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 Политика Украины
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Все про:поправки (31) Лозовой Андрей (106) Геращенко_Антон (888)

 Геращенко о поправках Лозового, усложняющих процесс похорон: Они нарушают права граждан. Закон, спасающий ситуацию, есть. Ищем голоса

Законопроект, который корректирует "поправки Лозового", разработан, но под него пока нет голосов.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил член коллегии МВД, народный депутат Украины Антон Геращенко.

"Поправки Лозового угрожают стабильности работы правоохранительной системы и нарушением прав граждан", - заявил он.

По этого словам, в связи с этим разработан законопроект №7547, который корректирует изменения в УПК. И завтра его будут рассматривать в Раде.

"Если под него (законопроект. – Ред.) будут голоса, то мы приостановим действие поправок Лозового в той части, которая вредит работе правоохранительной системы", - отметил он, добавив, что сейчас проводятся консультации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада не готова устранить диспропорции в УПК от "поправок Лозового", но компромисс будет найдет, - Аваков

"Вы понимаете зачем эти поправки принимались и как они принимались, и понимаете, как непросто теперь их корректировать", - сказал Геращенко.

На просьбу подробнее изложить его понимание того, зачем эти поправки принимались, нардеп ответил: "Если я сейчас буду говорить всю правду и то, что я думаю, то мы можем ничего завтра не принять. Поэтому я бы воздержался. Это сейчас может просто навредить. Коротко можно сказать, что закон, который спасает ситуацию, есть, номер – 7547, готовится завтра на рассмотрение в Раде. Вчера он был в повестке дня, но мы его отложили, потому что не было голосов. Сейчас ищем голоса под этот законопроект", - рассказал он.  

Напомним, во вторник, 3 октября, Рада одобрила изменения в кодексы в рамках судебной реформы. Перед этим Рада приняла зачитанные с голоса под стенограмму поправки к законопроекту. Среди них поправка авторства Андрея Лозового (РП).

Одним из побочных эффектов, который могут иметь поправки Лозового и который вызвал резонанс в обществе, является усложнение похоронной процедуры. Со вступлением поправок в силу похоронить человека без судмедэкспертизы будет нельзя, даже если он спокойно умер дома или в больнице после длительного лечения и под присмотром врача. А следователь, который ранее после констатации смерти врачом открывал дело и выписывал постановление о судебно-медицинской экспертизе, не сможет теперь сам назначить экспертизу, а должен будет обращаться за этим к следственному судье. И тоже не сам, а через прокурора. После этого у судьи будет 72 часа, чтобы назначить экспертизу.

Поправки Лозового в целом усложняют жизнь Национальной полиции, поэтому она вместе с Кабмином и группой депутатов представила законопроект, который корректирует изменения в УПК. Рассмотреть его Рада сможет 13 и 14 марта.

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Лозовой предложил поправку №109, которой предлагается изменить ряд статей УПК. Эту поправку учел профильный комитет при подготовке законопроекта №6232 ко второму чтению и, соответственно, парламент принял законопроект в целом с учетом этой правки.

В статье 219 УПК добавлены положения, которые предусматривают, что срок досудебного расследования исчисляется с момента внесения ведомостей об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследования до дня обращения в суд с обвинительным актом, ходатайства о применении принудительных мер медицинского или воспитательного характера, ходатайства об освобождении лица от уголовной ответственности либо до дня принятия решения о закрытии уголовного производства.

Согласно новой редакции данной статьи, срок досудебного расследования с момента внесения сведений об уголовном правонарушении в ЕРДР до дня уведомления лица о подозрении составляет 2 месяца в уголовном производстве относительно уголовного проступка, 3 месяца - относительно преступления небольшой или средней тяжести, 6 месяцев - относительно тяжкого или особо тяжкого преступления.

Кроме того, статья 219 будет предусматривать, что досудебное расследование должно быть завершено в течение одного месяца со дня сообщения лицу о подозрении в совершении уголовного проступка, в течение 2 месяцев со дня уведомления о подозрении в совершении преступления.

Помимо этого, ч.1 ст.284 предлагается дополнить пунктами, согласно которым уголовное производство закрывается в случае, если после уведомления лица о подозрении завершился срок досудебного расследования, за исключением случаев, когда подозрение касается совершения тяжкого или особо тяжкого преступления против жизни и здоровья человека.

Следователь также обязан будет закрыть уголовное производство, если срок досудебного расследования завершился, и никому не сообщили о подозрении.

Кроме того, поправка предусматривает изменение положения ст.234 УПК касательно обыска для выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения, поиска имущества, которое было добыто в результате его совершения, а также установления местонахождения разыскиваемых лиц.

Согласно правке Лозового, в случае отказа судьи в удовлетворении ходатайства о разрешении на обыск жилья или иного владения лица следователь или прокурор не имеют права повторно обращаться к судье с ходатайством о разрешении на обыск того же жилья, если в ходатайстве не указаны новые обстоятельства, которые ранее не рассматривал следственный судья.

