 Украинский снайпер мастерски уничтожил наемника ВС РФ в Зайцево. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили донецкие террористы. Пуля настигла наемника 12 марта в тот момент, когда он находился в укрепленном блиндаже.
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Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили донецкие террористы. Пуля настигла наемника 12 марта в тот момент, когда он находился в укрепленном блиндаже.
Українські бійці зупинили і захищають свої сім'ї та усіх українців від рашистів.
Хоть немного улучшило настроение.
Ибо мрачная новость с утра - смерть Стивена Хокинга. ВЕЛИКИЙ ТРАУР.
Так вот, Хокинг умер. R.I.P.
А свинособака - ликвидирована.
вообще, любой умный снайпер понимает что курящий снайпер - мёртвый снайпер, только дибилы из ДНР, а похоже уже и в Рашке не понимают этого
любая дезмаскировка увеличивает шанс смерти для снайпера, если у снайпера есть вредные привычки значит он умрёт раньше чем рассчитывает
обычно на такое гамно не тратят время
а выстрел хорошый))