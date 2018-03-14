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 Политика Украины
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Все про:терроризм (17794) Безлер (13) наемники РФ (365)

 Безлер рассказал о российских генералах на Донбассе: "Три генерала отметились походами по бл#дям. Откуда таких даунов берут?"

Террорист Игорь Безлер раскритиковал командование наемников РФ на Донбассе и в частности нового комбрига 3-й мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса ВС РФ в оккупированной Горловке.

Как передает Цензор.НЕТ, его сообщение опубликовано на странице супруги Анжелики Безлер в российской социальной сети "ВКонтакте".

Безлер рассказал о российских генералах на Донбассе: Три генерала отметились походами по бл#дям. Откуда таких даунов берут? 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Какой дегенерал болван, такие и советники - дебилы", - террорист Безлер про террориста Захарченко

Источник: https://censor.net.ua/n3055438
 
 
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В рашці таких століттями селекціонують.
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Я у військових справах не дуже "копенгаген"(більше по кухні), але прочитавши "гневний пост", подумала, що може треба й подякувати сусідам за таких "хенералів". Нехай і надалі просирають населені пункти, дороги і т.д. Нам роботи менше, а там диви і кордон замайорить на горизонті.
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Тільки ще більші дебіли, якими є українські генерали, не можуть перемогти цих російських ідіотів!
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Поедьте и научите, как нужно побеждать, "стратиг" Вы, наш, "галактический"...
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нет он не поедет . там же у наших бойцов обычное оружие а Игорек больше привык боевыми лазерами и космическими крейсерами воевать
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Да... Пытался убедить "на землю спуститься" - бесполезно... Там уже "диагноз"... Безутешный...Врачи сказали - "Медицина тут бессильна... Только эвтаназия...".
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Вчера звонил с днр человек на передачу тв, рассказывал, что днровцы изнасиловали 14 летнюю девочку впятером, потом ее мать пошла жаловаться к Захарченко, ей за это отрезали голову. И никакая "милиция т.н." ничего не расследует.
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Да, но тогда мать еще была жива и сообщала, что ей угрожают. Рузьгий миръ.
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Как откуда таких берут? Со склада по заказу. Российского склада. Или Безлер не в курсе, что в Расеюшке что не генерал то и дурак?
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еще один вяликий полководец завел свою балалайку "создали"они ,развалили только все ,а генералы как генералы типичные,всегда такие были
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На счёт генералов расейских согласен, и многих наших генералов - питомцев Кузьмука так же не спорю. Однако такие генералы как к примеру Эйзенхауэр, или Монтгомери, совершенно из другого теста. А "Бешенный Пёс" как вам?
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А они из Роиси Маннергеймов, Гудерианов и Велингтонов ожидали получить? Безлер рассказал о российских генералах на Донбассе: "Три генерала отметились походами по бл#дям. Откуда таких даунов берут?" - Цензор.НЕТ 2343
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- «Стыдно ему стало, - писал отец Федор, - и он ушел от меня прочь - в публичный дом, должно быть…» (с)
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У кацапов вице-премьер Приходько по ним ходит.
Чем скрепные генералы хуже?
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То есть это животное считает почему-то себя не дауном???
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Дауна безлера с позывным "анжелика" задавила жаба? Хочет своё очко подставить хенералам кацапским?😄
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Генерал как генерал. Пару бумажек подписал, стакан хлопнул и на сауну. И с чего он должен себя по другому вести на домбабве.
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Безлер вообще бескультурный. Не по блядям, а по - женщинам с пониженной социальной ответственностью... Безлер розповів про російських генералів на Донбасі: "Три генерали відзначилися походами по бл#дях. Звідки таких даунів беруть?" - Цензор.НЕТ 4673 Вот например в Кремле такое-же существо сидит - вообще за свои слова не отвечает, все его обещалки накрылись медным тазом,, - так что теперь, - его блядью называть??? Называем его толерантно - ХУЙЛО... До бляди ему ещё дослужиться надо.... Безлер розповів про російських генералів на Донбасі: "Три генерали відзначилися походами по бл#дях. Звідки таких даунів беруть?" - Цензор.НЕТ 4673
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Напомнило:
-Таварыщ генерал, табе пакет!
-Не тебе, а вам!
-А нам на х...?
-Где тебя такого дурака только взяли?
-Меня взяли в учебном отряде. Всех умных умным отдали, а меня к табе!
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Чо нормальные рузгие хенералы, они по другому не научены, да и бабы всегла успеют нарожать дебилов.
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Какая то странная любовь у этого экземпляра к вьючным животным, я бы даже сказал не здоровая. Одни уроды обсерают других уродов, то же мне новость. Он вместе со своей подружкой гиркиным свалил когда жаренным запахло а теперь умничают.
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дерьмо напомнило о себе...
смердит вонючка, умничает...
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а че генералісімус пише з тьолкиного аккаунта?
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не вижу противоречий хенерала "вьючных ишаков" прислали руководить местными ишаками

ах да дошло они же просто ишаки . ну ничего немного потренируются и переучит их на вьючных Безлер розповів про російських генералів на Донбасі: "Три генерали відзначилися походами по бл#дях. Звідки таких даунів беруть?" - Цензор.НЕТ 197
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБезлер рассказал о российских генералах на Донбассе: "Три генерала отметились походами по бл#дям. Откуда таких даунов берут?"
 
 
 
 
 
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