 Встречи подгрупп Трехсторонней контактной группы проходят в Минске, - МИД Беларуси

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси.

"В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины"- говорится на официальной странице белорусского МИД в Твиттер.

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