Источник: https://censor.net.ua/n3055462
 
 
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"ищем голоса"-это тяжелый труд. Там же многие с 2016 года в зраде не появляются
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Ищем голоса, это означает,- ищем деньги.
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Это означает, ищем кто возьмет по таксе, а многие хотят больше
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" Поправки Лозового в целом усложняют жизнь Национальной полиции," - а может у нас полиция слишком удобные законы для себя придумала, поэтому и работают как мудаки последние? а точнее работают когда захотят, а не когда надо?
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В данном случае проблема не в полиции и не в их жизни. С этими поправками морг не примет тело без постановления суда. Скажем, умерла у кого-то бабушка в селе - жди, пока прокурор с рай.центра отправит бумажку в суд, пока судья выдаст постановление, а на это отводится 3 дня. И повезет, если не будет очереди и дело не затянется на дольше - ведь люди каждый день умирают. И все эти дни тело будет лежать непонятно где...
Как тебе такое, это "слишком удобный закон полиция себе придумала"?
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дебильная поправка в плане похорон
если человек онкобольной,умер дома на кой ему экспертизу делать?тем более учитывая КАК её делают - на выходе у покойного искромсаная голова зашита огромными черными стежками
Если родные против такого надругательства над телом любимого человека,придётся давать денег,что бы оставили как есть!!!
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А чому дякуючи тільки цьому?
Там як мінімум 226 мудаків голосували.
І усі вони в подільники.
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ляшка - продажняя проститутка...
такие и законы...
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Самое интересное,зачем этому урке была нужна эта поправка и что думали остальные 225+ мудаков,когда голосовали за нее?
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В давнину померлих родичів хоронили на краю фруктового саду, а на могилі садили калину.
"Рехформатори", дибільними правками партії підарасів, повертають українців до давно забутих традицій - самовільних поховань...
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Скоро Рада примет такой же закон по захоронению животных,чтобы через Суды Геращенко о поправках Лозового, усложняющих процесс похорон: Они нарушают права граждан. Закон, спасающий ситуацию, есть. Ищем голоса - Цензор.НЕТ 6474
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це ж треба було таку хрінь прийняти, кончений ляшківець...хто читав цей "закон", той розуміє...поховати можна тільки за рішенням суду, навіть якщо людина перед смертю була роками прикута до ліжку...слів немає...ще й тільки через морг, через розтин...рішення суду доведеться отримати тільки в областному суді!!!!просто треш повний!!! сраною мітлою гнати таких "законотворців"!!!!
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Фишка в том, что без решения суда морг не примет тело. Таким образом, пока не будет бумажки от судьи, труп должен храниться непонятно где - дома, в погребе, в каких-то "частных" холодильниках и т.д.
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Це ж клондайк для заробітку на рівному місці.
Тобто, і нардепи, і прєзік чудово розуміли золотоносне значення цієї шняги.
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Это в Киеве клондайк, а в глухих селах - просто треш)) Представь не благополучную семью из глухого села. Будут они платить тысячи гривен, везти тело в обл.центр на сохранение? Скорее оно будет лежать в сарае, ожидая бюрократического решения.
P.S. Почему-то "Груз 200" вспомнился... Жуть.
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одни дебилы примут закон , другие дебилы его переписывают , но интересное в этом то --- что дебилы те же самые , и аппарат писателей тот же
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По этого словам, в связи с этим разработан законопроект №7547, "Если под него (законопроект. - Ред.) будут голоса, то мы приостановим действие поправок ..а Сейчас ищем голоса под этот законопроект , так зачем принимали,что бы потом создать видимость работы Рад?, Геращенко о поправках Лозового, усложняющих процесс похорон: Они нарушают права граждан. Закон, спасающий ситуацию, есть. Ищем голоса - Цензор.НЕТ 1576 Так мы рады,что рады от Рады Геращенко о поправках Лозового, усложняющих процесс похорон: Они нарушают права граждан. Закон, спасающий ситуацию, есть. Ищем голоса - Цензор.НЕТ 1576
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"ищем голоса" -это мем нынешнего складу рады... если бы была коалиция (которая и нужна-то только для этого), голосования за нужные, правильные и , главное, полезные законы проходили бы быстро и качественно...., а счас имеем какое-то полуразложившееся нечто, которое занято зарабатыванием бабок, продавая голоса...
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Как, как.
Проведут переговоры, собирут комиссию, назначат дату голосования, проведут обсуждение, примут в первом чтении, отправят в комитет для доопрацювання, опять проголосуют, отправят в юротдел для согласования, зарегистрируют в секретариате президента, подождут подписи "гаранта", опубликуют в СМИ, ну а потом отправят в морг для вскрытия, если конечно будет что отправлять к тому времени.
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а до чого тут геращенко? ти хоч читаєш саму статтю, чи побачив прізвище того, хто тобі не подобається, і гноєм зразу плюєшся!!! ??? чмошник! геращенко якраз хоче відмінити те, що насрав ляшківець лозовий...
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іди бояришника хльобони, морда ватяна! в мацьковії там хороводь!
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я на таких..как ты патриотов ситцевых..ложил..само знаешь что..
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виходячи з твоїх висерів, тобі й ложити немає чого!
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дафай исчо покудахтай..ты ж трольчино и без огрызаний не можешь..погавкай..пупсег..
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А у Лозового картка на 226 голосів? Він сам срав? Чи срала широкая кааліція?
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Лишний раз доказательство того, что "народные избранники" понятия не имеют, за что голосуют.
Их как стадо в определенный день сгоняют на часик, чтобы те нажали кнопку "как надо". После голосования через 5 минут зал уже пустой. Вот не пойму одного, НАХРЕНА они все там нужны?
А партию пи**ра Ляшка вообще на пушечный выстрел к Раде подпускать нельзя. Эти проститутки только за деньги голосуют.
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Это же кто то уже холодильников для трупов накупил ,чтобы с этого иметь.
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Не можу зрозуміти: значить, як прийняти херн дурню, то голоси є, а відмінити поправку, чи новий закон внести немає? Невже двічи жити збираються?
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А коли приймали закон, то питань не виникало?
Коли прєзік підписував цю шнягу, у нього теж питань не було - у нього ж антикорупційний Майдан в ненаситній горлянці стирчав.
А у Мін'юста теж не було питань, бо міністр Петренко у цей час разом із сєпаршею Єгоровою і Бабою ягою тисячоліття проштовхували закон проти Антіна Мухарського.
Так якої холєри народ повинен це шобло годувати? Який із нього толк?
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- Почем стоит похоронить?
- С почестями?
- Да.
- Не торопясь?
- Да.
- По пятерке на лицо.
- А без покойника?
- По трешке, хотя это унизительно.

