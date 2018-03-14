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 Умер знаменитый физик Стивен Хокинг

Английский физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг скончался на 77 году жизни.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают британские СМИ со ссылкой на родственников ученого.

"Мы глубоко опечалены тем, что наш любимый отец сегодня скончался. Он был великим ученым и выдающимся человеком, чьи работы и наследие будут оставаться с нами на многие года" - приводит газета The Guardian слова детей С.Хокинга Люси, Роберта и Тима.

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По словам детей ученого, "отвага и упорство С.Хокинга вместе с выдающимися способностями и юмором вдохновляли людей по всему свету". "Он однажды сказал: "Вселенная не значила бы так много, если бы в ней не жили люди, которых ты любишь". Нам будет его бесконечно не хватать", - отметили они.

В свою очередь агентство Блумберг со ссылкой на семью ученого сообщает, что С.Хокинг "мирно скончался у себя дома в Кембридже рано утром в среду".

Источник: https://censor.net.ua/n3055423
 
 
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