 Безлер рассказал о российских генералах на Донбассе: "Три генерала отметились походами по бл#дям. Откуда таких даунов берут?"

Как передает Цензор.НЕТ, его сообщение опубликовано на странице супруги Анжелики Безлер в российской социальной сети "ВКонтакте".
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-Таварыщ генерал, табе пакет!
-Не тебе, а вам!
-А нам на х...?
-Где тебя такого дурака только взяли?
-Меня взяли в учебном отряде. Всех умных умным отдали, а меня к табе!
смердит вонючка, умничает...
ах да дошло они же просто ишаки . ну ничего немного потренируются и переучит их на вьючных