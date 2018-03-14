 В прощальной речи Тиллерсон предупредил о "тревожном поведении" РФ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает BBC.
Тиллерсон не поблагодарил президента Дональда Трампа и не поддержал его политику. Он сказал, что поговорил с ним, чтобы внести ясность.
Резюмируя, экс-госсекретарь отметил хорошую работу по налаживанию отношений с Китаем и сдерживанию ядерной программы Северной Кореи.
"Много работы остается по ответу на тревожное поведение и действия российского правительства. Россия должна тщательно оценить, отвечают ли ее действия интересам российского народа и мира в целом. Продолжение Россией своей нынешней политики приведет к большей изоляции, что не отвечает ничьим интересам", - сказал Тиллерсон.
Тиллерсон будет на посту до 31 марта. До этого времени он заниймается передачей дел и, как он сам подчеркнул, важно, чтобы все прошло плавно. Временно выполнять обязанности госсекретаря будет Джон Салливан.
Напомним, 13 марта Трамп уволил с поста госсекретаря Тиллерсона - из-за разногласий с ним по ряду внешнеполитических проблем. Вместо него назначил директора ЦРУ Майка Помпео - он вступит в должность в апреле.
Странно, ... каким образом ,. абсолютно все многоходовки Путина ведут к усилению "недругов" РФ, да и ВСЕ ЭТИ недруги все были созданы в период последних 18 лет правления вождя.
Кто нить ещё верит, что Путин работает на благо,. уже не российских граждан, это просто давно не смешно, а на благо государства РФ?
По его словам, в России формула этого вещества засекречена, так что никакая другая страна использовать его не могла
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия даже при благоприятном развитии событий не смогут полностью поправиться, если их действительно отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", сообщает во вторник газета The Telegraph со ссылкой на слова химика Вила Мирзаянова, который считается одним из основных разработчиков этого отравляющего вещества (ОВ).