 Помощник нардепа предлагал Супрун взятку квартирой. Дело расследует НАБУ

Как информирует Цензор.НЕТ, на странице Министерства в Фейсбуке сообщается о том, что следственные действия продолжаются около года.

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"Год назад помощник одного из народных депутатов предложил и.о.министра взятку в виде квартиры за использование служебного положения для помощи в получении медицинским учреждением определенного дорогостоящего оборудования. На следующий день Супрун обратилась к детективам НАБУ с заявлением о признаках преступления. После этого и.о.министра и ее внештатный советник в течение года принимали участие в следственных действиях для документации деталей", - написано в сообщении.

Отмечается что в следующих встречах с помощником народного депутата принимал участие мэр города, который подтвердил предложение взятки квартирой. Квартиру предлагалось оформить на советника Супрун, который сыграл роль доверенного лица.

"В стране работает много международных фондов, программ донорской поддержки, в бюджетах городов и общин накоплены существенные бюджетные резервы. Министерство здравоохранения поддерживает все запросы от городов и медицинских учреждений относительно получения необходимого оборудования. Это является частью наших обязанностей, для их выполнения предлагать должностным лицам взятки не нужно", - заявляют в Минздраве.

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В сообщении отмечается, что за историю независимой Украины "не было доведенных до решения суда дел, открытых по статье 369 Уголовного Кодекса Украины "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу" с участием руководителей министерств".

"Команда Минздрава поддерживает детективов НАБУ и прокуроров САП, которые несмотря на любые настроения в обществе очень много работают для того, чтобы бороться с коррупцией в высших эшелонах власти", - отмечают в ведомстве.