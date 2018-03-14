 Британия требует "единого ответа мирового сообщества" на применение РФ нервно-паралитического газа против британских подданных

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщается на сайте министерства.

"Пока мы ждем объяснений со стороны России, как разработанное российскими военными нервно-паралитическое вещество оказалось примененным в Великобритании, министр иностранных дел Борис Джонсон сегодня призвал союзников и международные организации обобщить все известные данные об инциденте и, в случае, если мы подозреваем участие России в нападении, подготовить международный ответ такому безответственному поведению", - сообщили в ведомстве.

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Джонсон подчеркнул, что если нападение было спланировано и осуществлено российской стороной, то данный инцидент необходимо рассматривать не как угрозу для Великобритании, но как "явное нарушение" соглашению о запрете химического оружия.

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12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

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Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается восьмой день. П

роживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.