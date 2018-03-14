 Безлер рассказал о российских генералах на Донбассе: "Три генерала отметились походами по бл#дям. Откуда таких даунов берут?"

Как передает Цензор.НЕТ, его сообщение опубликовано на странице супруги Анжелики Безлер в российской социальной сети "ВКонтакте".

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