 Украинский снайпер мастерски уничтожил наемника ВС РФ в Зайцево. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили донецкие террористы. Пуля настигла наемника 12 марта в тот момент, когда он находился в укрепленном блиндаже.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Террористом, уничтоженным украинским снайпером, является наемник РФ Пшеничный из Горловки. ФОТОрепортаж