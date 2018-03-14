 За прошедшие сутки террористы 4 раза обстреляли позиции ВСУ, один военнослужащий получил боевую травму, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
В частности, на луганском направлении по укреплениям недалеко от населенного пункта Луганское противник применил гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, а по позициям рядом с Артемовым - гранатометы и стрелковое оружие.
На донецком направлении оккупанты вели огонь из 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по опорным пунктам сил АТО неподалеку от Песков. Из стрелкового оружия также были обстреляны защитники шахты Бутовка.
"В результате вражеского огня один украинский воин получил боевую травму. Его доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья нашего защитника - удовлетворительное", - сказано в сообщении.
Напомним, 12 марта российские наемники 5 раз открывали огонь по позициям ВСУ.
Смерть ворогам.