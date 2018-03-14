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 Киевские новости, Общество
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Все про:КГГА (1963) Киев (15520) ремонт (755) транспорт (1158)

 С завтрашнего дня вносятся изменения в работу столичного общественного транспорта из-за капремонта на дороге, - КГГА. Схемы

С 15 марта вносятся изменения в работу автобусов маршрутов № 9, № 69, № 90 и маршрутного такси № 155 на период проведения капитального ремонта дорожной части транспортной развязки на пересечении просп. Леся Курбаса, ул. Гната Юры и ул. Владимира Покотило.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщили в КП "Киевпастранс".

В связи с этим движение указанных маршрутов организовано с изменениями, а именно:

-автобусы маршрута № 9 в направлении ул. Булгакова будут курсировать от ст. м. "Лукьяновская" до ул. Леся Курбаса по действующему маршруту, далее - ул. Героев Космоса - ул. Якуба Коласа - б-р Ромена Роллана - ул. Леся Курбаса - ул. Владимира Покотило - б-р Кольцова - ул. Симиренко - ул. Булгакова;

- автобусы маршрута № 69 в направлении ул. Литвиненко-Вольгемут от ст. м. "Дворец Спорта" к просп. Леся Курбаса будут курсировать по действующему маршруту, далее - ул. Героев Космоса - ул. Якуба Коласа - б-р Ромена Роллана - ул. Леся Курбаса - б-р Кольцова - ул. Зодчих - ул. Литвиненко-Вольгемут;

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- автобусы маршрута № 90 от площади Валерия Марченко до ул. Якуба Коласа будут курсировать по действующему маршруту, далее - б-р Ромена Роллана - ул. Леся Курбаса - ул. Владимира Покотило - б-р Кольцова - ул. Симиренко - ул. Григоровича-Барского - Кольцевая дорога - ул. Зодчих - Кольцевая дорога - ул. Тулузы - б-р Ромена Роллана - ул. Якуба Коласа;

- автобусы маршрутного такси № 155 в направлении Кольцевой дороги от ст. м. "Почайна" до ул. Леся Курбаса по действующему маршруту, далее - ул. Героев Космоса - ул. Якуба Коласа - б-р Ромена Роллана - ул. Леся Курбаса.

С завтрашнего дня вносятся изменения в работу столичного общественного транспорта из-за капремонта на дороге, - КГГА 01
С завтрашнего дня вносятся изменения в работу столичного общественного транспорта из-за капремонта на дороге, - КГГА 02
С завтрашнего дня вносятся изменения в работу столичного общественного транспорта из-за капремонта на дороге, - КГГА 03
С завтрашнего дня вносятся изменения в работу столичного общественного транспорта из-за капремонта на дороге, - КГГА 04

Источник: https://censor.net.ua/n3055430
 
 
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От дурний мер у Києві- замість того, аби ніякі капітальні ремонти не робити, створює киянам незручності...)))
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Знову Борщагівку відрізав від цивілізації... І за що він її так не любить? Може проклюнулися якісь забиті дитячі комплекси, пов'язані з харчуванням? Що заважає зробити тимчасовий переїзд через лінію швидкісного трамваю під залізничним мостом на Сім'ї Стешенків?
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