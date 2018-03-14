 Оксана Шишкова завоевал для национальной сборной "бронзу" на Паралимпиаде-2018: Украина остается на третье место в медальном зачете стран-участниц

Украинская спортсменка Оксана Шишкова, которой на трассе помогал Виталий Казаков, финишировала в финале лыжных гонок среди спортсменов с недостатками зрения на дистанции 1,5 км с третьим результатом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

Шишкова получила бронзовую награду, отстав от второго места на полторы секунды.

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Для Оксаны это уже четвертая личная награда на этих Паралимпийских играх. Сначала она завоевала серебро в биатлонной гонке на 6 км, потом стала второй в лыжных гонках на 15 км, а накануне выиграла биатлонную гонку на 10 км .

Лыжные гонки среди спортсменов с недостатками зрения. Женский спринт, 1,5 км:

Светлана Саханенко (Беларусь) - 4:29.9 2. Михайлина Лысова (НПС) - +14.1 3. Оксана Шишкова (Украина) - +15.7

В медальном зачете стран-участниц Украина остается на третьем месте с 16 наградами (5 - золотых, 4 - серебряных, 7 - бронзовых).

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