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 Политика Украины, Спорт
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Все про:бойкот (193) Россия (68374) спорт (1521) соревнования (128) Брынзак (2)

 Отныне украинские сборные не будут принимать участие в соревнованиях, проводимых на территории России, - Брынзак

Запрет на участие в соревнованиях на территории России касается всех украинских спортсменов, а не только биатлонистов.

Об этом 13 марта заявил российским спортивным изданием "Советский спорт" и "Спорт-экспресс" президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Такое решение принято на государственном уровне не только по биатлонистам. Отныне украинские сборные по всем видам спорта не будут принимать участие в соревнованиях, проводимых на территории России", - указал спортивный функционер.

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Напомним, 13 марта министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов сообщил, что сборная Украины по биатлону не будет участвовать в этапе Кубка мира в России. По его словам, такое решение принято на встрече с президентом Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.

До этого Брынзак заявлял, что решение, поедет ли сборная Украины в российскую Тюмень, должно принимать Министерство молодежи и спорта.

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В конце февраля 2018 года Ассоциации биатлона США и Чехии объявили о бойкоте этапа Кубка мира сезона 2017-2018 годов, который пройдет в российской Тюмени в марте. В заявлении американской ассоциации, в частности, отмечается, что Россия по-прежнему не соответствует кодексу Всемирного антидопингового агентства, а спортсменам, которые приезжают в страну, угрожает опасность.

В конце 2017 года о бойкоте соревнований в Тюмени сообщила Ассоциация биатлона Канады. Свое решение биатлонисты объяснили недоверием к российской антидопинговой системе.

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20-летний биатлонист из Швеции Себастьян Самуэльссон, который ранее отказался поехать на этап Кубка мира в Тюмень, заявил, что получал угрозы об убийстве из России.

Источник: https://censor.net.ua/n3055412
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Поддерживаем данное решение!
И отдельная благодарность спортсменам Швеции, Чехии и США, которые и начали этот бойкот!
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классно)только не ясно теперь - это сами биатлонистки сильно туда рвались и им не разрешили или просто спортивные начальники реакцию людей так проверяли,чтобы решить ехать или нет
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Ті форумчани, які обзивали брудними словами наших дівчат-біатлоністок після повідомлення про поїздку в Тюмень зі слів коментатора, знайдуть в собі МУЖНІСТЬ визнати свою помилку і забрати гидотні слова назад ?
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Ведана, но вчера-то они ещё собирались ехать. А потом, похоже оценили "народную поддержку" и включили заднюю.

Хотя я вчера в оскорблениях и не учавствовал, но неприятно было от осознания, что когда некоторые страны заявили о бойкоте данного этапа, то у наших "спорт вне политики".
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Саша, наскільки виглядає, ЦН подав новину тільки зі слів коментатора ... Столярчука.
Наші, певно, чухалися і думали ... Я не знаю, як і чим вони рішення приймають.

Перед цим писали, що ніби збірна не знає, чекає рішення від Міністерства Спорту.
Мені прикро, що дівчат пообзивали ...
Якщо подивилися на =народну підтримку= і подумали, що тоді додому можна вже не вертатися і змінили-таки установку, значить, зважають на людей.
Я тому й не коментувала, чекала на офіційне повідомлення.
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у дівчат-біатлоністок була можливість ще до усіх офіційних заяв міністра, сказати що вони у будь-якому випадку в рашу не поїдуть ні за яких обставин.
оце і була б громадянська позіція
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Сжигание макета шоколадного батончика "Сникерс" как символа засилья импорта в российских магазинах. Кемерово, 1995 год..и ничего не изменилось...
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Тільки спалюють вони сталагміти з гівна, а "Снікерси" з "Марсами" залюбки жруть (тільки вдома, за сімома замками, на публіці матюхаючи "піндосів" та "гейропейців"). Ось така кацапська "правда життя"! Отныне украинские сборные не будут принимать участие в соревнованиях, проводимых на территории России, - Брынзак - Цензор.НЕТ 3670
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Наконец-то на 4-м году войны решили с окупантом не проводить спортивные соревнования.
Страшно подумать если бы Сталин в 1944 году запретил Спартаку играть с любимой командой Гитлера Шальке-04
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1. Сталин вооружил Германию в условиях блокады.
2. Сталин обучил Германию в условиях блокады.
3. Сталин снабжал Германию в условиях блокады.

4. Сталин взасос целовался с Риббентроппом.
5. Сталин слал Гитлеру праздничные телеграмки...
А 44-й год это уже было следствие...
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Читают-читают соцсети и разные форумы.

Вишь как действует мнение народное?
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Просто сборная по биатлону сейчас выступает нижи плинтуса, не едут чтобы не позорится, тем более повод нашелся
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Первой должна была бойкотировать Украина , но с нашими бесхребетными чиновниками этого не случилось. И главная причина бойкота - война , а не "недоверие к российской антидопинговой системе"...Источник:https://censor.net.ua/n3055412
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"...но с нашими бесхребетными чиновниками..." А от тут я з Вами повністю не згоден: річ у тім, що переконлива більшість наших чинуш - вихідці з партійної, профспілкової та комсомольської номенклатури і що-що, а "стрижень", яким їх наділила КДБ-ФСБ, - нікуди не дівся!
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О Господи! Что это в лесу сдохло, что они, наконец-то!!!! решили это сделать!?!?!?
Не верю своим глазам!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОтныне украинские сборные не будут принимать участие в соревнованиях, проводимых на территории России, - Брынзак
 
 
 
 
 
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