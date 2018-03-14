EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия, За рубежом
  468  14
Материалы по теме:
Все про:Скрипаль (24) Менендес_Роберт (1)

 Нужно объявить Россию спонсором терроризма и ввести новые санкции, - американский сенатор Менендес об отравлении Скрипаля

Демократ Роберт Менендес, член комитета по иностранным делам сената США, заявил, что против России необходимо ввести санкции по химическому оружию, а также объявить государством-спонсором терроризма из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщают  РИА "Новости".

"Администрация Трампа объявила Северную Корею государством-спонсором терроризма после отравления родственника Ким Чен Ына в Таиланде. Администрация должна также рассмотреть, следует ли сделать относительное заявление относительно России", - сказал Менендес.

Политик подчеркнул, что Соединенные штаты приняли в 1991 году закон о контроле за уничтожением химического и биологического оружия, согласно которому против стран, которые используют подобное вооружение, необходимо применять санкции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британия требует "единого ответа мирового сообщества" на применение Россией нервно-паралитического газа против британских подданных

12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Также читайте: Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона по "делу Скрипаля", - Лавров

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается восьмой день. П

роживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужбпострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери. 

Источник: https://censor.net.ua/n3055419
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
и плякали сразу все вложение рашки в Омерику, я не хочу вяликих огорчать, но по ходу - вы продали ресурсы а денги за это получили американцы - вас точно никто не на дул, не так ли?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
п-ц. Які санкції введуть, коли москалі на Львів кинуть ядерну бомбу?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Интересно, если россияне таки пойдут войной этот сенатор прилетит помогать нам отстреливаться?
Или будут как в 1 и 2 мировой ждать, чем все кончится..
 показать весь комментарий
 
Предлагаешь отменить все санкции и отдать русне Аляску?
 показать весь комментарий
 
 
Дісно, москалі спонсори тероризму. Вони фінансують європейські партії, в тому числі і партію торі, роздають хабарі «демократичним європейцчм». Якщо росіяни спонсори, то хто тоді ті, хто беруть їх криваві гроші?
 показать весь комментарий
 
 
Ото галас підняли. Шкода, що тільки галас. Вже всі чекали лютневого докладу, що мав поставити рашку на місце. Тут буде так само. Крику багато - результату нуль. Ну може якусь шістку і депортують в рашу, а може просто обійдутся балаканиною.
 показать весь комментарий
 
 
раша все глубже погружается в статус страны-изгоя
 показать весь комментарий
 
Ну а че, рашка уверенно идет в верном направлении.
Улыбаемся и машем. (с)
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНужно объявить Россию спонсором терроризма и ввести новые санкции, - американский сенатор Менендес об отравлении Скрипаля
 
 
 
 
 
 вверх