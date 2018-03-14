 Встречи подгрупп Трехсторонней контактной группы проходят в Минске, - МИД Беларуси

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси.
"В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины"- говорится на официальной странице белорусского МИД в Твиттер.
И здесь дармоедов размножили....
Аркадий Бабченко сообщил новость в «Фейсбуке»:
«Путин умер на заседании "Единой России". Секретарь первичного отделения "Единой России" в Улан-Удэ, Сергей Путин, скончался от инфаркта непосредственно во время заседания партии. Смерть произошла вечером, прибывшие медики спасти Путина не смогли. Ах, черт… Богородица опять промахнулась. Но как же приятно читать».
Об этом написал в соцсетях российский журналист-оппозиционер.