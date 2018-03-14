 Отныне украинские сборные не будут принимать участие в соревнованиях, проводимых на территории России, - Брынзак

Об этом 13 марта заявил российским спортивным изданием "Советский спорт" и "Спорт-экспресс" президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Такое решение принято на государственном уровне не только по биатлонистам. Отныне украинские сборные по всем видам спорта не будут принимать участие в соревнованиях, проводимых на территории России", - указал спортивный функционер.

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Напомним, 13 марта министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов сообщил, что сборная Украины по биатлону не будет участвовать в этапе Кубка мира в России. По его словам, такое решение принято на встрече с президентом Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.

До этого Брынзак заявлял, что решение, поедет ли сборная Украины в российскую Тюмень, должно принимать Министерство молодежи и спорта.

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В конце февраля 2018 года Ассоциации биатлона США и Чехии объявили о бойкоте этапа Кубка мира сезона 2017-2018 годов, который пройдет в российской Тюмени в марте. В заявлении американской ассоциации, в частности, отмечается, что Россия по-прежнему не соответствует кодексу Всемирного антидопингового агентства, а спортсменам, которые приезжают в страну, угрожает опасность.

В конце 2017 года о бойкоте соревнований в Тюмени сообщила Ассоциация биатлона Канады. Свое решение биатлонисты объяснили недоверием к российской антидопинговой системе.

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20-летний биатлонист из Швеции Себастьян Самуэльссон, который ранее отказался поехать на этап Кубка мира в Тюмень, заявил, что получал угрозы об убийстве из России.