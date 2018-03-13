 "Это кровавые деньги из казны России", - член Парламента Великобритании о работе Моуринью на RT

Португалец станет экспертом RT и, как сообщают английские СМИ, заработает за 5 дней работы более миллиона фунтов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на sports.ru.

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"На мой взгляд, это кровавые деньги, которые будут выплачены напрямую из российской государственной казны", – заявил Брайант.



Мнением о данной ситуации также поделился член британского парламента от Лейбористской партии Стивен Даути.



"Речь не только о членах парламента. Известные люди из мира спорта и комментаторы должны тщательно подумать, хотят ли ассоциироваться с пропагандистской машиной Путина.



RT неоднократно вводил в заблуждение зрителей, создавая видимость честности, но при этом получая приказы из Кремля.

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Уже подняты серьезные вопросы о выступлении на ЧМ-2018, который состоится в России. Я призываю известных людей из мира футбола еще раз подумать – не в последнюю очередь из-за разоблачений, появившихся на этой неделе, – уместна ли работа экспертом на рупоре Путина", – сказал Даути.