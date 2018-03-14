 Отныне украинские сборные не будут принимать участие в соревнованиях, проводимых на территории России, - Брынзак

Об этом 13 марта заявил российским спортивным изданием "Советский спорт" и "Спорт-экспресс" президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
"Такое решение принято на государственном уровне не только по биатлонистам. Отныне украинские сборные по всем видам спорта не будут принимать участие в соревнованиях, проводимых на территории России", - указал спортивный функционер.
Напомним, 13 марта министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов сообщил, что сборная Украины по биатлону не будет участвовать в этапе Кубка мира в России. По его словам, такое решение принято на встрече с президентом Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.
До этого Брынзак заявлял, что решение, поедет ли сборная Украины в российскую Тюмень, должно принимать Министерство молодежи и спорта.
В конце февраля 2018 года Ассоциации биатлона США и Чехии объявили о бойкоте этапа Кубка мира сезона 2017-2018 годов, который пройдет в российской Тюмени в марте. В заявлении американской ассоциации, в частности, отмечается, что Россия по-прежнему не соответствует кодексу Всемирного антидопингового агентства, а спортсменам, которые приезжают в страну, угрожает опасность.
В конце 2017 года о бойкоте соревнований в Тюмени сообщила Ассоциация биатлона Канады. Свое решение биатлонисты объяснили недоверием к российской антидопинговой системе.
20-летний биатлонист из Швеции Себастьян Самуэльссон, который ранее отказался поехать на этап Кубка мира в Тюмень, заявил, что получал угрозы об убийстве из России.
И отдельная благодарность спортсменам Швеции, Чехии и США, которые и начали этот бойкот!
Хотя я вчера в оскорблениях и не учавствовал, но неприятно было от осознания, что когда некоторые страны заявили о бойкоте данного этапа, то у наших "спорт вне политики".
Наші, певно, чухалися і думали ... Я не знаю, як і чим вони рішення приймають.
Перед цим писали, що ніби збірна не знає, чекає рішення від Міністерства Спорту.
Мені прикро, що дівчат пообзивали ...
Якщо подивилися на =народну підтримку= і подумали, що тоді додому можна вже не вертатися і змінили-таки установку, значить, зважають на людей.
Я тому й не коментувала, чекала на офіційне повідомлення.
оце і була б громадянська позіція
Сжигание макета шоколадного батончика "Сникерс" как символа засилья импорта в российских магазинах. Кемерово, 1995 год..и ничего не изменилось...
Страшно подумать если бы Сталин в 1944 году запретил Спартаку играть с любимой командой Гитлера Шальке-04
2. Сталин обучил Германию в условиях блокады.
3. Сталин снабжал Германию в условиях блокады.
4. Сталин взасос целовался с Риббентроппом.
5. Сталин слал Гитлеру праздничные телеграмки...
А 44-й год это уже было следствие...
Вишь как действует мнение народное?
Не верю своим глазам!!!!