 Общественный совет доброчестности начал утверждение выводов относительно судей, которые проходят квалифоценивание

Об этом сообщили в пресс-службе ОСД.

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Первая порция выводов и информации была направлена ​​в Высшую квалификационную комиссию судей Украины 7 и 12 марта. В отношении 19 судей было утверждено заключение о несоответствии критериям добропорядочности и профессиональной этики и принято решение о предоставлении информации относительно 21 судьи.



Среди судей, в отношении которых Общественный совет доброчестности принял негативные выводы - "судьи Майдана", судьи, состояние которых не соответствует декларируемым доходам, и судьи, которые принимали своевольные решения.



Негативные выводы ГСД получили, в частности, такие судьи:. (на языке оригинала)



Батрак Віталій Володимирович, суддя Апеляційного суду Херсонської області. Він через алкогольне сп’яніння передав право керування автомобілем своєму неповнолітньому синові, у якого прав на керування авто не було. Більше того, суддя неодноразово забував декларувати свої статки або ж забував вказувати їхню вартість.

Ваврів Ігор Зіновійович, суддя ​Апеляційного суду Тернопільської області. Суддя засудив за вбивство до 15 років позбавлення волі невинну особу. Його справа стала предметом розгляду Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), який констатував порушення ряду прав людини під час ухвалення рішення.

Гончаров Олег Онуфрійович, суддя Апеляційного суду Одеської області. Він "забував" декларувати свої статки та майно членів своєї родини. А ще суддя ухвалив близько 47 рішень російською мовою, попри те, закон на той час чітко вимагав готувати рішення виключно українською мовою. Крім цього, суддя неодноразово був причетним до ухвалення резонансних рішень, одне з яких стало предметом розгляду Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), про що суддя забув згадати в декларації доброчесності.

Гришин Петро Володимирович, суддя Апеляційного суду Харківської області. Дружина судді неодноразово успішно вирішувала свої фінансові проблеми в суді, де раніше працював суддя, за допомогою колишніх колег свого чоловіка.

Демяносов Олександр Власович, суддя Апеляційного суду Донецької області. Ще під час конкурсу до Верховного Суду суддя отримав негативний висновок ГРД через еправдиві відомості у декларації доброчесності, винесення сумнівного рішення на користь підозрюваного, причетного до терористичної організації "ДНР", а також приховування майна.

Дубцов Олександр Валерійович, суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області. Прокуратура звинувачувала його у тому, що він нібито взяв хабар у сумі 5 тис. доларів, але завдяки своїм колегам йому вдалося уникнути відповідальності. У декларації родинних зв’язків не вказав про свого брата, який є адвокатом, а у майнових деклараціях забував декларувати квартиру, в якій мешкає.

Кадегроб Альбіна Іванівна, суддя Апеляційного суду Одеської області. Доходи судді не відповідають витратам та задекларованим статкам або ж суддя занижувала вартість свого майна. Також суддя ухвалила щонайменше 93 судові рішення російською мовою. Також суддя причетна до винесення резонансних рішень.

Калініна Ольга Валентинівна, суддя Апеляційного суду Херсонської області. Суддя неодноразово "плуталась" в своїх деклараціях. А її син. попри незначні доході, володію чималим майном .

Калініченко Ігор Степанович, суддя Апеляційного суду Херсонської області. Він умудрився одночасно навчатись в Києві та ухвалювати рішення в Херсоні. Також він проявив особливо недбале ставлення до обов’язку декларування майна.

Ключник Андрій Степанович, суддя Святошинського районного суду м. Києва. Суддя Майдану, під час Революції Гідності виніс рішення щодо активіста про тримання під вартою. Також суддя відмовлявся розглядати клопотання НАБУ та вказав неправдиві відомості в майновій декларацій.

Копіца Олег Володимирович, суддя Апеляційного суду Одеської області. Суддя вказав неправдиві відомості у своїй майновій декларації або ж занижував вартість задекларованого майна.

Котелевський Руслан Іванович, суддя Апеляційного суду Одеської області. Суддю підозрювали в отриманні хабаря (3 тис. доларів), а на його майно був накладений арешт. Також його прізвище неодноразово фігурувало при розгляді резонансних справ.

Лекан Ірина Євгенівна, суддя Апеляційного суду Тернопільської області. Суддя отримала службове житло, маючи власну квартиру. Згодом вона квартиру приватизувала.

Люшня Анатолій Іванович, суддя Апеляційного суду Харківської області​. Суддя не виконує рішення суду щодо погашення ним заборгованості. Його статки не відповідають задекларованим доходам, а також він недбало заповнював свою майнову декларацію, забувши вказати доходи та майно членів своєї родини.

Мірута Ольга Анатоліївна, суддя Апеляційного суду Донецької області. Родичі судді неодноразово відвідували окуповані території та мають у власності численну нерухомість у Києві, хоча їхні доходи офіційні доходи не дозволяють їм цього.

Пономарь Зоя Михайлівни, суддя Апеляційного суду Дніпропетровської області. Протягом 2015-2016 років суддя не подала жодної е-декларації, чим проігнорувала виконання вимог закону "Про запобігання корупції".

Толкаченко Олександр Олександрович, суддя Апеляційного суду Одеської області. Суддя вказував неповну інформацію щодо належного йому майна у деклараціях. Також його прізвище неодноразово фігурувало при розгляді резонансних справ.

Хейло Яна Валеріївна, суддя Апеляційного суду Донецької області. Протягом 64 днів перебувала на окупованих територіях Криму. Також вона подала неповні відомості у майнових деклараціях щодо корпоративних прав свого чоловіка, який, до слова, не гребує розміщувати антиукраїнський контент в своїх соціальних мережах.

Черниш Тетяна Олександрівна, суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області. Покривала обвинувачену в постановленні засвідомо неправосудних рішень колегу. Підтвердила та узаконила кругову поруку в своєму регіоні.

Також члени ГРД передали до Комісії інформації щодо суддів. Серед таких суддів - ті, які подали неповну інформацію про своє майно в деклараціях, судді, які не гребували поїздками на окуповані території.

Все выводы и информация были подписаны электронной цифровой подписью координатора и направлены в Комиссию в электронной форме.

Напомним, недавно Высшая квалификационная комиссия судей Украины приняла изменения в Регламент в части рассмотрения информации выводов ОСД. Принятые изменения противоречат действующим законам и Конституции и значительно усложняют работу ОРД. В частности, одно из требований - чтобы все выводы и информация были подписаны всеми членами Совета. Считая новые положения Регламента незаконными, члены Общественного совета доброчестности не будут выполнять их. Выводы и информация по судьям будут отправляться в Комиссию в таком порядке, как это происходило ранее во время конкурса в Верховный Суд.