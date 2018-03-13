 Налоговики обнаружили в "серой зоне" перевалочную базу, где хранились сигареты с акцизными марками "ДНР" и "ЛНР". ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "Перевалочная база находилась в "серой зоне", в селе Березовое Марьинского района. В нежилом помещении обнаружено 3304 пачек табачных изделий различных наименований, на части из них были акцизные марки так называемых ДНР и ЛНР, еще часть вообще была без марок. По оперативной информации правоохранителей, их планировали реализовывать на подконтрольной территории.

Сигареты изъяты. Решается вопрос об открытии уголовного производства".



