EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины, Общество
  12188  134
Материалы по теме:
Все про:война (2859) смерть (4721) Донбасс (15694) снайперы (219) наемники РФ (365)

 Украинский снайпер мастерски уничтожил наемника ВС РФ в Зайцево. ВИДЕО

Украинский снайпер в Зайцево уничтожил 20-летнего российского наемника Алексея Пшеничного (позывной Мелкий).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили донецкие террористы. Пуля настигла наемника 12 марта в тот момент, когда он находился в укрепленном блиндаже.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Террористом, уничтоженным украинским снайпером, является наемник РФ Пшеничный из Горловки. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3055446
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
вот, кароче, вот, правый сектор, вот, кароче, пацан, вот,вот,кароче, вот, вот, пацан, правый сектор, кароче,вот ......
 показать весь комментарий
 
 
Сдох и йух с ним. А за что сдох? Ведь от отделения ОРДЛО от Украины даже Хуйло речи не ведет. А етот уже дрожит сук@. Понимает что занял его место как подсадная утка.
 показать весь комментарий
 
 
мелкий просил курить с помощью снайпера.
 показать весь комментарий
 
 
Вбили терориста, який, все-таки,э громадянином України. Якби роССія не засунула сюди своє брудне рило, хлопчина жив би в мирній Україні, вчився, працював, зустрічався з дівчатами, міг по безвізу мандрувати в Кракові, Будапешті, Берліні, Дрездені, дивитись, як цивілізовані люди облоаштували своє життя і на цих прикладах будувати його тут. Скажена роССія засрала малоосвідченим людям мізки, зомбувала ідеями "руськага міра", настрахала "фошиздамі". Хлопчина загинув, відстоюючи інтереси біснуватого пУтіна і 130 мільйонів тупих, кровожадних оркочухоців, які принесли війну в Україну. Не побоялись. Велика вина в цьому окремому випадку і у великій біді, яка спіткала Україну,всіх нас. Всі ми сформували у орків образ добруватого, тупуватого, хитруватого хах-ла х варениками, гопаком, який накриє стіл і щедро наллє, а потім буде слухати "мудрага Івана" і запопадливо кивати головою, блядовитої Галі, яка пригостить борщем і дасть. Поки ми не заставимо роССію здригатися від слова "Українець", поки вони будуть винищувати всіх нас - і неших героїв, і таких заблудлих баранів, як цей "боєціь лугандонії".
 показать весь комментарий
 
 
Гинуть люди з обох сторін: а в кінцевому випадку і так, очевидно, все закінчиться компромісом і жертви з обох сторін виявляться марними.
 показать весь комментарий
 
Марними для кацапів-окупантів, які несуть смерть по всьому світу. Заради чого?!
Українські бійці зупинили і захищають свої сім'ї та усіх українців від рашистів.
 показать весь комментарий
 
У наших снайперов для сих пор СВД? А где Петины "поодареные" за наши бабки винтовки...под Киевом "на четвертой линии обороны"?
 показать весь комментарий
 
 
канадские снайперки в Киеве у нацгвардии. Там Рубан теракты планировал и госпереворот
 показать весь комментарий
 
А чем СВД плохая? Снайпера очень привязываются, привыкают к своему оружию и не хотят его менять ни на что. Пользуются еще биноклями Б6 времен WW2. Узнал это, когда я отвозил дальномеры Swarovski в 2015 году в Пески.
 показать весь комментарий
 
Воот,,, Кароче,,, Тану,,,, - словарный запас как у Эллочки-людоедки... Умственные способности - тоже....
 показать весь комментарий
 
 
TARGET DOWN.
Хоть немного улучшило настроение.
Ибо мрачная новость с утра - смерть Стивена Хокинга. ВЕЛИКИЙ ТРАУР.
Український снайпер майстерно знищив найманця ЗС РФ у Зайцевому - Цензор.НЕТ 3458

Так вот, Хокинг умер. R.I.P.
А свинособака - ликвидирована.
 показать весь комментарий
 
 
работу снайпера одобряю. Но вот термин "мастерски" считаю неуместным. Тем более, что самой акции на видео нет, это со слов наемника.
 показать весь комментарий
 
 
зато бросил курить! посмертно!
вообще, любой умный снайпер понимает что курящий снайпер - мёртвый снайпер, только дибилы из ДНР, а похоже уже и в Рашке не понимают этого
любая дезмаскировка увеличивает шанс смерти для снайпера, если у снайпера есть вредные привычки значит он умрёт раньше чем рассчитывает
 показать весь комментарий
 
 
"короче, короче, короче" - если короче, то гаплык вам ублюдки
 показать весь комментарий
 
 
Пока не смотришь видео с этими выродками, думаешь: "ну что тут хорошего -убили молодого гражданина Украины, хоть и предатель, но по сути же тоже жертва" А посмотришь видео вроде обычные чувачки, обычные слова говорятся, но блин энергетика эта тупая, совковая, анти_человеческая, злобная, смердная прям сочится с экрана. Эти так называемые люди они же и не люди вовсе, а какие-то ходячие заводные куклы, говорящие запрограмированные вещи, механически живущие убийцы. Ужас. Пусть умирают лугандонцы, Господи прости.
 показать весь комментарий
 
 
видно мелкий сильно активно вел себя
обычно на такое гамно не тратят время
а выстрел хорошый))
 показать весь комментарий
 
 
С 17 лет он искал себе на жопу приключений и убивал людей... Зато бросил курить навсегда... Український снайпер майстерно знищив найманця ЗС РФ у Зайцевому - Цензор.НЕТ 1001
 показать весь комментарий
 
Правый Сектор. Почему-то негативное отношение к нему у орков и порохоботв, совпадение?
 показать весь комментарий
 
 
чувак хотел бросить курить и добился своего очень оригинальным способом.
 показать весь комментарий
 
 
жаль ,так и не успел бросить курить.неподходящее место выбрал
 показать весь комментарий
 
Блин, тупорылые. Им, даже не хватает мозгов, перед камерой нацепить снарягу аля "шо бог послал". Все одеты в камуфляж, каски и разгрузки стандартного (новейшего) образца ВС РФ - "Ратник" ( в Военторге не продаётся! Более того, не поставляется на экспорт.). Дибилы, блд!.
 показать весь комментарий
 
 
Цензор такий Цензор, цього покидька зашкварили ще в лютому, сам же Цензор відео знищення викладав.
 показать весь комментарий
 
Молодой пацанчик 20 лет три месяца как пошёл воевать... на передовой с 17 лет... помоему этот расказчик немного приувеличивает... говорит неправду...
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинский снайпер мастерски уничтожил наемника ВС РФ в Зайцево. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх