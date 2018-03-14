 Лица, завербованные российскими спецслужбами, действуют в протестной среде, - Высоцкий

Как передает Цензор.НЕТ об этом в эфире "5 канала" заявил народный депутат от "Народного фронта" Сергей Высоцкий.

"Я знаю только одно: что с одной стороны, что с другой - действуют люди, которые фактически пытаются спровоцировать внутренний конфликт в Украине. Эти люди работают от российских спецслужб и в наших государственных органах. Кроме того, некоторые ставленники Кремля почему-то ездят напрямую в Минск как переговорщики от Украины, так они действуют и в протестной среде, для того чтобы провоцировать конфликты, расшатывать ситуацию ", - отметил он.

Нардеп заметил: "Когда у нас есть реальный враг, который сидит в Кремле, нам нужно больше времени уделять самовыражения во всех наших рядах, а эти люди, которые влияют на нашу политику по заданию России, является повсюду".

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