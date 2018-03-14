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 За рубежом
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Все про:назначение (1321) увольнение (1397) Трамп (1691) Тиллерсон (226) Нойерт (24)

 Хизер Нойерт назначена и.о. заместителя госсекретаря США

Официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт назначена исполняющей обязанности заместителя госсекретаря по публичной дипломатии и связям с общественностью.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

"Президент Дональд Трамп объявляет о дополнениях к изменениям в составе своей администрации. Следующее лицо будет исполнять обязанности заместителя Государственного секретаря по вопросам публичной дипломатии - Хизер Нойерт Норби из Нью-Йорка", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В прощальной речи Тиллерсон предупредил о "тревожном поведении" РФ

Ранее Белый дом уволил одного из главных советников экс-госсекретаря США Тиллерсона Стива Гольдштейна после комментария о его отставке. 

Хизер Нойерт была назначена официальным представителем Государственного департамента США 24 апреля 2017 года. До назначения работала журналисткой и ведущей новостей на телеканале Fox News.

Стив Гольдштейн занимал должность заместителя госсекретаря с декабря прошлого года.

Источник: https://censor.net.ua/n3055425
 
 
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А у Трампа таки великі проблеми з кадрами...
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Невмінням працювати у Великій Брудній Політиці.
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А ви певні що можете оцінювати?
Можливо все оточення трампа скомпроментоване рашкою?
Краще чесний ніж професійний але мутний
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Так, я маю ПРАВО оцінювати- як і будь-яка інша людина.
То проблема Трампа, що він дозволив комусь компрометувати себе та своє оточення. Та тих, кто сприймає це "компроментування" за встановлений факт.
"Чесність" у Великій Брудній Політиці- це не чеснота, нажаль.
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Та не скажи. Как она изящно кацапских журнашлюх опустила на прессухе -это надо было видеть. Кацапы почти визжали от злости.
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Еще одна русофобка, надуюсь пидораху поскорее развалят
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"Путин - Тьма". Епископ РПЦ посоветовал россиянам не голосовать за президента.
https://www.youtube.com/watch?v=d_UgtxRxBsw
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оце) демократія, журналістку поставили виконуючую учільницею) госдепа! Хізер Ноєрт призначено в.о. заступника держсекретаря США - Цензор.НЕТ 101
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найшов з ким порівняти! Хізер Ноєрт призначено в.о. заступника держсекретаря США - Цензор.НЕТ 9837
я про те, що у мериканців все гуд, що президентом може стати Рейган і розвалити сересер! Хізер Ноєрт призначено в.о. заступника держсекретаря США - Цензор.НЕТ 9837
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там не стiльки Рейган, як кагала республiканцiв у конгресi. зараз теж саме.
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Нойерт и Захарова - почувствуйте разницу😃
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что вы все хотите от "радиоточки"? Что скажут - то и воспроизведёт... Это, всего-лишь, будет "голос Помпео"... У него своих дел будет "по горло"... А ей "бамагу" вручат, озвучит, и всё. Ну, даст ответы на возможные вопросы журналистов. На "невозможные" ответит - "без комментариев"... Главное - "бред гнать" не будет, как Машка...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомХизер Нойерт назначена и.о. заместителя госсекретаря США
 
 
 
 
 
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