 За прошедшие сутки террористы 4 раза обстреляли позиции ВСУ, один военнослужащий получил боевую травму, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

В частности, на луганском направлении по укреплениям недалеко от населенного пункта Луганское противник применил гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, а по позициям рядом с Артемовым - гранатометы и стрелковое оружие.

На донецком направлении оккупанты вели огонь из 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по опорным пунктам сил АТО неподалеку от Песков. Из стрелкового оружия также были обстреляны защитники шахты Бутовка.

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"В результате вражеского огня один украинский воин получил боевую травму. Его доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья нашего защитника - удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Напомним, 12 марта российские наемники 5 раз открывали огонь по позициям ВСУ.