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Все про:Газ (8762) Кривой Рог (503) ГСЧС (1375)

 ЧП в Кривом Роге: без газа остались 14 тысяч абонентов, - ГСЧС

В Покровском микрорайоне г. Кривой Рог 90 многоэтажных жилых домов (около 14 тыс.абонентов) остались без газа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным ГСЧС, 13 марта около 21:00 в Покровском микрорайоне г. Кривой Рог при проведении сварочных работ газовой трубы низкого давления (диаметром 100 мм.) произошла утечка и возгорание природного газа.

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"Без газоснабжения остались 90 многоэтажных жилых домов (около 14 тыс. абонентов). В 23 ч. 20 мин. порыв трубы ликвидирован", - сказано в сообщении.

Восстановление газоснабжения к абонентам запланировано на 14 марта.

Источник: https://censor.net.ua/n3055426
 
 
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Без газа были 2 часа и 20 минут. Разве это трагедия. Даже если отопление жилья на газу, то жилое помещение за это время не успеет остыть. ЧП в Кривом Роге: без газа остались 14 тысяч абонентов, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3963
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Без Интернета 2 ч и 20 мин. - вот это трагедия.....
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Трагедия в том, что каждого абонента надо запускать индивидуально,иначе трагедий не избежать.
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Аварийное отключение газа это не трагедия. Трагедии бывают потом, когда люди забывают выключить не горящие конфорки
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в Кривом Роге НЕТ Покровского "микрорайона" - есть Покровский РАЙОН Кривого Рога!
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http://24seconds.net.ua/blogs/1792/

Отличное утреннее приветствие в стране в которой правит очень жадный человек, который не видит других бизнесменов и политиков кроме себя, который рассматривает страну как свой собственный бизнес, а граждан страны, как своих крепостных. Так что, доброе утро рабы!


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Шо за бред...варить трубу под давлением..или уже технологии сварки такие что это можно делать?
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це результат, що всі зварники) поїхали в Польщу і тд!
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У меня, на борту, работают, попеременно сварщики польские и наши. Должен отметить высочайшую квалификацию. И тех, и других.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧП в Кривом Роге: без газа остались 14 тысяч абонентов, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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