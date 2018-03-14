 Рада сегодня рассмотрит вопросы ратификации документов и законопроект о защите детей от сексуальной эксплуатации

Об этом говорится в повестке дня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Законопроект №2016 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно защиты детей от сексуальных злоупотреблений и сексуальной эксплуатации" предусматривает установление четкого минимального возраста полового совершеннолетия. Документом также предлагается установить наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет для близких родственников или попечителей, которые вступают в половые сношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

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ВР также должна рассмотреть в первом чтении законопроект "О внесении изменений в статью 242 Уголовного процессуального кодекса Украины" (№6070), инициатором которого является представитель Президента в парламенте Ирина Луценко. Его целью является приведение статьи 242 УПК в соответствие с нормами Уголовного кодекса в части установления половой зрелости пострадавшего лица в уголовных производствах.

Кроме того, парламентарии рассмотрят ряд правительственных законопроектов о ратификации. В частности, депутаты намерены ратифицировать Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Болгарии о сотрудничестве в случае возникновения катастроф (законопроект №0174), межправительственное Генеральное соглашение с Польшей о сотрудничестве в сфере обороны (№0145) и Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Румынии относительно сотрудничества в сфере военных перевозок (№0153). Также будут рассматриваться президентские законопроекты №№0177 "О ратификации Письма о внесении изменений № 2 к Финансовому соглашению между Украиной и Европейским инвестиционным банком (Проект "Строительство воздушной линии 750 кВ Запорожская АЭС - Каховская")" и 0178 "О ратификации Письма о внесении изменений № 3 в Финансовое соглашение (Проект строительства высоковольтной воздушной линии 750 кВ Ривненская АЭС - Киевская) между Украиной и Европейским инвестиционным банком".

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Депутаты могут принять на этом заседании проект постановления №5463 "О комплексе неотложных мер по практической реализации международно-правовой ответственности Российской Федерации за вооруженную агрессию против Украины".

На повторное второе чтение в среду выносится законопроект № 4760 "О Дисциплинарном уставе Национальной полиции Украины". В первом чтении запланировано рассмотрение проекта постановления №2535а "О мерах по усилению социальной защиты внутренне перемещенных лиц".

С 16:00 народные депутаты будут работать в комитетах, фракциях и группах.