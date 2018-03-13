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Все про:Великобритания (1681) пропаганда (1868) Россия (68374) СМИ (3039) ЧМ-2018 (83) Моуринью (1)

 "Это кровавые деньги из казны России", - член Парламента Великобритании о работе Моуринью на RT

Член Парламента Великобритании от округа Рондда Крис Брайант осудил решение главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью сотрудничать с российским телеканалом Russia Today во время ЧМ-2018.

Португалец станет экспертом RT и, как сообщают английские СМИ, заработает за 5 дней работы более миллиона фунтов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на sports.ru.

Читайте: Британия призывает союзников бойкотировать ЧМ-2018 из-за отравленного Скрипаля, - Times

"На мой взгляд, это кровавые деньги, которые будут выплачены напрямую из российской государственной казны", – заявил Брайант.

Мнением о данной ситуации также поделился член британского парламента от Лейбористской партии Стивен Даути.

"Речь не только о членах парламента. Известные люди из мира спорта и комментаторы должны тщательно подумать, хотят ли ассоциироваться с пропагандистской машиной Путина.

RT неоднократно вводил в заблуждение зрителей, создавая видимость честности, но при этом получая приказы из Кремля.

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Уже подняты серьезные вопросы о выступлении на ЧМ-2018, который состоится в России. Я призываю известных людей из мира футбола еще раз подумать – не в последнюю очередь из-за разоблачений, появившихся на этой неделе, – уместна ли работа экспертом на рупоре Путина", – сказал Даути.

Источник: https://censor.net.ua/n3055406
 
 
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Остап Вишня

Сегодня решится, останется Британия сверхдержавой и одним из мировых лидеров или нет. На днях мы узнаем, сделали ли США, Франция, Германия, Италия какие-то выводы из WW2.
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Не смеши ... Британский твёрдый стержень уже давно расплылся воском.....На их решения - даже Раша плевала... Британия, -у которой был гимн - " Британия, владычь над волнами...."
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Вот почему всегда, когда на Цензор забредает какой-то "норвежский" антон, так у него сразу тема про "очко"?
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Так вернулся бы к себе в россосию, чего ты страдаешь в той Норвегии? Или ты не страдаешь, а наслаждаешься, шалунишка?
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Русских нужно повысылать к ядреной матери на любимую Родину
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ти краще розкажи, чим там британці нині живуть... скинь посилання на який небудь цікавий форум
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Alla
@OfeliyaDD

Рыдаю. Тиллерсон оставил письмо Помпео с перечислением 205 стран:"«Мексика: испаноязычная нация на южной границе, которая не любит стен; Австралия: большой остров с кенгуру и без оружия; Китай: коммунисты, торговый партнер, мы должны им много денег ... politics.theonion.com/rex-tillerson-…
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Слышь, ольгинский, не перенапрягись от старания. Поди лучше хлебни стекломою и забудься.
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Причем здесь Ольгино? Что Мексика уже согласилась строить стену за свои деньги? Трамп обещал, что за эту стройку заплатят мексиканцы. )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Блин, "кровавые деньги" - это круто..это даже как то не по британски.. но заставляет задуматься...
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Завтра Британія забанить у себе "RT") є дуже велика вирогідність.
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это и будет тем самым грозным ответом на отравление полторы сотен человек?
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завтра дізнаєшся що ще, це частина що чув десь)
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В Лондоне найден мертвым соратник Березовского

Бывший топ-менеджер "Аэрофлота" и соратник Бориса Березовского Николай Глушков умер в Великобритании. Полиция Лондона начала расследование. СМИ сообщили, что на шее Глушкова есть следы удушения. Знакомый Глушкова считает, что тот не повесился.
Первым о смерти 68-летнего Глушкова написал в "Фейсбуке" бизнесмен Демьян Кудрявцев, семье которого принадлежит российская газета "Ведомости". Кудрявцев работал с Березовским и управлял издательским домом "Коммерсант", который когда-то принадлежал покойному олигарху.
Адвокат Глушкова подтвердил Интерфаксу его смерть: "Я могу подтвердить, что Глушков скончался. Когда он умер - может, несколько дней назад, может, раньше, - мне точно не известно, как не известны обстоятельства и причина его смерти".
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А почему так случилось? - Потому что безнаказанность.
Утёрлись британцы после отравления Литвиненко? - Утёрлись, ничего не сделали, даже пальчиком не пригрозили. Вот, пуйло и решило и дальше внаглую идти...
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поки не замочили декількох громадян Англії, кремлівські гроші не були кривавими...коли вбивали людей за такіж російські гроші по бувшим республікам сересеру, в Сирії, Україні...дійшло, нарешті?
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Верно.Один бравый генерал,друг одного Рыжего спекулянта недвижимостью, тоже когда-то снюхался с рт. Теперь ему турма светит.
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Я так думаю, что чемпионата мира по футболу в РФ не будет. Переносить поздно, но никто не приедет.
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Тогда это будет зрелище для миллионов посильнее самого чемпионата мира по футболу.
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Хуйлу будет праздник. Наконец-то сборная РФ сможет стать чемпионом мира по футболу. Надеюсь.
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Надо сделать флэшмоб в интренете - кровавые деньги хремля в руках у спортсменов? И показать их лица
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Ну, можно начать с полного состава футбольных клубов Челси и Арсенала.
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Лига Чемпионов накроется медным тазом- они недавно продлили контракт с газпромом
и УЕФА туда же пойдет- это стало понятно, когда после избиения кацапами болел других стран на Евро 2016 во Франции, УЕФА оштрафовала кацапский футбольный союз АЖ на 97 тыщ евро
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Власти Британии объявят сегодня о мерах в отношении Москвы
Лондон ранее обвинил российские власти в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
Возможная высылка посла и других российских дипломатов из Британии, аннулирование виз высокопоставленных чиновников и бизнесменов, связанных с Кремлём, бойкот чемпионата мира по футболу в России и кибератака на правительственные серверы. Такие меры, как пишет Times, рассматривают в парламенте Великобритании.
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Мауриньо уже БОГ наказал. Только что Севилья выбила МЮ с Лиги Чемпионов. Карма.
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Чмердяи столько денег не гребут\зарабатывают
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Того и смотри ВБ начнёт чморить кацапскую агентуру и запроданцев
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Это кровавые деньги из казны России", - член Парламента Великобритании о работе Моуринью на RT
 
 
 
 
 
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