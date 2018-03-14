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 Политика Украины
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 Лица, завербованные российскими спецслужбами, действуют в протестной среде, - Высоцкий

Среди участников протестных акций в Украине есть люди, которые завербованы российскими спецслужбами.

Как передает Цензор.НЕТ об этом в эфире "5 канала" заявил народный депутат от "Народного фронта" Сергей Высоцкий.

"Я знаю только одно: что с одной стороны, что с другой - действуют люди, которые фактически пытаются спровоцировать внутренний конфликт в Украине. Эти люди работают от российских спецслужб и в наших государственных органах. Кроме того, некоторые ставленники Кремля почему-то ездят напрямую в Минск как переговорщики от Украины, так они действуют и в протестной среде, для того чтобы провоцировать конфликты, расшатывать ситуацию ", - отметил он.

Нардеп заметил: "Когда у нас есть реальный враг, который сидит в Кремле, нам нужно больше времени уделять самовыражения во всех наших рядах, а эти люди, которые влияют на нашу политику по заданию России, является повсюду".

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Источник: https://censor.net.ua/n3055420
 
 
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конечно..только хватит говорильни и поклепов..
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"Я знаю только одно...", что ты последний срок в Верховной Раде.
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ну це любій людині зрозуміло що росія буде внедряти свою агентуру в всі процеси в україні ! треба бути обережними і думати головою ! он дивіця що вони в британії творять ! ураїнці будьте благорозумні щоб наші демократичні інстетуції невикористовували наші вороги
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"Я знаю только одно: что с одной стороны, что с другой - действуют люди, которые фактически пытаются... Эти люди работают от российских спецслужб и в наших государственных органах".

Ну, хорошо, с одной стороны - это Юля, Михо, Садовый, Соболев и т.д.
А кто с другой стороны? - Неужели, власть?
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Ну если "неадекватный депутат от партии войны", как его нарекли в рашке, так сказал, то значит так и есть
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛица, завербованные российскими спецслужбами, действуют в протестной среде, - Высоцкий
 
 
 
 
 
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