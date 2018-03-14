 Суд над Януковичем: заявления адвокатов беглого президента. СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ

Цензор.НЕТ вел текстовую онлайн-трансляцию данного процесса.

13:55 Судья Девятко объявляет, что следующие заседания состоятся 21, 27,28 и 29 марта, 4 и 5 апреля, 11,12, 18 и 19 апреля.

Также суд просит сторону защиты обеспечить прибытие всех 13 оставшихся свидетелей на ближайшие восемь заседаний и допросить их.

А на 18 и 19 апреля прошу стороны подготовиться к дебатам, добавляет Девятко.

В заседании оглашается перерыв до 10 часов утра 21 марта.

13:52 Судья Девятко предлагает рассмотреть жалобы, которые адвокаты подавали еще весной прошлого года.

Но адвокаты говорят, что хотят рассмотреть их позже в другом заседании, после допроса свидетелей. Речь идет о жалобах на следователей и следственных судей.

Адвокаты также просят посмотреть видео пресс-конференции Виктора Януковича из Москвы 1 марта, но на другом заседании, после допроса свидетелей защиты.

Судьи соглашаются.

13:40 Прокурор Крым заявляет, что вывод профессора Андрушко основывается лишь на тех документах, которые ему предоставила защита. По его словам, имея исчерпывающий пакет документов, вывод Андрушко был бы другим.

Адвокат Биленко говорит, что сторона защиты может обеспечить присутствие Андрушко в суде для дачи пояснений по своему выводу.

Судья Девятко напоминает, что Андрушко не может быть допрошен по данному делу, поскольку его статус специалиста является недостаточным для выступления в суде. Однако если защита предоставит достаточные обоснования для дачи профессором пояснений по делу, суд будет готов рассмотреть такую возможность.

13:34 "Таким образом обвинительный акт от 14 марта 2017 года касательно Януковича был составлен в отношении лица, которое не имеет такого статуса подозреваемого. Поэтому данный акт подлежит возвращению прокурору", - говорит Сердюк.

Также адвокаты заявляют, что данное производство неподсудно этому суду, потому что у Януковича по-прежнему есть статус президента: "Полномочия Януковича не были прекращены по состоянию здоровья или в результате импичмента".

13:28 Возвращаются к материалам, которые адвокаты подавали еще на предварительных заседаниях. Сейчас адвокаты обосновывают, почему еще в мае 2017 просили следствие вернуть обвинительный акт. Речь идет о том, что прокуратура, по мнению адвокатов, нарушает процессуальные нормы.

Ссылаясь на выводы профессора Андрушко, адвокат Сердюк заявляет, что поскольку Януковичу не было вручено уведомление о подозрении, он не может проходить по делу ни как подозреваемый, ни как обвиняемый. Также Сердюк говорит. что были нарушены права Януковича на справедливый суд.

13:26 Закончили рассматривать документальные доказательства прокуратуры.

13:08 Защита заявляет, что прокуроры зависимы и поддаются давлению.

Прокурор Кравченко это опровергает: "Я полностью независим, как процессуальный руководитель, на меня никто не оказывает давления".

12:56 Судья Девятко спрашивает у прокуроров, считают ли они допустимым доказательством допрос Януковича по видеосвязи без привлечения компетентных органов РФ.

Прокурор Крым говорит, что обвинение будет считать подобный допрос допустимым.

Адвокат Сердюк настаивает, что УПК не предусматривает никакой другой формы видеодопроса из другого государства, кроме как по процедуре международно-правовой помощи.

Судья Девятко подчеркивает, что Януковича готовы допросить в режиме видеоконференции с применением лицензионной программы, которая используется в украинских судах. Он также просит адвокатов не манипулировать, поскольку существуют все возможности для дачи Януковичем показаний в суде.

12:44 Стороны исследуют ответ еще одной курьерской службы, в котором говорится, что курьер, приехав на место, обнаружил по адресу складские помещения.

Адвокат Фазекош говорит, что предоставили выписку из кадастра - там указано, что это не склады, а жилой дом.

12:36 Рассматривают документы на разрешение проведения специального досудебного расследования, задержания Януковича, объявление его в розыск, о начале заочного суда.

12:24 Заседание продолжается.

Исследуются документы, предоставленные прокуратурой.

12:04 Судья Девятко объявляет 15-минутный перерыв.

