 ЧП в Кривом Роге: без газа остались 14 тысяч абонентов, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По данным ГСЧС, 13 марта около 21:00 в Покровском микрорайоне г. Кривой Рог при проведении сварочных работ газовой трубы низкого давления (диаметром 100 мм.) произошла утечка и возгорание природного газа.
"Без газоснабжения остались 90 многоэтажных жилых домов (около 14 тыс. абонентов). В 23 ч. 20 мин. порыв трубы ликвидирован", - сказано в сообщении.
Восстановление газоснабжения к абонентам запланировано на 14 марта.
Отличное утреннее приветствие в стране в которой правит очень жадный человек, который не видит других бизнесменов и политиков кроме себя, который рассматривает страну как свой собственный бизнес, а граждан страны, как своих крепостных. Так что, доброе утро рабы!