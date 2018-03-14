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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (14469) Гройсман (3894) добровольцы (488)

 Порошенко и Гройсман поблагодарили украинских воинов-добровольцев за их службу Родине и подвиги

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман в День украинского добровольца поблагодарили украинских воинов-добровольцев за их службу Родине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на страницах Президента и премьера в Facebook.

"Сегодня мы вспоминаем украинских патриотов, которые с начала событий на Востоке Украины добровольно вызвались защищать государство от российского агрессора, до этого не имея никакого отношения к армии", - написал Порошенко.

Президент также поблагодарил воинов-добровольцев за их службу Родине: "Спасибо всем воинам-добровольцам, которые приобретя бесценный боевой опыт, вступили в ряды ВСУ, Национальной гвардии и Нацполиции, или занимают активную гражданскую позицию в гражданской жизни. Всем, кто выбрал почетное дело - служить своей Родине".

"Верю, наше единство и решимость принесут нам победу!", - добавил глава государства.

Порошенко и Гройсман поблагодарили украинских воинов-добровольцев за их службу Родине и подвиги 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Допремьерный показ фильма о погибшем оперном певце Слипаке: зрителям в Тернополе не хватило мест, по окончании зал аплодировал стоя

В свою очередь премьер-министр Украины поблагодарил воинов-добровольцев за их подвиг.

Порошенко и Гройсман поблагодарили украинских воинов-добровольцев за их службу Родине и подвиги 02

Как известно, Верховная Рада 17 января 2017 года приняла постановление №4261 об учреждении в Украине Дня украинского добровольца, который будет отмечаться 14 марта.

Праздник учрежден с целью чествования мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе, усиления общественного внимания и заботы к участникам добровольческих формирований и в поддержку инициативы общественности.

