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 Глава НАТО Столтенберг поддержал позицию Великобритании в отношении России в деле отравления Скрипаля

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время беседы с главой британского МИДа Борисом Джонсоном заявил, что поддерживает опасения Великобритании о "российском следе" в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщается на сайте МИД Великобритании.

"Поговорив с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, глава МИД подчеркнул важность единства стран НАТО в противостоянии угрозе, которую представляет собой Россия не только для Великобритании, но и для наших союзников по НАТО", - отмечается в сообщении.

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12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

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Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается восьмой день. П

роживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужбпострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери. 

Источник: https://censor.net.ua/n3055421
 
 
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И на первых порах будет достаточно.
В рашке на это быстро отреагируют и опять перейдут к ксерокопиям платёжек...
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уже весь мир знает, откуда ноги растут. Интересно, когда чухаться начнут?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГлава НАТО Столтенберг поддержал позицию Великобритании в отношении России в деле отравления Скрипаля
 
 
 
 
 
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