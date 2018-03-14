 Скрипаль не выздоровеет, если был отравлен "Новичком", - разработчик вещества Мирзаянов

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Россия, об этом во вторник написала газета The Telegraph, которая в свою очередь цитирует химика Вила Мирзаянова, который считается одним из основных разработчиков этого отравляющего вещества (ОВ).

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"Он минимум в 10 раз более мощный, чем любое известное отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Плюс, (отравившихся им - ред.) практически невозможно излечить. Эти люди - мужчина и его дочь - ушли. Даже если они выживут, они не поправятся", - заявил проживающий в США Мирзаянов.

По его предположению, в Солсбери завезли два отдельных безвредных компонента и уже в Великобритании соединили их в аэрозоль, одной дозы которого могло хватить для летального исхода. "Только 10 граммов (вещества - ред.) - уже много. В летнее время всего двух граммов будет достаточно, чтобы убить 500 человек", - сказал он.

Также Мирзаянов выразил опасения, что другие люди также могли подвергнуться действию вещества.

Химик отметил, что формулу "Новичка" в России не рассекречивают, и потому немыслимо, чтобы это вещество могла использовать другая страна. "Только Россия могла это сделать... Они могут отправить его куда угодно в дипломатическом багаже", - сказал Мирзаянов, эмигрировавший из России в США в 1990-х годах после публикации его статьи с критикой в адрес России, в которой обвинял ее в несоблюдении международных обязательств по прекращению работы над химическим оружием.

В настоящее время Мирзаянов проживает в штате Нью-Джерси.

Между тем, президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров заявил ранее "Интерфаксу", что российские спецслужбы несколько десятилетий назад отказались от практики уничтожения "перебежчиков", и не атакуют людей с помощью нервно-паралитических газов.

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Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается восьмой день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.