 Суд над Януковичем: заявление адвокатов беглого президента. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Цензор.НЕТ продолжает вести текстовую онлайн-трансляцию данного процесса.

10:40 Прокурор Крым подчеркивает, что предоставил справку из аналитического департамента, у которого есть доступ ко всем уголовным делам страны, и говорит, что "заявления Ярощука являются безосновательными".

Судья Девятко соглашается с защитой и просит прокуратуру принести справку из СБУ.

Рассмотрение данного вопроса откладывается до 21 марта.

10:32 Прокуроры сообщают, что свидетель защиты Аркадий Ярощук не является подозреваемым или обвиняемым ни по одному из уголовных дел в стране. Это, по мнению Крыма, подтверждает, что Ярощук может приехать в суд сам.

Адвокаты же настаивают, что он хочет свидетельствовать из Беларуси, из Ленинского суда Минска, потому что он опасается за свою безопасность. Поэтому адвокаты просят суд обратиться в Беларусь за оказанием международно-правовой помощи.

Кроме того, адвокат Сердюк говорит, что прокуроры дали лишь справку из ГПУ и МВД о том, что Ярощук не является подозреваемым или обвиняемым. А нет подобных справок их СБУ и Погранслужбы.

Ярощук Аркадий Николаевич – один из пилотов, который лично слышал угрозы, и который, по словам защиты, предоставил "неопровержимые доказательства угрозы жизни президента в виде угроз применить военную авиацию и фактически уничтожить Януковича" 22 февраля 2014 года.

10:30 Судья Владислав Девятко говорит, что будут исследовать новые доказательства, которые приобщила к делу прокуратура.

10:28 Зашли судьи.

10:22 Заседание немного задерживается. В суд только что прибыли адвокаты Виталий Сердюк и Игорь Федоренко. Два других адвоката Андриана Фозекош и Богдан Биленко уже были на месте. Также в зале уже присутствуют прокуроры Руслан Кравченко и Максим Крым.

Напомним, Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

На прошлом, 39-м заседании, суд начал допрос свидетелей стороны защиты. Показания дали экс-глава МИД Леонид Кожара и сотрудник "Украэроруха" Андрей Чертков.



На 37-м заседании суд закончил допрос свидетелей стороны обвинения. Последними давали показания экс-посол Украины в РФ, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, а также Президент Украины Петр Порошенко.

Стенограммы допроса предыдущих свидетелей стороны обвинения, включая Секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-Премьера Арсения Яценюка, главы МВД Арсена Авакова и спикера ВР Андрея Парубия, читайте здесь.

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита. Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько, которого вскоре суд отстранил из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат Игорь Ляшенко, который вышел из дела после того, как по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Андриана Фозекош.