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Все про:Россия (68374) СБУ (12230) терроризм (17793) Захарченко (734)

 Окружение экс-главы МВД Захарченко финансировало антиукраинские акции по заказу РФ, - СБУ

В Службе безопасности заявили, что совместно с прокуратурой АР Крым блокировали случаи подрывной деятельности против Украины участниками антиукраинской сети, причастных к организации провокационных акций по заказу России.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом Громадському ТВ сообщили в СБУ.

Правоохранители установили, что координация антиукраинской сети осуществлялась Артемом Бузилой, который направлял указания по проведению антиукраинских мероприятий непосредственно из администрации президента России.

"Финансирование ее осуществлялось окружением бывшего министра МВД Украины Виталия Захарченко. Правоохранители в рамках открытого уголовного производства провели 28 санкционированных обысков у фигурантов дела в разных регионах Украины. Во время них обнаружены неопровержимые доказательства причастности участников сети к совершению противоправных действий в интересах спецслужб РФ", - сообщили в СБУ.

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По результатам следственных действий в Киеве, Днепропетровской, Львовской, Закарпатской, Николаевской и Одесской областях следователи изъяли для проведения экспертизы 46 магнитных носителей информации и 38 мобильных телефонов с важными для следствия материалами.

По данным спецслужбы, обнаружены печатные экстремистские агитационные материале, документы с грифом "Для служебного пользования", которые могли быть использованы спецслужбами РФ для организации диверсий на одном из режимных объектов Нацполиции.

"Изъяты материалы по подготовке в одной из стран Европы фейковой международной конференции с согласованным текстом для спикера в поддержку оккупации АР Крым и дискредитацией украинской власти и расценки на подкуп депутатов местных советов за принятие необходимых российской стороне решений и обращений к руководству государства", - говорится в сообщении.

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СБУ заявляет, что удалось установить участников "боевой группы" антиукраинской сети. Во время обысков по местам их проживания правоохранители обнаружили карту одной из областей Украины с отметками мостов и других стратегических объектов и литературу по военной топографии.

У злоумышленников изъято 700 граммов тротила с пятью электрозапалами, две гранаты Ф-1 и РГД-5, более шестисот патронов различного калибра.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 255 УК Украины.

Напомним, 12 марта в СБУ сообщили, что сотрудники спецслужбы проводят более 25 обысков в разных регионах Украины у лиц, "которые способствуют России в проведении антиукраинских акций".

Источник: https://censor.net.ua/n3055418
 
 
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а че..разве бывшее окружение захарченко не является сегодняшним окружением авакова?
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растрел майдана "раскрыли"..теперь шпионов ловить будут..до самых выборов..
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Коли наше СБУ, візьметься за сепаратистів. Із оккупаційного блоку ???
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А они разве стреляют в кого-то ? Трепаться - не мешки таскать. Пока Оппоблок не призывает к насильственным действиям, их трогать невозможно - конституционно, в стране существует свобода слова.
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Их писали иностранные граждане. Свобода слова распространяется на граждан Украины.
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уже забыли харьков 2014го и съезд с допой и гепой..
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Никто ничего не забыл. Дело Гепы в суде.
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Рыговская мразь никак не успокоится ! Ничего, скоро и вас достанут !
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Это всё мелочи. Есть и похожие вопросы: кто и как сумел затормозить фундаментальные инфраструктурные проекты, как например "Повiтряний експрес" (хорошо что сейчас уже воплощается альтернативный, гораздо более дешёвый план), и строительство метро в Днепре (опять же, сейчас дело начало двигаться, и то лишь благодаря личному вмешательству посла Турции, а также пинков, которые строители получили от Филатова). Ну не может такого быть что как только строительство начиналось, тут же "случайно" находились непреодолимые препятствия.
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А ничего что сейчас в МВД работают те же лица что и при Захарченке?
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А есть основания каждого из них обвинить в измене Родине ?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОкружение экс-главы МВД Захарченко финансировало антиукраинские акции по заказу РФ, - СБУ
 
 
 
 
 
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