 Эстония выразила солидарность с Великобританией в ее позиции в отношении РФ в связи с делом Скрипаля

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщается на сайте ведомства.

"Эстония выражает глубокую озабоченность и тревогу в связи с тем, в Великобритании было применено отравляющее вещество, вызвавшее опасное для жизни отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, поставившее под угрозу сотни человеческих жизней", - заявил Миксер.

По его словам, отравление в Солсбери стало первым случаем использования химического оружия в Европе после Второй мировой войны.

"Мы призываем Россию вновь подтвердить международной общественности действие принятой в октябре 2017 года декларации о полном уничтожении химического оружия и обеспечить эффективность режимов контроля за вооружениями", — подчеркнул Микчер.

Он также отметил, что Эстония полностью доверяет результатам проведенного властями Великобритании расследования.

12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

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Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается восьмой день. П

роживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

По делу об отравлении проходят около 200 свидетелей.