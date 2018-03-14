 Хизер Нойерт назначена и.о. заместителя госсекретаря США

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.
"Президент Дональд Трамп объявляет о дополнениях к изменениям в составе своей администрации. Следующее лицо будет исполнять обязанности заместителя Государственного секретаря по вопросам публичной дипломатии - Хизер Нойерт Норби из Нью-Йорка", - говорится в сообщении.
Ранее Белый дом уволил одного из главных советников экс-госсекретаря США Тиллерсона Стива Гольдштейна после комментария о его отставке.
Хизер Нойерт была назначена официальным представителем Государственного департамента США 24 апреля 2017 года. До назначения работала журналисткой и ведущей новостей на телеканале Fox News.
Стив Гольдштейн занимал должность заместителя госсекретаря с декабря прошлого года.
Можливо все оточення трампа скомпроментоване рашкою?
Краще чесний ніж професійний але мутний
То проблема Трампа, що він дозволив комусь компрометувати себе та своє оточення. Та тих, кто сприймає це "компроментування" за встановлений факт.
"Чесність" у Великій Брудній Політиці- це не чеснота, нажаль.
https://www.youtube.com/watch?v=d_UgtxRxBsw
я про те, що у мериканців все гуд, що президентом може стати Рейган і розвалити сересер!