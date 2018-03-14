 ЧП в Кривом Роге: без газа остались 14 тысяч абонентов, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным ГСЧС, 13 марта около 21:00 в Покровском микрорайоне г. Кривой Рог при проведении сварочных работ газовой трубы низкого давления (диаметром 100 мм.) произошла утечка и возгорание природного газа.

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"Без газоснабжения остались 90 многоэтажных жилых домов (около 14 тыс. абонентов). В 23 ч. 20 мин. порыв трубы ликвидирован", - сказано в сообщении.

Восстановление газоснабжения к абонентам запланировано на 14 марта.