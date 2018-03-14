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 Британия требует "единого ответа мирового сообщества" на применение Россией нервно-паралитического газа против британских подданных

Глава министерства иностранных дел Великобритании призвал мировое сообщество к единой точке зрения по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Скрипаля и его дочери.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщается на сайте министерства.

"Пока мы ждем объяснений со стороны России, как разработанное российскими военными нервно-паралитическое вещество оказалось примененным в Великобритании, министр иностранных дел Борис Джонсон сегодня призвал союзников и международные организации обобщить все известные данные об инциденте и, в случае, если мы подозреваем участие России в нападении, подготовить международный ответ такому безответственному поведению", - сообщили в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лондон оставляет в силе свой ультиматум Москве, - глава британского МИД Джонсон

Джонсон подчеркнул, что если нападение было спланировано и осуществлено российской стороной, то данный инцидент необходимо рассматривать не как угрозу для Великобритании, но как "явное нарушение" соглашению о запрете химического оружия.

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12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

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Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается восьмой день. П

роживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужбпострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери. 

Источник: https://censor.net.ua/n3055416
 
 
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Все обмежиться грозними заявами. Ось побачите.
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Висловлюю своє глибоке занепокоєння цими подіями
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Где Британия была, когда убили Литвиненко? Прошло всё безнаказанно - теперь обтирайтесь - полсотни пострадавших...
Нужны реально жёсткие меры: мораторий на выдачу виз - и потребовать тоже самое от Шенгена. Я посмотрю куда Артём Шейнин поедет прогуляться...
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Друже ! А що воно все дасть Світові, ці ваші заходи? Що воно вирішить, яку проблему?
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А япония молчит давно в метро травили?? вот тогда ещё испытание проводили
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)))
Запасайтесь терпением и боекомплектом.
Мы с 2014 тоже требуем... От вас в том числе - ваша подпись под Будапештским меморандумом тоже стоит.
И что?.. (
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Та шо там того газа, это ж не 400 килограмм кокаина
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБритания требует "единого ответа мирового сообщества" на применение Россией нервно-паралитического газа против британских подданных
 
 
 
 
 
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