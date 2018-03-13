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 Эстония выразила солидарность с Великобританией в ее позиции в отношении РФ в связи с делом Скрипаля

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер выразил глубокую озабоченность в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и добавил, что его страна солидарна с Великобританией.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщается на сайте ведомства.

"Эстония выражает глубокую озабоченность и тревогу в связи с тем, в Великобритании было применено отравляющее вещество, вызвавшее опасное для жизни отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, поставившее под угрозу сотни человеческих жизней", - заявил Миксер.

По его словам, отравление в Солсбери стало первым случаем использования химического оружия в Европе после Второй мировой войны.

"Мы призываем Россию вновь подтвердить международной общественности действие принятой в октябре 2017 года декларации о полном уничтожении химического оружия и обеспечить эффективность режимов контроля за вооружениями", — подчеркнул Микчер.

Он также отметил, что Эстония полностью доверяет результатам проведенного властями Великобритании расследования.

12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

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Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается восьмой день. П

роживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужбпострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери. 

По делу об отравлении проходят около 200 свидетелей.

 

 

Источник: https://censor.net.ua/n3055411
 
 
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А я там на них наговаривал в новости о польском Сейме. Приношу извинения.
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Парашу пора хоронить... И судя по всему - ее похоронят.. Я еще в 2014 году писал, что война закончится тогда, когда дракон начнет также жарить. Первые его шаги уже пошли (задержан там какой-то был чиновник раши). Обеспокоенность теперь уже пропала.. Начинается порка гондонов с завтрашнего дня.
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но ужо, если сама Эстония, солидарна с бриттами, то Европа, сегодня, заснет спокойно.
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Вы напрасно иронизируете.Для такой маленькой страны,в соседях у которой бешеный мордор и среди населения куча кацапской ваты,это очень смелый поступок.Молодцы эстонцы
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Когда-то в какой-то передаче рассказывали о том, как атакуют пираньи.
Сразу парочка-тройка разведчиков, так сказать, подплывает к потенциальной жертве и "снимает пробу". Если жертва не сопротивляется или сопротивляется вяло, то подтягивается основная группа.

Ни на что не намекаю, но...
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эстонские боевые пираньи, это тайное и очень страшное оружие НАТО. Эти гурманы едят метленно-метленно Эстония выразила солидарность с Великобританией в ее позиции в отношении РФ в связи с делом Скрипаля - Цензор.НЕТ 8619
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Эстония добежала до НАТО и ЕС гораздо быстрее Украины,которая еще неизвестно куда ползет.
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Максим, справедливости ради следует заметить, что они изначально ближе к финишу находились.
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Принимается,но тем не менее не стоит уподобляться русне с дебильными шуточками об Эстонцах.
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Ну я про пираний написал не относительно какой-то шутки, а относительно ситуации, которая происходит. Британия начала, за ней США, Франция, Германия, Польша. Вот Эстония. Как-то и вспомнилось.
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Думаю,за Эстами и остальные страны Балтии вскоре подтянутся.
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Естонці прозріли зразу ж після окупації її сересером ще в серпні 1939 року
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Присоедине́ние Эсто́нии к СССР - политический процесс в истории Эстонии, приведший Эстонскую Республику к включению её в состав СССР. Аннексия и советизация Эстонии стали следствием подписания СССР и нацистской Германией в августе 1939 года договора о ненападении между Германией и Советским Союзом, секретный протокол которого зафиксировал разграничение сфер интересов этих двух держав в Восточной Европе. Этот процесс был частью общего процесса включения всех трёх стран Балтии в состав СССР [⇨].
В 1939-1940 годах СССР путём давления и угроз добился размещения на территории Эстонии крупного воинского контингента[⇨], а затем и смены правительства страны[⇨]. Руководимые представителями СССР эстонские левые провели выборы в парламент, который объявил Эстонию советской социалистической республикой и попросил о вступлении в состав СССР[⇨]. Следствием этих событий стала инкорпорация Эстонии в состав Советского Союза, советизация и массовые репрессии[⇨].
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я бы на месте Эстонии тоже беспокоился - на всё население Эстонии достаточно 1000 грамм newcomer-7....
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Кто знает сколько лет в своей истории эстония было независимым государством?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЭстония выразила солидарность с Великобританией в ее позиции в отношении РФ в связи с делом Скрипаля
 
 
 
 
 
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