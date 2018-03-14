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 Британия требует "единого ответа мирового сообщества" на применение РФ нервно-паралитического газа против британских подданных

Глава министерства иностранных дел Великобритании призвал мировое сообщество к единой точке зрения по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Скрипаля и его дочери.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщается на сайте министерства.

"Пока мы ждем объяснений со стороны России, как разработанное российскими военными нервно-паралитическое вещество оказалось примененным в Великобритании, министр иностранных дел Борис Джонсон сегодня призвал союзников и международные организации обобщить все известные данные об инциденте и, в случае, если мы подозреваем участие России в нападении, подготовить международный ответ такому безответственному поведению", - сообщили в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лондон оставляет в силе свой ультиматум Москве, - глава британского МИД Джонсон

Джонсон подчеркнул, что если нападение было спланировано и осуществлено российской стороной, то данный инцидент необходимо рассматривать не как угрозу для Великобритании, но как "явное нарушение" соглашению о запрете химического оружия.

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12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

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Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается восьмой день. П

роживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужбпострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери. 

Источник: https://censor.net.ua/n3055416
 
 
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Когда были Приднестровье, Абхазия, Осетия, Крым, Донбасс... в Европе лебезили перед Х*йлом, и верили в то, что их самих это не коснётся. Ну вот,- уже коснулось...
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Полностью с вами согласен. Еще добавлю, что еще была Сирия, Афганистан, Чечня, сотни тысяч убитых, покалеченных, обездоленных. Еще Московия убила все польское правительство под Смоленском и издевалась, что, мол, правительственный самолет сам зацепился за березу. А теперь Московия напала на Великую Британию и применяет боевые отдаляющие вещества, гибнут мирные жители Великой Британии. Пора мировому сообществу серьезно взяться за Московию, не должно быть на политической карте такого государства.
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можемо висловити Британії своє глибоке занепокоєння...)))
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Не слабку відповідь може дати й сама Британія- конфіскація активів рассєянських олігархів, що осіли в Лондоні та й взагалі в Британії, Усманов в першу чергу, Абрамович, їх багато. Опозиційних до ботоксного педофіла, що активно виступали проти політики злочинців з обісРашки не чіпати!
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Всё, что серое, это волк. Британия считается апологетом демократии. Презумпция невиновности её главный постулат. За неделю до выборов, летучий газ, парализовал шпиона, которого 14 лет, никто не трогал. Первый вопрос, кому это выгодно? Второй кто это отравление расследовал и доказал?
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Вы кацапы любите в начале демонстративно дров нарубить из за своей тупости , а когда вам за это нависает угроза п-ды получить вы падаете на мороз и начинаете раздувать тему заговора сионских мудрецов
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А кстати, ты почему, дочери алименты не платишь? И зачем сам себе лайкнул?
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Кацапы любят принимать желаемое за действительное , успокойся кацап , иди хряпни бояры и войди в свое естественное состояние алконирваны
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Кацапсинки, кацапо-орда сраная, гуляйте лесом, валите отсель, ишь навоняли здеся вонючки рашистские щами да лаптями.
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Степан, здесь не нужно умничать. Только всем стадом повторять...халва, халва...це Европа)
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Ну что ,вася чебурашкин, Крым в очке не жмёт ? Подавитесь твари Украиной , подонки!
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1) Вигідно хуйлу
2) Британська поліція і спец служби
3) і останнє : йди на_хуй опудало козлопике.
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Единый действительный "ответ", это санкции иранского - северокорейского уровня, полное эмбарго на энергоносители и сырьевые товары из России, но на такое никто не пойдет, кишка тонка, а все остальные "ответы", это унылая дрочь слабаков, которая России, практически побоку...
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Кому это надо?
Ради чего?
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ради того, чтобы такие твари как ты ушли в небытие, как нацистская Германия в 20 веке.
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Британцев не зря не относят к европейцам, так как в отличие от них у британцев есть яйца.
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кацы, ну ка быстренько все в магазин на очередь за мылом... Британія вимагає "єдиної відповіді світової спільноти" на застосування Росією нервово-паралітичного газу проти британських підданих - Цензор.НЕТ 2177
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБритания требует "единого ответа мирового сообщества" на применение РФ нервно-паралитического газа против британских подданных
 
 
 
 
 
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