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 Политика Украины, За рубежом
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 Встречи подгрупп Трехсторонней контактной группы проходят в Минске, - МИД Беларуси

Сегодня в Минске проходят встречи подгрупп Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси.

"В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины"- говорится на официальной странице белорусского МИД в Твиттер.

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Встречи подгрупп Трехсторонней контактной группы проходят в Минске, - МИД Беларуси 01

Источник: https://censor.net.ua/n3055459
 
 
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а подгруппы у подгрупп там есть?
И здесь дармоедов размножили....
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Трамп объявил о создании комических войск и размещении ядерного оружия в космосе... У Рогозина передоз Встречи подгрупп Трехсторонней контактной группы проходят в Минске, - МИД Беларуси - Цензор.НЕТ 5916

Встречи подгрупп Трехсторонней контактной группы проходят в Минске, - МИД Беларуси - Цензор.НЕТ 3319
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слава Богу, кроме этого американского жириновского, в мире еще есть законы. Запрещающие выведение оружия в космос.
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Та кому ти віриш? Це відоме брехло на форумі.
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Этих " Голодающих " -- кормят бындэровцы уже 5й год -- а пан РЭВА -- еще и пенсии им поднял с 1 октября 2017 года до 10 тысяч 340 гривен в месяц , а с 1 января 2018 года до 13 740 гривен -- согласно Закона Януковича от 2012 года " О престижности шахтерского труда " .. И деньги нашли ... Это не Военным с пенсиями в полторы тысячи в месяц до сих пор --ДЕНЕГ нет ...ШЕЛ 5 й год Войны -- а Военные до сих пор у нас в Украине не престижные ... Вопрос - За что гибнут и за кого СИЛОВИКИ на войне ? Отвечу -- за народ УКраины и землю нашу -- не взирая на многие обиды от страны ..... ГОРЛОВКА ....Зустрічі підгруп Тристоронньої контактної групи тривають у Мінську, - МЗС Білорусі - Цензор.НЕТ 7504
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Что будут назначать новую дату "полного перемирия"??? Вот как-то их договорняки не реализуются, кто-то из более "верхних" видно забил на их посиделки и стрелянина не прекращается. И навряд ли скоро прекратится потому, что очень многие и очень много зарабатывают на войне!!! Не понятно - чем они вообще там в Минске занимаются? Но видно нравится туда ездить - Хенесси наливают, драниками со сметаной кормят - что ещё нужно?
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Об этом не нужно сообщать. Проходят они или не проходят - какое до этого бесполезного действия кому есть дело???
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Зустрічі підгруп Тристоронньої контактної групи тривають у Мінську, - МЗС Білорусі - Цензор.НЕТ 1204

Аркадий Бабченко сообщил новость в «Фейсбуке»:
«Путин умер на заседании "Единой России". Секретарь первичного отделения "Единой России" в Улан-Удэ, Сергей Путин, скончался от инфаркта непосредственно во время заседания партии. Смерть произошла вечером, прибывшие медики спасти Путина не смогли. Ах, черт… Богородица опять промахнулась. Но как же приятно читать».

Об этом написал в соцсетях российский журналист-оппозиционер.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВстречи подгрупп Трехсторонней контактной группы проходят в Минске, - МИД Беларуси
 
 
 
 
 
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