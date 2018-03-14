 Окружение экс-главы МВД Захарченко финансировало антиукраинские акции по заказу РФ, - СБУ

Как информирует Цензор.НЕТ об этом Громадському ТВ сообщили в СБУ.

Правоохранители установили, что координация антиукраинской сети осуществлялась Артемом Бузилой, который направлял указания по проведению антиукраинских мероприятий непосредственно из администрации президента России.

"Финансирование ее осуществлялось окружением бывшего министра МВД Украины Виталия Захарченко. Правоохранители в рамках открытого уголовного производства провели 28 санкционированных обысков у фигурантов дела в разных регионах Украины. Во время них обнаружены неопровержимые доказательства причастности участников сети к совершению противоправных действий в интересах спецслужб РФ", - сообщили в СБУ.

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По результатам следственных действий в Киеве, Днепропетровской, Львовской, Закарпатской, Николаевской и Одесской областях следователи изъяли для проведения экспертизы 46 магнитных носителей информации и 38 мобильных телефонов с важными для следствия материалами.

По данным спецслужбы, обнаружены печатные экстремистские агитационные материале, документы с грифом "Для служебного пользования", которые могли быть использованы спецслужбами РФ для организации диверсий на одном из режимных объектов Нацполиции.

"Изъяты материалы по подготовке в одной из стран Европы фейковой международной конференции с согласованным текстом для спикера в поддержку оккупации АР Крым и дискредитацией украинской власти и расценки на подкуп депутатов местных советов за принятие необходимых российской стороне решений и обращений к руководству государства", - говорится в сообщении.

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СБУ заявляет, что удалось установить участников "боевой группы" антиукраинской сети. Во время обысков по местам их проживания правоохранители обнаружили карту одной из областей Украины с отметками мостов и других стратегических объектов и литературу по военной топографии.

У злоумышленников изъято 700 граммов тротила с пятью электрозапалами, две гранаты Ф-1 и РГД-5, более шестисот патронов различного калибра.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 255 УК Украины.

Напомним, 12 марта в СБУ сообщили, что сотрудники спецслужбы проводят более 25 обысков в разных регионах Украины у лиц, "которые способствуют России в проведении антиукраинских акций".