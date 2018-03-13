 Польский сейм назначил специальное заседание из-за роли России в дестабилизации польско-украинских отношений

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает Радио Польша.

"Хотим узнать от глав спецслужб (...) о том, какова роль российских спецслужб в антипольских провокациях и дезинформации в Украине", - заявил 13 марта председатель комитета Марек Опьола от партии Право и справедливость.

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В Сейме намерены заслушать информацию, которую должны представить председатели Агентства внутренней безопасности (ABW), Агентства разведки (AW), Службы военной контрразведки (SKW) и Военной разведки (SWW).

"Вместе мы попросим их представить отчет о роли русских в подобных антиукраинских действиях в Польше. По нашему мнению, эти акции направлены на провоцирование и углубление нерасположения к гражданам Украины в Польше и поляков в Украине и это часть гибридной войны России", - подчеркнул глава комитета.

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