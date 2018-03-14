 Порошенко и Гройсман поблагодарили украинских воинов-добровольцев за их службу Родине и подвиги

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на страницах Президента и премьера в Facebook.

"Сегодня мы вспоминаем украинских патриотов, которые с начала событий на Востоке Украины добровольно вызвались защищать государство от российского агрессора, до этого не имея никакого отношения к армии", - написал Порошенко.

Президент также поблагодарил воинов-добровольцев за их службу Родине: "Спасибо всем воинам-добровольцам, которые приобретя бесценный боевой опыт, вступили в ряды ВСУ, Национальной гвардии и Нацполиции, или занимают активную гражданскую позицию в гражданской жизни. Всем, кто выбрал почетное дело - служить своей Родине".

"Верю, наше единство и решимость принесут нам победу!", - добавил глава государства.

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В свою очередь премьер-министр Украины поблагодарил воинов-добровольцев за их подвиг.

Как известно, Верховная Рада 17 января 2017 года приняла постановление №4261 об учреждении в Украине Дня украинского добровольца, который будет отмечаться 14 марта.

Праздник учрежден с целью чествования мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе, усиления общественного внимания и заботы к участникам добровольческих формирований и в поддержку инициативы общественности.