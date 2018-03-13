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Все про:история (1402) память (720) Польша (4224)

 Польский сейм назначил специальное заседание из-за роли России в дестабилизации польско-украинских отношений

В Польше комитет Сейма по вопросам специальных служб проведет 22 марта заседание для обсуждения роли российских спецслужб в провокациях с целью дестабилизации украинского-польских отношений.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает Радио Польша.

"Хотим узнать от глав спецслужб (...) о том, какова роль российских спецслужб в антипольских провокациях и дезинформации в Украине", - заявил 13 марта председатель комитета Марек Опьола от партии Право и справедливость.

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В Сейме намерены заслушать информацию, которую должны представить председатели Агентства внутренней безопасности (ABW), Агентства разведки (AW), Службы военной контрразведки (SKW) и Военной разведки (SWW).

"Вместе мы попросим их представить отчет о роли русских в подобных антиукраинских действиях в Польше. По нашему мнению, эти акции направлены на провоцирование и углубление нерасположения к гражданам Украины в Польше и поляков в Украине и это часть гибридной войны России", - подчеркнул глава комитета.

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Источник: https://censor.net.ua/n3055408
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
шо, нарешті й полякам "розвиднилось2??? якесь масове "прозріння" настало...
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Проблема в тому, що зміни до свого закону про інститут національної пам'яті поляки внесли самі. Може і кацапи писок свій впхали, але поляки самі захотіли стати великими і безгрішними. То ж кивати треба не на кацапів, а на свою дурну голову.
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а коли ті, що каламутили воду по різних раїнах, розсварюючи народи, казали що вони росіяни??? не чудіть..."щирі" поляки й каламутили, ось тільки за гроші мордору...йоббік також не росіянин, додон також, асад...ну, ти сам розумієш, я думаю...
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Я то розумію, але нас на поляків/угорців/румун теж натравлюють, але ж ми трохи головою думаємо. Тому кацапи змушені не нашими руками провокації чинити в Ужгороді, а засилати чужаків. Просто партія ПіС - надто популістична, похвалитися в економіці нічим, тож для рейтингу тисне на фантомні польські болі - східні креси. А багато поляків ведеться і своїм голосуванням роблять ПіС правлячою.
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то виходить, що поляки дурніші за нас? чи просто комусь в Польщі треба кацапські гроші відробляти, що заплатили, щоб нас розсварити? Розслідування щодо загибелі борту №1 щось вони також не просувають вже стільки років...Світ звик вже до того, що раша вбиває? прилаштувався? Але безкарність породжує ще більші злочини, що і маємо...не тільки ми, а увесь світ потерпає від московської орди мовчки...хіба шо висловлюючи чергову "озабочєность"...
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Я не хочу насаджувати комусь свої висновки, просто констатую факти. Ото й усе.
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...походу, крысу отовсюду загоняют в угол... Польский сейм назначил специальное заседание из-за роли России в дестабилизации польско-украинских отношений - Цензор.НЕТ 5043

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цікаво, а йоббік з додоном також на межі "прозріння", чи як?
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В них централізоване фінансування. З Кремля.
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підробляються додатково у вільний від своїх державних обов"язків час? по додатковому фсб-ному штатному розкладу))
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Та ні. Вони працюють на Москву. Це їх Держава, бо там вони на утриманні. А про свої Будапешти забули. Все засцяно, бомжари обісрані кругом. Жахливе місто.
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йобік тупий шовініст ,але не відмовляється від бабла кацапів,бо з їх мовчазної згоди діє проти українських інтересів. Кацапи просто спонсорують усілякі ліві та шовіністичні рухи в різних країнах з метою дестабілізації.Там не завжди може бути чітко інтерес кацапів.Їм головне завоювати прихільність усіляких прихвостнів
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Не хочуть здихати за пам'ятть тих, хто помер 100 років тому ? Та і правильно. Чого старе піднімати? Може порозумнішали?
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Начинается процесс отрезвления. Возможно приведет к выходу из затяжного штопора.
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Да что за детская наивность.
Они раньше не знали ?
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Кажись все уже понимают, что хуйло явно перешёл границы всего дозволенного. Уверен на 100%, что мы еще очень много нового услышим в преддверии 18-го марта.
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Это конечно хорошо, что польские депутаты заинтересовались таким вопросом, но спецслужбы Польши могут заткнуть за пояс даже осмеянных в анекдотах эстонцев своей медлительностью. Они ещё толком не узнали какова роль россосии в гибели руководства Польши под Смоленском, а тут новые задачи.
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Анекдот на счёт польской медлительности:
- Когда началась война?
- В 39г.
- А когда Гитлер напал на ссср?
- В 41г.
- А что он так медлил?
- Он проходил польскую таможню!
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Антиукраинская истерия в Польше уже привела к нападениям как на отдельных украинцев, так и на украинские организации. Это создало хороший фон для провокаций Кремля. Теперь поляки разводят руками: а кто же это сделал? Польский сейм назначил специальное заседание из-за роли России в дестабилизации польско-украинских отношений - Цензор.НЕТ 3505
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пшеки могут только, дебильные, антиукраинские законы принимать. У них президента грохнули, а им, то Бандера снится, то еще, какая то вожжа под хвост попадет. "Повезло" нам с соседями, что с северными, что с западными.
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Причому нам з сусідами "везло" останні півтори тисячі років.
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Спесь сбили, поставив в интересную позу, так и рашистов нашли, под шумок. Всё им от можа до можа мерещится, несмотря на 21 век.
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Ну захотелось полякам поиграть в " великую польшу'" . А как играть, если часть поляков уезала на запад и их работу выполняют украинцы? А кто еще может хорошо работать- рукожопые кацапы или хитрые цыгане.?
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Для этого польскому сейму где засело полно свинопсячей агентуры, надо начать с себя.
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Похоже, что США и Великобритания поделилися с Польшей видинеем перспектив.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПольский сейм назначил специальное заседание из-за роли России в дестабилизации польско-украинских отношений
 
 
 
 
 
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