Источник: https://censor.net.ua/n3055436
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Хорошо, что поблагодарили... А когда им статус участника боевых действий дадут?
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навіщо ? ...вони ж БУДКУ сторожити не хочуть ...
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А вони заради статусу пішли Неньку захищати? Та невже...
І ще- для надання такого статусу мають бути юридично доведені факти, що саме держава відправила чи дозволила громадянину приймати участь у бойових діях.
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А треба, аби посвідченнями УБД пів-країни розмахувало, як посвідченнями ліквідатора на ЧАЕС?
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Половина ментов и прокуроров размахивают. Вот это нормально. Государство само должно найти добровольцев, так как многие настоящие мужики и попрошайничать не будут и взятки давать не станут.
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Від того, що в таких людей є посвідчення УБД, їх будуть більше чи менше шанувати?
Шана до людини не визначається тим, чи є в людини та чи інша "корочка", чи її немає!
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Народ, будь ласка, не спамте Сашу. Нехай усі бачать тупість і ненависть ригобаригоботів до захисників України.
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З приводу держави не свисти.. потрібно для заяви до суду про надання статусу УБД додати звернення командира добробату та два свідки що підтверджують участь особи у бойових діях.
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Дозвіл на формування добробатів дала саме держава. І допомагала їм в цьому, як і більшість громадян України.
ПС. Навчися спілкуватися, "свистун".
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Приведи хоч один державний документ про формування державою добробатів... боєць ти наш диванно-цензорний.
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тут недавно Гыга про ЧВК Коломойского постил,
этот в ту же дудку соевую дует
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Лет пять на Цензоре бегал рыговский Чаг (Chag) та похоже это одно и тоже отродье...
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Ух а на чей баланс ставили то баты фрайкора Порошенко і Гройсман подякували українським воїнам-добровольцям за їхню службу Батьківщині та подвиги - Цензор.НЕТ 2423
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без держави ,рошен не був би при владі,бо держава є народ ,котрий дав йому дозвіл(вітер віє з будки , собаки гавкають,караван іде)
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Вчи терміни.
Держава - це універсальна політична форма організації правління, що характеризується суверенною владою, політичним та публічним характером, реалізацією своїх повноважень на певній території через систему спеціально створених органів та організацій, за допомогою яких здійснюється політичне, економічне та ідеологічне ...
Держава - Вікіпедія
https://uk.wikipedia.org › wiki › Держава
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Максим, не ведись это известное чмо проплаченное соевое, их тут штук 5-7 особей просторы засирают, отрабатывают так сказать.
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Есть ли дно для крещатика? Есть ли предел его низости и подлости?
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Я думаю есть, но он постояно копает. Развивается, так сказать
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Уже такое проходили: "Я тебя туда не посылал"
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И в какой сумме выражена эта благодарность? По плечу рукой похлопали?
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Ось тут ілюстрація всіх твоїх "реформ" барига - і це не фотошоп це реальність! ГАНЬБА!!!
Порошенко и Гройсман поблагодарили украинских воинов-добровольцев за их службу Родине и подвиги - Цензор.НЕТ 3747
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Шри лан и тому кто сцуко в падлу было снег отгребать и дренаж чистить- теперь грязь месить Порошенко і Гройсман подякували українським воїнам-добровольцям за їхню службу Батьківщині та подвиги - Цензор.НЕТ 3275 А уж загонять к палаткам грузовики ради увеличения грязищи ну это нормас но виноват " барыга "
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за 1 год звездец у 54 й а у 59й рядом его нету Порошенко і Гройсман подякували українським воїнам-добровольцям за їхню службу Батьківщині та подвиги - Цензор.НЕТ 837
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Да уж...за 4 года полной власти они так "наблагодарили" и не только добровольце, а всех граждан Украины...не знаем куда уже складывать эту "благодарность". Порошенко и Гройсман поблагодарили украинских воинов-добровольцев за их службу Родине и подвиги - Цензор.НЕТ 7708
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Также эта благодарность от пуйловских иуд Гройсмана и Порошенко, относится и к добровольцам воинам, которых они кинули за решётки?
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Ти нас вже првітав разом з аваковим в наметовому містечку. Дякуємо.
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А ту благодарочку, яку барига і аваков через бєркутастів оформили добровольцям 03 березня, куди причепити?
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Вони впевнені, що алаверди не буде через пасивність народу.
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Сейчас пасивны...но кто в осенью 2013 думал об "активности". А во как получилось.
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Поблагодарили за то что сами обосрались и добровольцы спасли страну?
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Они заняты были, портфели и кабинеты делили....А так бы они в первых рядах, во главе кулявлоб и офшоренко на тракторе боевом!
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теперь барыга порошенко нанял блоХЕРов, и те дудят
"порошенко создал армию остановил агрессию",
а Гыга про ЧВК Коломойского на форуме заплетает,
минстець гидранта к выборам в Герои пошьёт
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Иногда сочувствие это просто хорошо замаскированное злорадство.
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Дибилы, вам бойцы медали в хари уже бросают за ваше скотское отношение к ним и стране, после медалей в вас полетят пули и гранаты, уроды шоколадные.
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как сказал мудрый еврей-,,,,"а что твою благодарность можно детям дать скушать,или на хлеб намазать , а может милостыню подать?"
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Я хочу что бы мы - все граждане Украины, над кем эта школота шоколадная издевается уже 4й год понимали - что эта свинобратия в 2014 году сознательно, старательно и качественно развела весь украинский народ, влезла во власть по трупам и ворует больше папередников в разы.
Я к чему это говорю - никакого сострадания и человечности по отношению к этим моральным уродам и скотам быть не может - это тварье должно ответить своей шкурой.
4 года Украина воюет, а они б..дь участки для голосования в посольствах врага охранять будут.
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Ух возбудилсь хомячки А тех кто в 2014м полюнув на всё ушёл на фронт в Добр Баты и ВСУ так и не поздравили Порошенко і Гройсман подякували українським воїнам-добровольцям за їхню службу Батьківщині та подвиги - Цензор.НЕТ 1550 Порошенко і Гройсман подякували українським воїнам-добровольцям за їхню службу Батьківщині та подвиги - Цензор.НЕТ 7456
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Ось це відео треба показувати кожен день поки ми не зрозуміємо що натворили вибравши цього покидька президентом України!!!
"Пресс-конференция А.Зинченко о коррупционере Порошенко и "любих друзях"
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=kGxVneAhPqk

