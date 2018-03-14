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 Скрипаль не выздоровеет, если был отравлен "Новичком", - разработчик вещества Мирзаянов

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия даже при благоприятном развитии событий не смогут полностью поправиться, если их действительно отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Россия, об этом во вторник написала газета The Telegraph, которая в свою очередь цитирует химика Вила Мирзаянова, который считается одним из основных разработчиков этого отравляющего вещества (ОВ).

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"Он минимум в 10 раз более мощный, чем любое известное отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Плюс, (отравившихся им - ред.) практически невозможно излечить. Эти люди - мужчина и его дочь - ушли. Даже если они выживут, они не поправятся", - заявил проживающий в США Мирзаянов.

По его предположению, в Солсбери завезли два отдельных безвредных компонента и уже в Великобритании соединили их в аэрозоль, одной дозы которого могло хватить для летального исхода. "Только 10 граммов (вещества - ред.) - уже много. В летнее время всего двух граммов будет достаточно, чтобы убить 500 человек", - сказал он.

Также Мирзаянов выразил опасения, что другие люди также могли подвергнуться действию вещества.

Химик отметил, что формулу "Новичка" в России не рассекречивают, и потому немыслимо, чтобы это вещество могла использовать другая страна. "Только Россия могла это сделать... Они могут отправить его куда угодно в дипломатическом багаже", - сказал Мирзаянов, эмигрировавший из России в США в 1990-х годах после публикации его статьи с критикой в адрес России, в которой обвинял ее в несоблюдении международных обязательств по прекращению работы над химическим оружием.

В настоящее время Мирзаянов проживает в штате Нью-Джерси.

Между тем, президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров заявил ранее "Интерфаксу", что российские спецслужбы несколько десятилетий назад отказались от практики уничтожения "перебежчиков", и  не атакуют людей с помощью нервно-паралитических газов.

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Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается восьмой день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужбпострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери. 

Источник: https://censor.net.ua/n3055451
 
 
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Несколько десятилетий назад может и отказались.....а сейчас опять вЯличие поперло из всех щелей.....
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Несколько десятилетий назад они Крым безоговорочно признавали за Украиной....
Но это было тогда когда они ножки Буша вместе с костями сжирали.....с голодухи...
А сейчас типа отъелись...на газу и нефти.....

В мире никак не могут понять....что паРаша это ущербная страна...и народец там живущий убог от рождения.....
Они будут корчить из себя кого угодно..пока не почувствуют свою силу..... они будут кричать о демократии но мечтать о ежовых рукавицах.....и при первой же возможности выберут себе вечного царя и будут на него молится....

И в принципе пусть бы там у себя в параше..что хотели то и делали...но эти винторогие твари хотят что весь мир жил как и они ...в гавне...
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Лучшего повода лишить рашу права вето в ООН трудно и найти. Просто нужно им вовремя воспользоваться.
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Та щас, будут расследовать еще лет 10, как с малазийским "Боингом"
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Туманный альбион не "тюльпанная теплица"... ввалят параше нехило...
За ЕС базара нет, а за своё глотку перегрызут.
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Скрипаль не выздоровеет, если был отравлен "Новичком", - разработчик вещества Мирзаянов - Цензор.НЕТ 3814
Ivan Buben‏ @BubenIvan
Человек близкий к теме ЧМ-2018 высказал такую версию: деньги на проведение выделены и уже освоены на 100% при реальной готовности объектов на 60%. Сейчас в Москве не знают кого ещё грохнуть в Англии, чтобы ЧМ отменили и концы вводу, плюс отмазка для быдла: нас не любят
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так цій "новічок" - це бінарна зброя!
це в совку розроблялося - два, чи більше, компонентів змішуються перед застосуванням!!!
були хім снаряди - в сересері - зброєю ставало при вибуху снаряда! Скрипаль не выздоровеет, если был отравлен "Новичком", - разработчик вещества Мирзаянов - Цензор.НЕТ 4699
це повинно було знищене, але кацапи заховали щось і от результат!
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Теперь жди....сегодня обязательно услышишь.....
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Tak jasno skazal tolko rosija mogla zdelat etot jad,tak kak drugyje formuly neimejet.Nejasno skolko ecio mirnix anglican zarazylos i zaboleli ot etotogo jada,eto tolko vremia pokazet.Mozet ruskije diplomaty etogo jada zavezli ocen mnogo i teroristicesky ataky povtoriat i drugix mestax angliji protiv mirnogo naselenyja
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСкрипаль не выздоровеет, если был отравлен "Новичком", - разработчик вещества Мирзаянов
 
 
 
 
 
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