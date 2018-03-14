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 Оксана Шишкова завоевал для национальной сборной "бронзу" на Паралимпиаде-2018: Украина остается на третье место в медальном зачете стран-участниц

В пятый соревновательный день на Паралимпиаде-2018, 14 марта, Украина получила лишь одну награду.

Украинская спортсменка Оксана Шишкова, которой на трассе помогал Виталий Казаков, финишировала в финале лыжных гонок среди спортсменов с недостатками зрения на дистанции 1,5 км с третьим результатом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

Шишкова получила бронзовую награду, отстав от второго места на полторы секунды.

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Для Оксаны это уже четвертая личная награда на этих Паралимпийских играх. Сначала она завоевала серебро в биатлонной гонке на 6 км, потом стала второй в лыжных гонках на 15 км, а накануне выиграла биатлонную гонку на 10 км .

Лыжные гонки среди спортсменов с недостатками зрения. Женский спринт, 1,5 км:

    1. Светлана Саханенко (Беларусь) - 4:29.9

      2. Михайлина Лысова (НПС) - +14.1

      3. Оксана Шишкова (Украина) - +15.7

В медальном зачете стран-участниц Украина остается на третьем месте с 16 наградами (5 - золотых, 4 - серебряных, 7 - бронзовых).

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Оксана Шишкова завоевал для национальной сборной бронзу на Паралимпиаде-2018: Украина остается на третье место в медальном зачете стран-участниц 01

Источник: https://censor.net.ua/n3055429
 
 
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параолейпинцы молодцы, пора себя показать и нашим спортсменам
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Цензор.НЕТНовостиСпортОксана Шишкова завоевал для национальной сборной "бронзу" на Паралимпиаде-2018: Украина остается на третье место в медальном зачете стран-участниц
 
 
 
 
 
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