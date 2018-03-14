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 Политика Украины
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Все про:взятка (3624) САП (720) Супрун Ульяна (238)

 Помощник нардепа предлагал Супрун взятку квартирой. Дело расследует НАБУ

И. о. министра здравоохранения Украины Уляне Супрун предлагали взятку в виде квартиры.

Как информирует Цензор.НЕТ, на странице Министерства в Фейсбуке сообщается о том, что следственные действия продолжаются около года.

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"Год назад помощник одного из народных депутатов предложил и.о.министра взятку в виде квартиры за использование служебного положения для помощи в получении медицинским учреждением определенного дорогостоящего оборудования. На следующий день Супрун обратилась к детективам НАБУ с заявлением о признаках преступления. После этого и.о.министра и ее внештатный советник в течение года принимали участие в следственных действиях для документации деталей", - написано в сообщении.

Отмечается что в следующих встречах с помощником народного депутата принимал участие мэр города, который подтвердил предложение взятки квартирой. Квартиру предлагалось оформить на советника Супрун, который сыграл роль доверенного лица.

"В стране работает много международных фондов, программ донорской поддержки, в бюджетах городов и общин накоплены существенные бюджетные резервы. Министерство здравоохранения поддерживает все запросы от городов и медицинских учреждений относительно получения необходимого оборудования. Это является частью наших обязанностей, для их выполнения предлагать должностным лицам взятки не нужно", - заявляют в Минздраве.

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В сообщении отмечается, что за историю независимой Украины "не было доведенных до решения суда дел, открытых по статье 369 Уголовного Кодекса Украины "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу" с участием руководителей министерств".

"Команда Минздрава поддерживает детективов НАБУ и прокуроров САП, которые несмотря на любые настроения в обществе очень много работают для того, чтобы бороться с коррупцией в высших эшелонах власти", - отмечают в ведомстве.

