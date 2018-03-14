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Все про:отравление (895) Франция (1878) Макрон (156) Скрипаль (24)

 Отравление Скрипаля - неприемлемое нападение. Применение химоружия не может оставаться безнаказанным, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник, 13 марта, осудил отравление российского экс-разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании, назвав преступление "неприемлемым нападением".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, Макрон заверил британского премьер-министра Терезу Мэй в полной поддержке со стороны Франции.

Ранее оба политика в телефонной беседе обсудили ситуацию с отравлением Скрипаля.

Макрон высказал мнение, что применение химического оружия не может оставаться безнаказанным.

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Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

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Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается восьмой день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужбпострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери. 

Источник: https://censor.net.ua/n3055432
 
 
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когда вы уже родите совместную декларацию про приверженность прав человека и недопустимость насилия?
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Делайте что нибудь, хло-убийца скоро начнет мочить президентов и премьеров
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Начал ещё в 2009. Выходите из анабиоза!
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Макарон - просто болтун, один из целого сборища никуда не годных пустомелей.
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Мне конечно приятно -- реакция руководителей мира --- НЕЛЬЗЯ !!! Одного завалили -- ХИМОРУЖИЕ !!! А то что 5й год 10 тысяч украинцев убили и убивают фашисты каждый день России -- российскими Градами например и МИНАМИ -- это как то так Неинтересно получается .. Это наверное от того что ГРАДЫ в Париж тяжеловато России завезти или в Белый дом -- а вот платок с ХИМ оружием России носовой и им протереть перрила например прям там где ходят Трампы с Макронами ---- ЛЕГКО наверное .. Своя рубашка всегда ближе к телу --выходит . Свое больше болит ..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОтравление Скрипаля - неприемлемое нападение. Применение химоружия не может оставаться безнаказанным, - Макрон
 
 
 
 
 
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