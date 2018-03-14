 Гражданские обнаружили в Бахмутском районе тело мужчины в военной форме, - штаб АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.

Сообщается, что никаких документов, удостоверяющих личность не было обнаружено.

Тело доставили в Бахмутское отделение бюро судебно-медицинских экспертиз ГУ ЧП в Донецкой области для проведения вскрытия и гистологической экспертизы.

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Сообщается также, что в настоящее время представителями Национальной полиции и Военной службой правопорядка ВС Украины осуществляются мероприятия по идентификации тела.