(с) М. Жванецкий
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Кроме того, поправка предусматривает изменение положения ст.234 УПК касательно обыска для выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения, поиска имущества, которое было добыто в результате его совершения, а также установления местонахождения разыскиваемых лицИсточник: https://censor.net.ua/n3055462....ще й шмонати будуть приміщення , де був небіжчик...йопсель...ховайся в жито!!! цього лозового до психоневрологічного диспансеру негайно треба доправити!!!!
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жирний підараст-хватить балаболити-заїбали підарасти-суд Лінча
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А на РАДИКАЛЬНЫХ ПИДОРАСОВ эти поправки распространяются?
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Лозовой отрицает свою причастность к этой норме. Утверждает, что поправка касалась только сроков расследования.
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«Есть люди, имеющие страстишку нагадить ближнему.» Гоголь.
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Правду кажучи, таке трапляється нерідко, коли в один проект запихують норми із іншого.
А ще трапляється, що проект так переробляють до першого читання або після першого читання, що від нього лишається тільки назва.
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Да украинцев ещё и не так любить надо. Поправки поддерживаем. В следующий раз будут знать за кого голосовать на выборах.
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Просто є радикальний спосіб, лозовому розбити харю і відірвати яйця і так з кожним хто вносить подібні поправки.
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создадим себе проблемы и успешно преодолеем их
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Хочу обратиться к "электорату", или, проще говоря, терпилам (стаду блеющему,etc). Получили новый закон? Теперь бабушек и дедушек будете хоронить по разрешению следака и судьи, и от них зависит заключение о ненасильственности смерти! Не обольщайтесь: СМЭ - в упряжке! А теперь воете: дупутаты - упыри! Да вы же их и выбрали! Или нет?
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Зате, як пишуть ригобаригоботи, "бамжей пад Радой разагналі" і "тепер можна вільно проїхати по Грушевського".
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Дивно, але сам пан Лозовий у телеінтерв"ю відхрещується від поправки щодо поховань. Разом з тим, цей, за його оцінкою, "фейк" може виявитися "пробною кулею" щодо громадських настроїв. Бо ж цілком можливо, що у "верхах" задумали нову схему власного збагачення через розвиток та кришування приватних холодильних камер для тимчасового зберігання небіжчиків. Бо ж, за дурнуватим задумом обнародуваної таким чином поховальної поправки, на організацю поховання через суд знадобиться щонайменше тиждень (а може й більше). А допоки суд прийме рішення про призначення експертизи, доти морги не прийматимуть трупа. Ціна такої поправки - до 300 гривень з покійника за добу! Тож, у разі набуття таким "прожектом" чинності нам доведеться звозити небіжчиків до держадміністрацій та рад усіх рівнів?!
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всіх небіжчиків під верховну раду! нехай лозовий та ті, хто приймали цей закон, ховають!!! за свій рахунок і дотримуючись цього ж закону!!!
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Тут деяким під Радою 10 днів тому бєркута голови порозбивали і руки попереламували.
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Поправки були пролобовані, лозовий получив гроші за це. А зроблено було це для того, щоб гроші з людей збирати за подібні справки. Навіть нічого гадати тут.
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Что поражает: на первый взгляд - полный бред, соответствующий выражению лица Лозового. Но ведь приняли минимум 226 ! И през подписал! Кошмар какой-то...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГеращенко о поправках Лозового, усложняющих процесс похорон: Они нарушают права граждан. Закон, спасающий ситуацию, есть. Ищем голоса
 
 
 
 
 
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