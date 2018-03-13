 ВСП уволил львовского судью Масендича, который год назад запретил рассматривать вопрос лишения лицензии "Радио Вести"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр судебной власти Украины, во время заседания член Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк сообщил, что Третья Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия своим решением от 18 октября 2017 года привлекла судью Франковского райсуда Львова к дисциплинарной ответственности и применила к нему дисциплинарное взыскание в виде представления об освобождении от должности судьи.

Дисциплинарное дело в отношении Василия Масендича открыто на основании дисциплинарных жалоб Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Нацсовет по ТРВ) и народного депутата Украины Сергея Высоцкого. Жалобщики отмечали, что постановлением Франковского районного суда города Львова от 15 февраля 2017 года Масендич фактически запретил Нацсовету по ТРВ рассматривать вопрос лишения лицензии "Радио Вести".

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"По мнению жалобщиков, судья Масендич В.В. умышленно нарушил нормы процессуального и материального права, сознательно превысил свои полномочия путем вмешательства в дискреционные полномочия Национального совета, не привлек Национальный совет к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, чем лишил его гарантированной законом возможности защитить свои права и интересы. Нарушения судьей Масендичем В.В. требований гражданского процессуального закона привело к блокированию деятельности Национального совета при решении вопроса об аннулировании или отказе в продлении срока действия лицензии на вещание, что является вопросом национальной информационной безопасности государства", - говорится в сообщении.

16 февраля 2018 года в Высший совет правосудия поступило представление Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия об увольнении судьи Франковского районного суда города Львова Масендича В.В. на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины.

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Высший совет правосудия приинял решение освободить Василия Масендича от должности судьи Франковского районного суда города Львова.

Напомним, что в феврале 2017 года Франковский районный суд Львова своим постановлением остановил рассмотрение в Нацсовете по ТРВ заявления о продлении срока действия лицензии киевского "Радио Вести". В суд обратилась гражданка Надежда Бондарева, которую возмутил контент радиостанции. Женщина опасалась, что Нацсовет может продлить "Радио Вести" лицензию. Львовский суд запретил Нацсовету принимать какие-либо решения о продлении срока действия лицензии и запретил объявлять конкурс на киевскую частоту "Радио Вести". Нацсовет воспринял это как препятствование своей деятельности.

3 марта 2017 года Нацсовет по телевидению и радиовещанию принял решение не продлевать лицензию "Радио Вести".

