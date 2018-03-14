 Оксана Шишкова завоевал для национальной сборной "бронзу" на Паралимпиаде-2018: Украина остается на третье место в медальном зачете стран-участниц

Украинская спортсменка Оксана Шишкова, которой на трассе помогал Виталий Казаков, финишировала в финале лыжных гонок среди спортсменов с недостатками зрения на дистанции 1,5 км с третьим результатом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.
Шишкова получила бронзовую награду, отстав от второго места на полторы секунды.
Для Оксаны это уже четвертая личная награда на этих Паралимпийских играх. Сначала она завоевала серебро в биатлонной гонке на 6 км, потом стала второй в лыжных гонках на 15 км, а накануне выиграла биатлонную гонку на 10 км .
Лыжные гонки среди спортсменов с недостатками зрения. Женский спринт, 1,5 км:
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Светлана Саханенко (Беларусь) - 4:29.9
2. Михайлина Лысова (НПС) - +14.1
3. Оксана Шишкова (Украина) - +15.7
В медальном зачете стран-участниц Украина остается на третьем месте с 16 наградами (5 - золотых, 4 - серебряных, 7 - бронзовых).