12:00 Сердюк говорит, что, например, Юрий Луценко не является разыскиваемым в России, поэтому мог сам поехать и допросить Януковича.

Адвокат Биленко подчеркивает, что Россия не предлагала прокурором самим осуществлять следственные действия: "Там говорится, что готовы допросить Януковича в присутствии прокуроров".

Прокурор Крым говорит, что любые приглашения компетентных органов РФ присутствовать во время допроса не дают им права не выполнять поручение о вручении (повестки. - Ред.) и не обязывают сторону обвинения присутствовать при вручении подозреваемому каких-либо документов.

11:58 Прокурор Кравченко объясняет, что прокуроры не могли поехать в Ростов, потому что не могут официально там осуществлять следственные действия.

Также он сообщает, что в Генпрокуратуре РФ через четыре месяца написали, чтобы Кравченко и следователь приехали в Россию. Однако к тому времени и Кравченко, и следователь уже были заочно арестованы в России и объявлены в розыск.

11:50 Адвокаты заявляют, что уведомление о подозрении не могут вручать курьер, и что это можно делать лишь официально - обращаясь за международно-правовой помощью к России.

Прокурор подчеркивает, что Россия в оказании такой помощи отказала.

Судья Девятко: "На данный момент Генпрокуратура РФ вручила Януковичу уведомление о подозрении?"

Сердюк отвечает, что не вручила. Кроме того он говорит, что представители ГПУ сами должны были поехать в РФ для проведения следственных действий.

11:46 Сторона обвинения еще раз подчеркивает, что все необходимые документы от прокуратуры были отправлены по всем известным адресам проживания подзащитного, в том числе, юридической фирме Аверлекс, юристы которой представляют интересы Виктора Януковича в суде.

Судья Девятко зачитывает информацию из дела о госизмене, которая подтверждает факт отправки повесток Януковичу как по Украине, так и в Россию: прокуроры с помощью курьерской службы отправили повестки и уведомление о подозрении самому Януковичу по указанному адресу (г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 81, корпус В), однако курьер не нашел там президента-беглеца.

11:42 Адвокаты настаивают, что Россия отказала в помощи, потому что прокуроры поздно отправили это обращение.

Виталий Сердюк говорит, что такие действия прокуратуры свидетельствуют о том, что сама ГПУ понимала безосновательность выдвигаемых обвинений Януковичу.

11:36 Следующими исследуют документы, которые доказывают, что прокуроры отправили повестки и постановления о подозрении Януковичу по всем известным адресам его проживания в Украине.

Адвокаты утверждают, что Янукович живет в Ростове.

Судья Девятко говорит, что это не доказано.

Защита зачитывает ответ из Генпрокуратуры РФ на просьбу Украины оказать международно-правовую помощь. В этом письме говорится, что удовлетворение этого запроса "противоречит законодательству Российской федерации и Европейской конвенции по правам человека".

11:34 Прокурор Крым говорит, что также обращались в Ростовской областной суд с просьбой вручить постановление о подозрении Януковичу, потому что он из здания именно этого суда давал показания Святошинскому райсуду Киева по другому делу - о расстрелах на Майдане. Однако Ростовский суд никак не отреагировал, добавляет он.

11:28 Разгорается дискуссия - были ли соблюдены нормы УПК при объявлении подозрения Виктору Януковичу.

Прокуроры настаивают, что так как экс-президент находится в розыске, они сделали все, чтобы официально объявить ему подозрение, и соблюли все нормы.

Обвинение зачитывает письмо от украинской прокуратуры к России, в котором просят помощи в допросе Януковича, определить его место жительства, передать ему сообщение о подозрении, установить его финансовое состояние, предоставить оригинал обращения Януковича к Путину с просьбой ввести войска.

11:18 Сердюк говорит, что прокуроры могли бы во время расследования поехать в РФ к Януковичу, чтоб получить у него все объяснения. Именно поэтому адвокаты просили продлить сроки расследования.

11:15 Суд исследует различные документы в деле - постановление о продлении сроков расследования, вызов подозреваемого, уведомление его о деле, протесты адвокатов и так далее.

