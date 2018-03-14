 Хизер Нойерт назначена и.о. заместителя госсекретаря США

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

"Президент Дональд Трамп объявляет о дополнениях к изменениям в составе своей администрации. Следующее лицо будет исполнять обязанности заместителя Государственного секретаря по вопросам публичной дипломатии - Хизер Нойерт Норби из Нью-Йорка", - говорится в сообщении.

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Ранее Белый дом уволил одного из главных советников экс-госсекретаря США Тиллерсона Стива Гольдштейна после комментария о его отставке.

Хизер Нойерт была назначена официальным представителем Государственного департамента США 24 апреля 2017 года. До назначения работала журналисткой и ведущей новостей на телеканале Fox News.

Стив Гольдштейн занимал должность заместителя госсекретаря с декабря прошлого года.