Источник: https://censor.net.ua/n3055461
 
 
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Так звана "Супрун" вимагала! квартру, а не їй "пропонували". Супрун має сидіти в буцегарні! Як і ті, маріонеткою кого вона є.
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от розкудахтались через проплачених писак корупціонери від медицини, коли їм єдина баба з яйцями в уряді хвіст прищемила.
видно, все вірно робить Супрун, якщо стільки гвалту стоїть від бажаючих залишити все як є...
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И до этой Яги кокс доехал из Аргентины....Квартирка хоть на Манхэттене была?! Супрун предлагали взятку квартирой. Дело расследует НАБУ - Цензор.НЕТ 8563
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Та ні, в Шепетівці. Тому і накапала в НАБУ. Помічник нардепа пропонував Супрун хабар квартирою. Справу розслідує НАБУ - Цензор.НЕТ 5878
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Ну, незнаю.... Почему-то вспоминается - а кто громче других кричит - " ДЕРЖИ ВОРА!!!"?????
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Кричить через рік після події та початку слідства? Та невже...
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А там іншої не буває- і це не лише України стосується.
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Оставайтесь при собственном мнении - мне как-то по барабану....
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Просю пардону - погорячился, ответил некультурно.... Внешние раздражители раздражили....
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Буває- усі ми люди і святих серед нас точно немає...)))
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интересный ты троль, с одной стороны пете жопу лижешь , с другой стороны его ставленникам иногда но гадишь, то есть кондитер не приделах..... она сама пришла ?
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Громче всех кричат рыго-аналы и В.Рабинович.
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Ген Геныч Москальвсё правильно сказал...куда этому персонажу идти!
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Что за помшник? Что за депутат ? Опять ХРЕНЬ какаето. Похоже, что она выдумывает на ходу.
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Может это показаться смешным, но по ходу Супрун реально взятки не берет... Супрун предлагали взятку квартирой. Дело расследует НАБУ - Цензор.НЕТ 4979 "Гадкий утенок" какой то в нашем правительственном курятнике....
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вона бере з закордонних поставщиків, це за межами куди можуть дістатись українські правоохоронні органи, навіть якби захотіли.
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А ну да... взятки берут только те у которых 90*60*90 и с личиком "девы Марии"... Супрун пропонували хабар квартирою. Справу розслідує НАБУ - Цензор.НЕТ 1878
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Дык она же типичный Фунт...а вот заместители все на схемах и потоках.
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Евгений Калашников - вот на всех наших барыг, есть море материалов расследований по схемам и взяткам... Даже нашего дорогого Петра Лексеевича утопили в этом дерьме по горло..., а на Супрун нет.... Страшно даже подумать - но она скорее всего грязным баблом не интересуется....
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Лев не будь наивным... медицина дитя фармакологии (порошки, таблетки и всякая другая хрень)...
И кто ее придумал для нашего современного мира?
Кто уничтожил Веды и привел новую религию для гоев со всеми ее составляющими???
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Спочатку грекі, потім римляне, потім вікинги)
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А Візантія там десь подборшквувалась?
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Евгений, я с вами не согласна. В мире есть другие моральное аспекты , которых ГУЛАГ( образно) не смог уничтожить.
Я Супрун поддерживаю
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Взятка мисс смерть в виде Фатеры???
Ой не смешите мои причиндалы...
Она вылязгивает кучи золотых в пользу 40-ка летних исхожеников из Ебитета...
А вы фатера...
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всі вже про це забули. у бидла коротка память. Супрун пропонували хабар квартирою. Справу розслідує НАБУ - Цензор.НЕТ 7671
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Що це у Саакашвілі за язикове роздвоєння? І вашим і нашим?
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мабуть то була "хрущівка" в Кацапетівці, тому і відмовилась
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А мне единственное интересно: хрен с ним, с отменой талонов, на запись на прием к врачу. Можно просто в живой очереди выстоять, если припекло. А чем этой Ведьме не пришлись по нраву медкарты больных??? Вот чем??? Зачем их отменила, Ведьма?
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Батенька.
Ваша медкарта во всех её ипостасях интересна только цивилизованам медикам...
а не посланцам маландии...
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Андрей. Тема убрать врачей со скорых правильная. Есть в ЕС курсы доя медперсонала скорых- их обучают оказать первую помощь и довезти до больницы. Не обязательно человека учить 7 лет в институте для этого. У меня они спрашивали - не могу ли я помочь организовать такие курсы в Украине. Но я далека от этого - передала контакты украинским медикам .
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Сударыня... поменяйте или координаты или "флажок" страны...
Вы о чем?
Если о парамедиках ....то они практически все на "0"..
А если и есть оные на гражданке то простите за ту "оплату" они по нашим дрогам Вас даже везти не будут... сразу "оплачут"...
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А почему я должна менять флажок Словакии , если я сейчас в Словакии???? В Братиславе. Вы лучше свой комп поменяйте
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Сударыня...
Для того что бы что-то изменить неоходимо жить сдесь в неньке Украине...
А вещать пропинсые истины из-за бугра... смешно...
Домой в Украину и активно работаем на благо украинской нации...
Все остальное от лукавого!
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Умные советы еще никому в жизни не мешали . МЕШАЕТ ДРЕМУЧЕСТЬ , НЕОБРАЗОВАННОСТЬ И ЗАСКОРУЗЛОСТЬ МЫШЛЕНИЯ.
