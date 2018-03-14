 Помощник нардепа предлагал Супрун взятку квартирой. Дело расследует НАБУ

Как информирует Цензор.НЕТ, на странице Министерства в Фейсбуке сообщается о том, что следственные действия продолжаются около года.
"Год назад помощник одного из народных депутатов предложил и.о.министра взятку в виде квартиры за использование служебного положения для помощи в получении медицинским учреждением определенного дорогостоящего оборудования. На следующий день Супрун обратилась к детективам НАБУ с заявлением о признаках преступления. После этого и.о.министра и ее внештатный советник в течение года принимали участие в следственных действиях для документации деталей", - написано в сообщении.
Отмечается что в следующих встречах с помощником народного депутата принимал участие мэр города, который подтвердил предложение взятки квартирой. Квартиру предлагалось оформить на советника Супрун, который сыграл роль доверенного лица.
"В стране работает много международных фондов, программ донорской поддержки, в бюджетах городов и общин накоплены существенные бюджетные резервы. Министерство здравоохранения поддерживает все запросы от городов и медицинских учреждений относительно получения необходимого оборудования. Это является частью наших обязанностей, для их выполнения предлагать должностным лицам взятки не нужно", - заявляют в Минздраве.
В сообщении отмечается, что за историю независимой Украины "не было доведенных до решения суда дел, открытых по статье 369 Уголовного Кодекса Украины "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу" с участием руководителей министерств".
"Команда Минздрава поддерживает детективов НАБУ и прокуроров САП, которые несмотря на любые настроения в обществе очень много работают для того, чтобы бороться с коррупцией в высших эшелонах власти", - отмечают в ведомстве.
видно, все вірно робить Супрун, якщо стільки гвалту стоїть від бажаючих залишити все як є...
можно расходиться
И кто ее придумал для нашего современного мира?
Кто уничтожил Веды и привел новую религию для гоев со всеми ее составляющими???
Я Супрун поддерживаю
Ой не смешите мои причиндалы...
Она вылязгивает кучи золотых в пользу 40-ка летних исхожеников из Ебитета...
А вы фатера...
Ваша медкарта во всех её ипостасях интересна только цивилизованам медикам...
а не посланцам маландии...
Вы о чем?
Если о парамедиках ....то они практически все на "0"..
А если и есть оные на гражданке то простите за ту "оплату" они по нашим дрогам Вас даже везти не будут... сразу "оплачут"...
Для того что бы что-то изменить неоходимо жить сдесь в неньке Украине...
А вещать пропинсые истины из-за бугра... смешно...
Домой в Украину и активно работаем на благо украинской нации...
Все остальное от лукавого!
С чем вас и поздравляю
Ну тады ой!
Привет от бывшего жителя Простеева(Чехия)
Во времена мобильных телефонов и компьютеров - бумажные карточки дикость
Не смнешите мои тапки...
Она от вида крови на Майдане обосралась и готова была свалить...
От токи "чЛениальный" Парубий ее удержал за ошорок с подачи соевого!!!
простите Вы кто? К.Маркс... Ф.Эгельс или новоявленый Б.Муссолини???
Сначала Вы к нам...
В наши реалиии...
Под нох коновалов выпещенных Вашей мадам смердью "супрун"...
СЛУШАТЬ НАДО ЛЮДЕЙ УСПЕШНЫХ
Как для моримана в пример анекдот. (мож чё соввру...)
Стоит боцман на баке... курит трубку...
мимо несется матрос...унюхал запах...
Спрашивает? Боцман а что ты куришь?
Боцман: Волосы ..изды любимой женщины!!!
На следующую вахту боцман идет по палубе и видит матроса курящего трубку... запах его заитересовал...
Матрос чё ты куриш?
Волосы ... изды любимой женщины.
Боцман: Дай попробывать...
затянулся и изрёк...
Близко к .опе берешь... салага!!!!
кому подобається те, що в Україні 25 років називали безкоштовною медициною, а по суті - бізнес на здоров'ї людей - можете й далі вірити казочкам Амосової, Богомолець, Мусю та іншим благодійникам-мільйонерам