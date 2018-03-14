 Отравление Скрипаля - неприемлемое нападение. Применение химоружия не может оставаться безнаказанным, - Макрон

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, Макрон заверил британского премьер-министра Терезу Мэй в полной поддержке со стороны Франции.

Ранее оба политика в телефонной беседе обсудили ситуацию с отравлением Скрипаля.

Макрон высказал мнение, что применение химического оружия не может оставаться безнаказанным.

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Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

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Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается восьмой день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.