С чем вас и поздравляю
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Вам не нравиться Супрун? Тогда что за руцькая привычка переходить на личности ? Я же не Супрун
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А вы в восторге от жизни в Словакии???
Ну тады ой!
Привет от бывшего жителя Простеева(Чехия)
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Я уважаю словаков и Словакию . Украине надо перенимать опыт успешной страны
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Я так понял Вы урожденная "словачка"???? Ну-ну...
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Карта о здоровье человека должна быть в электронном виде и доступна с любой клиники мира. Там важны данные рентгена или мрт , анализы, прививки , узи. Тогда консультации легко получить по скайпу или в электронном виде.
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Ты еще спроси почему берестяные грамоты отменили. Есть такая штука компьютер называется. В ней клавиши как на пишущей машинке. И всю информацию через компьютер лечащего или семейного врача будут вносить в память на центральный сервер. Что бы если человек, например, поедет в гости куда-то в другой город и там ему стало плохо, врач там в своем компьютере нашел всю его историю болезней и результаты предыдущих анализов и делал выводы. Или если вызовут врача домой если человеку плохо, откроет планшет и всю его историю увидит. Это важно для установления диагноза. А карта сейчас где-то пылится в поликлинике.
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100 баллов
Во времена мобильных телефонов и компьютеров - бумажные карточки дикость
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Мадам расскажите эту хрень для ЦРУ... про ибумажный вид носителя...
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Какие-то идиоты... Зачем ей квартира в Украине, да еще и оформленная на какого-то советника?
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Супрун - хрен подкупишь. Есть такие люди. В эти "авгиевы конюшни" минздрава нито не хотел лезть разгребать. Она порядочный человек в отличие от сучек Богомольцев, Амосовых и прочих Тодуровых.
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Порядочный "чМедик"...
Не смнешите мои тапки...
Она от вида крови на Майдане обосралась и готова была свалить...
От токи "чЛениальный" Парубий ее удержал за ошорок с подачи соевого!!!
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Ну конечно! Ты же в это время как раз её обнюхивал)
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Идея госпитальных округов верная. Госуларство содержит госпиталь . Все остальное- частные клиники и амбулатории. Не надо содержат столько врачей на копейки. И люди будут беречь свое здоровье. Заниматься спортом, профилактикой болезней. ПОРА МЕНЯТЬ ПСИХОЛОГИЮ ОБЩЕСТВА
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Помічник нардепа пропонував Супрун хабар квартирою. Справу розслідує НАБУ - Цензор.НЕТ 6879 Sophia-Maria Duglass
простите Вы кто? К.Маркс... Ф.Эгельс или новоявленый Б.Муссолини???
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Вам , лично, ТОВАРИСЧ(😀), я бы посоветовала взять свой безвизовый паспорт ( если вы гражданин Украины) и съездить познакомиться с системой работы медицины в ЕС. А не умничать по дурному .
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Да нет Сударыня...
Сначала Вы к нам...
В наши реалиии...
Под нох коновалов выпещенных Вашей мадам смердью "супрун"...
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Понятно. Значит биометрического паспорта у вас нет и денег на поездку тоже. ТОГДА ЗАЧЕМ ДРУГИХ УЧИТЬ ПЫТАЕТЕСЬ, если у вас проблемы ?
СЛУШАТЬ НАДО ЛЮДЕЙ УСПЕШНЫХ
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Товарисч просто ротожопит в теме) Есть такая профессия - ротожоп.
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Коротко: виноват, что ни разу ответил, всем заинтересовавшимся вопросом. Отвлекся. А мнение, после прочтения ответов, такое: Супрун- Ведьма и Тварь. И всё. Ничего личного.
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Андрей.
Как для моримана в пример анекдот. (мож чё соввру...)
Стоит боцман на баке... курит трубку...
мимо несется матрос...унюхал запах...
Спрашивает? Боцман а что ты куришь?
Боцман: Волосы ..изды любимой женщины!!!
На следующую вахту боцман идет по палубе и видит матроса курящего трубку... запах его заитересовал...
Матрос чё ты куриш?
Волосы ... изды любимой женщины.
Боцман: Дай попробывать...
затянулся и изрёк...
Близко к .опе берешь... салага!!!!
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я бы поставил тебе дизлайк, потому что ты не аргументировал свои слова, только упомнил старые совковые бумажные карточки.
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Хорошо хоть квартиру предлагал, а не пробовал домагаться. Или домагаться отложено на потом? Сейчас это модно.
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Такое впечатление что на ЦН тролям всех мастей мёдом намазано. Обсасывают косточки всем подряд. Особенно тщательно роются в "грязном белье" личной жизни. На этот раз обсасывают Супрун. И что самое смешное эти тролли почти все с лэйбой то РФ,то США,то вообще йух знает откуда, этим вообще в кайф "А что там у хохлов?" но подгавкивают им и троли местного разлива. Тролей легко вычислить,стоит посмотреть на количество лайков и дизлайков которое как правило отличается в несколько раз в сторону дизлайков. Лайки они как правило ставят сами себе и по их количеству можно понять сколько тролей сейчас в теме.
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кількість наїздів на Супрун свідчить лише про те, що медична мафія в Україні дуже потужна, багата і впливова, а дебілів, вестись на їх безглузді звинувачення хоч відбавляй...
кому подобається те, що в Україні 25 років називали безкоштовною медициною, а по суті - бізнес на здоров'ї людей - можете й далі вірити казочкам Амосової, Богомолець, Мусю та іншим благодійникам-мільйонерам
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Реформі медицини в Україні - БУТИ, а вся корупційна медична бидлота йде лєсом!
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А помощник какого депутата? Чего скрывать?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПомощник нардепа предлагал Супрун взятку квартирой. Дело расследует НАБУ
 
 
 
 
 
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