Порошенко і Гройсман подякували українським воїнам-добровольцям за їхню службу Батьківщині та подвиги - Цензор.НЕТ 6070
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Олег а какое это имеет отношение к добровольцам - боевым а не гражданскому корпусу вомбата Порошенко і Гройсман подякували українським воїнам-добровольцям за їхню службу Батьківщині та подвиги - Цензор.НЕТ 2806
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это имеет отношение к поздравляющим лживым ублюдкам.
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Обломинго выходит ибо кроме трёпа Зинченко не чего не предоставил и проиграл в суде Порошенко і Гройсман подякували українським воїнам-добровольцям за їхню службу Батьківщині та подвиги - Цензор.НЕТ 4459
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Вам відповіли нижче. Додам - якби послухали цю людину в свій час я думаю добровольці в Україні були б просто не потрібні.
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ага а толика гриценко в анерал сельдмаршалы Порошенко і Гройсман подякували українським воїнам-добровольцям за їхню службу Батьківщині та подвиги - Цензор.НЕТ 7995 ух
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Не їж багато шоколаду - це шкодить твоєму здоровю!
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а шо поделать помимо рабов ещё и тортики выдают Порошенко і Гройсман подякували українським воїнам-добровольцям за їхню службу Батьківщині та подвиги - Цензор.НЕТ 5316 (ц) Полтава
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Мені з шоколадними блюдолизами не цікаво - не парся.
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не парюсь - смотрю у свидетелей карлсона аргументов всё меньше и меньше Порошенко і Гройсман подякували українським воїнам-добровольцям за їхню службу Батьківщині та подвиги - Цензор.НЕТ 6091
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из лагеря коло зрады 17 с УБД а из НГ и полиции 200
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Это позорище , от которого порошенко уже не отмыться.
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а где твой сыночек в это время был - не скажешь...?
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есчё дай пару опечатко и лапти из под прокси выглянут вместе с шапкой сербске чётника Порошенко і Гройсман подякували українським воїнам-добровольцям за їхню службу Батьківщині та подвиги - Цензор.НЕТ 3858
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надеется выявить, составить список и перебить
по одному с помощью прикормленных мусоров ?
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В Виннице двое атошникрв в знак протеста против разгона палаточного городка и того, что людей ставили на колени , отказались от своих наград, которые им лично вручал президент.
Но несмотря на очевидную неподдержку народом, можно предполагать, что порошенко уходить никуда не собирается и уверен в своей победе. Все губернаторы- люди порошенко ориентированы исключительно на то, чтобы обеспечивать нужный процент на выборах в президенты. Мало того, все ключевые мэры - прочно сидят под Порошенко. Они тоже должны показать нужный результат любой ценой. И вот в результате мы получим опять порошенко . А выборы будут полностью сфальсифицированы. И тогда, думаю, уже точно народ выйдет массово на акции протеста. Потому как ещё один марафон с жити по новому- это уже точно катастрофа для Украины. Если у порошенко пройдёт ещё раз эта афера , то тогда точно нужно уезжать , не теряя времени.
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В тюрьмах сидит почти 2500 добровольцев, вот такая реальная благодарность от барыги.
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3 марта гниды отблагодарили добровольцев. Эта соевая банда боится добровольцев.
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Ни награждений ни официальных мероприятий. Пришли к власти на крови небесной сотне, удержались на ней на крови добровольцев. Подонки.
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***
По Киеву гуляет молодежь....
Майдан опять шумит! А двух шагах
Чиновничья зажравшаяся вошь
Сбивает пешехода, "на рогах"

Гоня в своем поршѐ, как на пожар.
Сто миллионов гривен - как с куста,
Гуляй, чувак, украденное - дар.
Гуляй, как будто с чистого листа.

Здесь славный Днепр и ранняя весна,
Монтируют тарзанки на мостах,
И офисы в строительных лесах…
Скрывают недоверие и страх.

Отсюда вечно сонный волонтёр,
Надев камок, на Марик гонит бус.
Забыв на время сложный разговор
С женой. Ему важней доставить груз.

Здесь платят все за тысячи свечей,
Которые у избранных горят,
И важное за кучей мелочей
Привычно не улавливает взгляд.

Здесь винегрет из судеб, слов и снов,
Просеянный сквозь решето постов…
Открой… и посмотри в свое окно.
В стране идет война.
В стране гибридное АТО.
*
Автор: Позывной КЕП
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Будет очень символично когда ребята добровольцы вздернут вас на фонарях!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко и Гройсман поблагодарили украинских воинов-добровольцев за их службу Родине и подвиги
 
 
 
 
 
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