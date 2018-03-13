 При Украинском институте нацпамяти создадут комиссию по реабилитации жертв политических репрессий, - закон

Принят Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

Законом обновлена терминология Закона Украины "О реабилитации жертв политических репрессий на Украине", определены формы репрессий, "признаки осуществления репрессий", предусмотрено создание председателями областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций комиссий по реабилитации для принятия решений о признании лиц реабилитированными или пострадавшими от репрессий.

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Законом возложены полномочия:

о принятии решения о признании лиц реабилитированными или жертвами репрессий - на Национальную комиссию по реабилитации, образовавшуюся при Украинском институте национальной памяти;

о принятии заявлений о признании лица реабилитированным или потерпевшим, оказании помощи лицам в получении необходимых документов в связи с реабилитацией, подготовке соответствующих документов и представлений Национальной комиссии обоснованных предложений по возможности признания (отказа в признании) лица реабилитированным или пострадавшим от репрессий - на региональные комиссии по реабилитации, образованные Советом министров Автономной Республики Крым, областными, Киевской и Севастопольской городскими государственными администрациями.

Положение о Национальной комиссии по реабилитации и типовое положение о региональных комиссиях по реабилитации в соответствии с Законом утверждаются Министерством культуры Украины.

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Соответствующие изменения внесены в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Кодекс административного судопроизводства, законы "О прокуратуре", "О реабилитации жертв политических репрессий на Украине", "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", "О местных государственных администрациях", "О Совете министров Автономной Республики Крым", "О судебном сборе", "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символик".