 С завтрашнего дня вносятся изменения в работу столичного общественного транспорта из-за капитального ремонта, - КГГА. Схемы

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщили в КП "Киевпастранс".

В связи с этим движение указанных маршрутов организовано с изменениями, а именно:

-автобусы маршрута № 9 в направлении ул. Булгакова будут курсировать от ст. м. "Лукьяновская" до ул. Леся Курбаса по действующему маршруту, далее - ул. Героев Космоса - ул. Якуба Коласа - б-р Ромена Роллана - ул. Леся Курбаса - ул. Владимира Покотило - б-р Кольцова - ул. Симиренко - ул. Булгакова;

- автобусы маршрута № 69 в направлении ул. Литвиненко-Вольгемут от ст. м. "Дворец Спорта" к просп. Леся Курбаса будут курсировать по действующему маршруту, далее - ул. Героев Космоса - ул. Якуба Коласа - б-р Ромена Роллана - ул. Леся Курбаса - б-р Кольцова - ул. Зодчих - ул. Литвиненко-Вольгемут;

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- автобусы маршрута № 90 от площади Валерия Марченко до ул. Якуба Коласа будут курсировать по действующему маршруту, далее - б-р Ромена Роллана - ул. Леся Курбаса - ул. Владимира Покотило - б-р Кольцова - ул. Симиренко - ул. Григоровича-Барского - Кольцевая дорога - ул. Зодчих - Кольцевая дорога - ул. Тулузы - б-р Ромена Роллана - ул. Якуба Коласа;

- автобусы маршрутного такси № 155 в направлении Кольцевой дороги от ст. м. "Почайна" до ул. Леся Курбаса по действующему маршруту, далее - ул. Героев Космоса - ул. Якуба Коласа - б-р Ромена Роллана - ул. Леся Курбаса.







