этим разработан законопроект №7547, который корректирует изменения в УПК. И завтра его будут рассматривать в Раде.
"Если под него (законопроект. – Ред.) будут голоса, то мы приостановим действие поправок Лозового в той части, которая вредит работе правоохранительной системы", - отметил он, добавив, что сейчас проводятся консультации.
"Вы понимаете зачем эти поправки принимались и как они принимались, и понимаете, как непросто теперь их корректировать", - сказал Геращенко.
На просьбу подробнее изложить его понимание того, зачем эти поправки принимались, нардеп ответил: "Если я сейчас буду говорить всю правду и то, что я думаю, то мы можем ничего завтра не принять. Поэтому я бы воздержался. Это сейчас может просто навредить. Коротко можно сказать, что закон, который спасает ситуацию, есть, номер – 7547, готовится завтра на рассмотрение в Раде. Вчера он был в повестке дня, но мы его отложили, потому что не было голосов. Сейчас ищем голоса под этот законопроект", - рассказал он.
Напомним, во вторник, 3 октября, Рада одобрила изменения в кодексы в рамках судебной реформы. Перед этим Рада приняла зачитанные с голоса под стенограмму поправки к законопроекту. Среди них поправка авторства Андрея Лозового (РП).
Одним из побочных эффектов, который могут иметь поправки Лозового и который вызвал резонанс в обществе, является усложнение похоронной процедуры. Со вступлением поправок в силу похоронить человека без судмедэкспертизы будет нельзя, даже если он спокойно умер дома или в больнице после длительного лечения и под присмотром врача. А следователь, который ранее после констатации смерти врачом открывал дело и выписывал постановление о судебно-медицинской экспертизе, не сможет теперь сам назначить экспертизу, а должен будет обращаться за этим к следственному судье. И тоже не сам, а через прокурора. После этого у судьи будет 72 часа, чтобы назначить экспертизу.
Поправки Лозового в целом усложняют жизнь Национальной полиции, поэтому она вместе с Кабмином и группой депутатов представила законопроект, который корректирует изменения в УПК. Рассмотреть его Рада сможет 13 и 14 марта.
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Лозовой предложил поправку №109, которой предлагается изменить ряд статей УПК. Эту поправку учел профильный комитет при подготовке законопроекта №6232 ко второму чтению и, соответственно, парламент принял законопроект в целом с учетом этой правки.
В статье 219 УПК добавлены положения, которые предусматривают, что срок досудебного расследования исчисляется с момента внесения ведомостей об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследования до дня обращения в суд с обвинительным актом, ходатайства о применении принудительных мер медицинского или воспитательного характера, ходатайства об освобождении лица от уголовной ответственности либо до дня принятия решения о закрытии уголовного производства.
Согласно новой редакции данной статьи, срок досудебного расследования с момента внесения сведений об уголовном правонарушении в ЕРДР до дня уведомления лица о подозрении составляет 2 месяца в уголовном производстве относительно уголовного проступка, 3 месяца - относительно преступления небольшой или средней тяжести, 6 месяцев - относительно тяжкого или особо тяжкого преступления.
Кроме того, статья 219 будет предусматривать, что досудебное расследование должно быть завершено в течение одного месяца со дня сообщения лицу о подозрении в совершении уголовного проступка, в течение 2 месяцев со дня уведомления о подозрении в совершении преступления.
Помимо этого, ч.1 ст.284 предлагается дополнить пунктами, согласно которым уголовное производство закрывается в случае, если после уведомления лица о подозрении завершился срок досудебного расследования, за исключением случаев, когда подозрение касается совершения тяжкого или особо тяжкого преступления против жизни и здоровья человека.
Следователь также обязан будет закрыть уголовное производство, если срок досудебного расследования завершился, и никому не сообщили о подозрении.
Кроме того, поправка предусматривает изменение положения ст.234 УПК касательно обыска для выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения, поиска имущества, которое было добыто в результате его совершения, а также установления местонахождения разыскиваемых лиц.
Согласно правке Лозового, в случае отказа судьи в удовлетворении ходатайства о разрешении на обыск жилья или иного владения лица следователь или прокурор не имеют права повторно обращаться к судье с ходатайством о разрешении на обыск того же жилья, если в ходатайстве не указаны новые обстоятельства, которые ранее не рассматривал следственный судья.
Как тебе такое, это "слишком удобный закон полиция себе придумала"?
если человек онкобольной,умер дома на кой ему экспертизу делать?тем более учитывая КАК её делают - на выходе у покойного искромсаная голова зашита огромными черными стежками
Если родные против такого надругательства над телом любимого человека,придётся давать денег,что бы оставили как есть!!!
Там як мінімум 226 мудаків голосували.
І усі вони в подільники.
такие и законы...
"Рехформатори", дибільними правками партії підарасів, повертають українців до давно забутих традицій - самовільних поховань...
Тобто, і нардепи, і прєзік чудово розуміли золотоносне значення цієї шняги.
P.S. Почему-то "Груз 200" вспомнился... Жуть.
Проведут переговоры, собирут комиссию, назначат дату голосования, проведут обсуждение, примут в первом чтении, отправят в комитет для доопрацювання, опять проголосуют, отправят в юротдел для согласования, зарегистрируют в секретариате президента, подождут подписи "гаранта", опубликуют в СМИ, ну а потом отправят в морг для вскрытия, если конечно будет что отправлять к тому времени.
Их как стадо в определенный день сгоняют на часик, чтобы те нажали кнопку "как надо". После голосования через 5 минут зал уже пустой. Вот не пойму одного, НАХРЕНА они все там нужны?
А партию пи**ра Ляшка вообще на пушечный выстрел к Раде подпускать нельзя. Эти проститутки только за деньги голосуют.
херндурню, то голоси є, а відмінити поправку, чи новий закон внести немає? Невже двічи жити збираються?
Коли прєзік підписував цю шнягу, у нього теж питань не було - у нього ж антикорупційний Майдан в ненаситній горлянці стирчав.
А у Мін'юста теж не було питань, бо міністр Петренко у цей час разом із сєпаршею Єгоровою і Бабою ягою тисячоліття проштовхували закон проти Антіна Мухарського.
Так якої холєри народ повинен це шобло годувати? Який із нього толк?
- С почестями?
- Да.
- Не торопясь?
- Да.
- По пятерке на лицо.
- А без покойника?
- По трешке, хотя это унизительно.
(с) М. Жванецкий
А ще трапляється, що проект так переробляють до першого читання або після першого читання, що від нього лишається тільки назва.