11:02 Адвокаты говорят о нарушении принципа подследственности. По их словам, 111 статья УК Украины (госизмена) находится в компетенции СБУ. Также адвокаты обращают внимание, что почти каждый месяц по несколько раз менялся состав группы прокуроров. По словам Сердюка, это свидетельствует о том, что прокуроры отказывалась заниматься этим делом: "Это те прокуроры, которые не изменили присяге! Они просто не хотели участвовать в фальсификации!"

К тому же Сердюк отмечает, что Генпрокурора Юрия Луценко изначально не было в группе прокуроров, а появился он лишь тогда, когда нужно было огласить подозрение Януковичу.

Прокурор Кравченко объясняет, что прокурор сам может определить подследственность.

10:50 Прокурор Крым говорит, что Андрушко не является стороной дела, и что это "сомнительные выводы".

Адвокаты считают, что дело о госизмене начали рассматривать в августе 2016. Прокуроры же заявляют, что 28 ноября 2016 года является стартовой датой в процессе.

Защита настаивает: 8 августа 2016-го. Именно в этот день заявили о подозрение 10-ти людям.

Однако прокуроры заявляют, что из этого большого дела, где десяти людям объявили о подозрении, было выделено отдельное дело, и уже 28 ноября было объявлено подозрение в новом деле Виктору Януковичу.

10:45 "Дело передали в суд уже просроченное", - заявляет Сердюк.

По версии адвокатов, уже вышли сроки расследования, и дело не могли передавать в суд.

Адвокаты ссылаются на вывод профессора, завкафедрой уголовного права Национального университета им. Т. Шевченко Петра Петровича Андрушко, в котором он утверждает, что сроки дела вышли.

10:42 Далее исследуют документы, которые, по словам Крыма, доказывают, что заявления адвокатов о незаконности дела - бездоказательны.

Судьи изучают ряд процессуальных документов - в основном, это различные постановления военной прокуратуры.

10:40 Прокурор Крым подчеркивает, что предоставил справку из аналитического департамента, у которого есть доступ ко всем уголовным делам страны, и говорит, что "заявления Ярощука являются безосновательными".

Судья Девятко соглашается с защитой и просит прокуратуру принести справку из СБУ.

Рассмотрение данного вопроса откладывается до 21 марта.

10:32 Прокуроры сообщают, что свидетель защиты Аркадий Ярощук не является подозреваемым или обвиняемым ни по одному из уголовных дел в стране. Это, по мнению Крыма, подтверждает, что Ярощук может приехать в суд сам.

Адвокаты же настаивают, что он хочет свидетельствовать из Беларуси, из Ленинского суда Минска, потому что он опасается за свою безопасность. Поэтому адвокаты просят суд обратиться в Беларусь за оказанием международно-правовой помощи.

Кроме того, адвокат Сердюк говорит, что прокуроры дали лишь справку из ГПУ и МВД о том, что Ярощук не является подозреваемым или обвиняемым. А нет подобных справок их СБУ и Погранслужбы.

Ярощук Аркадий Николаевич – один из пилотов вертолета, который лично слышал угрозы, и который, по словам защиты, предоставил "неопровержимые доказательства угрозы жизни президента в виде применения военной авиации и фактически уничтожения Януковича" 22 февраля 2014 года.

10:30 Судья Владислав Девятко говорит, что будут исследовать новые доказательства, которые приобщила к делу прокуратура.

10:28 Зашли судьи.

10:22 Заседание немного задерживается. В суд только что прибыли адвокаты Виталий Сердюк и Игорь Федоренко. Два других адвоката Андриана Фозекош и Богдан Биленко уже были на месте. Также в зале уже присутствуют прокуроры Руслан Кравченко и Максим Крым.

Напомним, Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

На прошлом, 39-м заседании, суд начал допрос свидетелей стороны защиты. Показания дали экс-глава МИД Леонид Кожара и сотрудник "Украэроруха" Андрей Чертков.



На 37-м заседании суд закончил допрос свидетелей стороны обвинения. Последними давали показания экс-посол Украины в РФ, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, а также Президент Украины Петр Порошенко.

Стенограммы допроса предыдущих свидетелей стороны обвинения, включая Секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-Премьера Арсения Яценюка, главы МВД Арсена Авакова и спикера ВР Андрея Парубия, читайте здесь.

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита. Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько, которого вскоре суд отстранил из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат Игорь Ляшенко, который вышел из дела после того, как по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Андриана Фозекош.