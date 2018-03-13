EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия
  1708  4
Все про:акциз (282) Донецкая область (3868) ГФС (2490)

 Налоговики обнаружили в "серой зоне" перевалочную базу, где хранились сигареты с акцизными марками "ДНР" и "ЛНР". ФОТО

Сотрудники спецподразделения налоговой милиции "Фантом" и оперативного управления ГУ ГФС в Донецкой области выявили место накопления табачных изделий, которые производятся на временно неподконтрольной территории.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС. 

В сообщении отмечается: "Перевалочная база находилась в "серой зоне", в селе Березовое Марьинского района. В нежилом помещении обнаружено 3304 пачек табачных изделий различных наименований, на части из них были акцизные марки так называемых ДНР и ЛНР, еще часть вообще была без марок. По оперативной информации правоохранителей, их планировали реализовывать на подконтрольной территории.

 Сигареты изъяты. Решается вопрос об открытии уголовного производства".

Налоговики обнаружили в серой зоне перевалочную базу, где хранились сигареты с акцизными марками ДНР и ЛНР 01
Налоговики обнаружили в серой зоне перевалочную базу, где хранились сигареты с акцизными марками ДНР и ЛНР 02

 

Источник: https://censor.net.ua/n3055405
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Три коробки это БАЗА, а что тогда "Газель"?
 показать весь комментарий
 
Вместо того чтобы снизить акциз на свою табачку, придурки из ВР способствуют контрабанде. Прут в Украину сигареты не только с лугандона, но и из параши, Молдовы, Беларуси
 показать весь комментарий
 
Это что, папиросы? Лугандон, похоже, деградировал до 90-х.
 показать весь комментарий
 
 
придёт день, из этого изобилия останется только одна и у филателистов эта марка будет ценится дороже второго экземпляра "Святого Грааля" ))). срывайте день ))))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНалоговики обнаружили в "серой зоне" перевалочную базу, где хранились сигареты с акцизными марками "ДНР" и "ЛНР". ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх