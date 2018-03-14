 Порошенко и Гройсман поблагодарили украинских воинов-добровольцев за их службу Родине и подвиги

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на страницах Президента и премьера в Facebook.
"Сегодня мы вспоминаем украинских патриотов, которые с начала событий на Востоке Украины добровольно вызвались защищать государство от российского агрессора, до этого не имея никакого отношения к армии", - написал Порошенко.
Президент также поблагодарил воинов-добровольцев за их службу Родине: "Спасибо всем воинам-добровольцам, которые приобретя бесценный боевой опыт, вступили в ряды ВСУ, Национальной гвардии и Нацполиции, или занимают активную гражданскую позицию в гражданской жизни. Всем, кто выбрал почетное дело - служить своей Родине".
"Верю, наше единство и решимость принесут нам победу!", - добавил глава государства.
В свою очередь премьер-министр Украины поблагодарил воинов-добровольцев за их подвиг.
Как известно, Верховная Рада 17 января 2017 года приняла постановление №4261 об учреждении в Украине Дня украинского добровольца, который будет отмечаться 14 марта.
Праздник учрежден с целью чествования мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе, усиления общественного внимания и заботы к участникам добровольческих формирований и в поддержку инициативы общественности.
І ще- для надання такого статусу мають бути юридично доведені факти, що саме держава відправила чи дозволила громадянину приймати участь у бойових діях.
Шана до людини не визначається тим, чи є в людини та чи інша "корочка", чи її немає!
ПС. Навчися спілкуватися, "свистун".
этот в ту же дудку соевую дует
Держава - це універсальна політична форма організації правління, що характеризується суверенною владою, політичним та публічним характером, реалізацією своїх повноважень на певній території через систему спеціально створених органів та організацій, за допомогою яких здійснюється політичне, економічне та ідеологічне ...
Держава - Вікіпедія
https://uk.wikipedia.org › wiki › Держава
"порошенко создал армию остановил агрессию",
а Гыга про ЧВК Коломойского на форуме заплетает,
минстець гидранта к выборам в Герои пошьёт
Я к чему это говорю - никакого сострадания и человечности по отношению к этим моральным уродам и скотам быть не может - это тварье должно ответить своей шкурой.
4 года Украина воюет, а они б..дь участки для голосования в посольствах врага охранять будут.
"Пресс-конференция А.Зинченко о коррупционере Порошенко и "любих друзях"
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=kGxVneAhPqk
по одному с помощью прикормленных мусоров ?
Но несмотря на очевидную неподдержку народом, можно предполагать, что порошенко уходить никуда не собирается и уверен в своей победе. Все губернаторы- люди порошенко ориентированы исключительно на то, чтобы обеспечивать нужный процент на выборах в президенты. Мало того, все ключевые мэры - прочно сидят под Порошенко. Они тоже должны показать нужный результат любой ценой. И вот в результате мы получим опять порошенко . А выборы будут полностью сфальсифицированы. И тогда, думаю, уже точно народ выйдет массово на акции протеста. Потому как ещё один марафон с жити по новому- это уже точно катастрофа для Украины. Если у порошенко пройдёт ещё раз эта афера , то тогда точно нужно уезжать , не теряя времени.
По Киеву гуляет молодежь....
Майдан опять шумит! А двух шагах
Чиновничья зажравшаяся вошь
Сбивает пешехода, "на рогах"
Гоня в своем поршѐ, как на пожар.
Сто миллионов гривен - как с куста,
Гуляй, чувак, украденное - дар.
Гуляй, как будто с чистого листа.
Здесь славный Днепр и ранняя весна,
Монтируют тарзанки на мостах,
И офисы в строительных лесах…
Скрывают недоверие и страх.
Отсюда вечно сонный волонтёр,
Надев камок, на Марик гонит бус.
Забыв на время сложный разговор
С женой. Ему важней доставить груз.
Здесь платят все за тысячи свечей,
Которые у избранных горят,
И важное за кучей мелочей
Привычно не улавливает взгляд.
Здесь винегрет из судеб, слов и снов,
Просеянный сквозь решето постов…
Открой… и посмотри в свое окно.
В стране идет война.
В стране гибридное АТО.
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Автор: Позывной КЕП
Порошенко - не просто предатель, но еще и мародер. Видео http://dlvr.it/QKy4Fx