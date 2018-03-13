 "Это кровавые деньги из казны России", - член Парламента Великобритании о работе Моуринью на RT

Португалец станет экспертом RT и, как сообщают английские СМИ, заработает за 5 дней работы более миллиона фунтов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на sports.ru.
"На мой взгляд, это кровавые деньги, которые будут выплачены напрямую из российской государственной казны", – заявил Брайант.
Мнением о данной ситуации также поделился член британского парламента от Лейбористской партии Стивен Даути.
"Речь не только о членах парламента. Известные люди из мира спорта и комментаторы должны тщательно подумать, хотят ли ассоциироваться с пропагандистской машиной Путина.
RT неоднократно вводил в заблуждение зрителей, создавая видимость честности, но при этом получая приказы из Кремля.
Уже подняты серьезные вопросы о выступлении на ЧМ-2018, который состоится в России. Я призываю известных людей из мира футбола еще раз подумать – не в последнюю очередь из-за разоблачений, появившихся на этой неделе, – уместна ли работа экспертом на рупоре Путина", – сказал Даути.
Сегодня решится, останется Британия сверхдержавой и одним из мировых лидеров или нет. На днях мы узнаем, сделали ли США, Франция, Германия, Италия какие-то выводы из WW2.
@OfeliyaDD
Рыдаю. Тиллерсон оставил письмо Помпео с перечислением 205 стран:"«Мексика: испаноязычная нация на южной границе, которая не любит стен; Австралия: большой остров с кенгуру и без оружия; Китай: коммунисты, торговый партнер, мы должны им много денег ... politics.theonion.com/rex-tillerson-…
Бывший топ-менеджер "Аэрофлота" и соратник Бориса Березовского Николай Глушков умер в Великобритании. Полиция Лондона начала расследование. СМИ сообщили, что на шее Глушкова есть следы удушения. Знакомый Глушкова считает, что тот не повесился.
Первым о смерти 68-летнего Глушкова написал в "Фейсбуке" бизнесмен Демьян Кудрявцев, семье которого принадлежит российская газета "Ведомости". Кудрявцев работал с Березовским и управлял издательским домом "Коммерсант", который когда-то принадлежал покойному олигарху.
Адвокат Глушкова подтвердил Интерфаксу его смерть: "Я могу подтвердить, что Глушков скончался. Когда он умер - может, несколько дней назад, может, раньше, - мне точно не известно, как не известны обстоятельства и причина его смерти".
Утёрлись британцы после отравления Литвиненко? - Утёрлись, ничего не сделали, даже пальчиком не пригрозили. Вот, пуйло и решило и дальше внаглую идти...
и УЕФА туда же пойдет- это стало понятно, когда после избиения кацапами болел других стран на Евро 2016 во Франции, УЕФА оштрафовала кацапский футбольный союз АЖ на 97 тыщ евро
Лондон ранее обвинил российские власти в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
Возможная высылка посла и других российских дипломатов из Британии, аннулирование виз высокопоставленных чиновников и бизнесменов, связанных с Кремлём, бойкот чемпионата мира по футболу в России и кибератака на правительственные серверы. Такие меры, как пишет Times, рассматривают в парламенте Великобритании.