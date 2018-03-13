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 "Рома" минимально побеждает "Шахтер" и выходит в 1/4 Лиги чемпионов

13 марта завершился ответный матч 1/8 Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Ромой", в котором итальянская команда минимально победила со счетом 1-0. По сумме двух матчей общий счет 2-2, но за счет гола, забитого "Ромой" в гостях, итальянская команда выходит в следующий этап.

"Рома": Алиссон, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Наингголан, Де Росси, Строотман, Ундер (Жерсон), Джеко ( Эль-Шаарави), Перотти

Запасные: Скорупски, Жуан, Пеллегрини, Эль-Шаарави, Шик, Жерсон, Перес

"Шахтер": Пятов - Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили, Степаненко (Патрик), Фред, Марлос (Фонсека), Тайсон, Бернард, Феррейра

Запасные: Кудрик, Хочолава, Патрик, Дентиньо, Зубков, Коваленко, Петряк

Голы: Джеко 52, - 

Источник: https://censor.net.ua/n3055404
 
 
Источник: Цензор.НЕТ
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Чем заслуженно? По игре Шахтер намного лучше выглядел и сильнее.. Просто давить сразу надо было, а не играть в кошки и мышки. Получили гол, а затем Рома забилась в оборону. Еще и удаление. Шахтер более заслуживал победы. Посмотрим на игру Динамо в четверг. Хотя у меня там с такой игрой в Киеве большие сомнения..
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шахтер выглядел сильнее только в комментах кротовских комментаторов. Рома забиась в оборону? ржунимагу. Они, наоборот, кинулись еще забивать, шахта отскочила еле-еле. "Рома" минимально побеждает "Шахтер" и выходит в 1/4 Лиги чемпионов - Цензор.НЕТ 4809
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Не решили в Харькове, - пролетели в Риме.
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Игра Шахтера на уровне дворовой испанской команды сто пудово.
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ROMA ROMA ROMA я верил в тебя,ничего и никто не поменяет моего отношения к донецким ублюдкам
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на заміну вийшли слабші... в кротів всього 11 осіб та тренер
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Брависсимо, Рома! Крот, тем более ахметовский. должен жить в земле!
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Alex Yustasu - а я, всё же болел за Украинскую команду... Не вышло... к сожалению... Думаю с Киевом итальяшки так же гол закатают, и ВСЁ! "Рома" минимально побеждает "Шахтер" и выходит в 1/4 Лиги чемпионов - Цензор.НЕТ 6113
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Это не "Украинская команда", а ахметовская. Разницу чувствуешь?
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где ты там украинскую команду видел? рома - итальянцы, кроты - вообще не обсуждается.
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Еще один. Может ты купишь Шахтер? Та хоть Папа Римский буде его владельцем.. Клуб выступает от имени Украины и проносит очки..
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Спроси у Ракицкого от чего имени он выступает. Оно даже гимна страны не знает.
Забыли скандал с детьми бойцов АТО, когда кроты отказались выходить с ними на поле в футболках с надписью "Мой папа герой".

Этих упырей вообще отправить нужно на родную Даунбасарену, пускай там за грядками ухаживают.
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Команда Шахтёр сидит на финансировании Ротердам +Вся Украина Шахтёр содержит .
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Команда на сворованные у нас деньги содержится, и при этом мы почему то ДОЛЖНЫ еще и болеть за них. Что может быть еще глупее?
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Зараз почекаємо що розкаже пенісов і алкаш леон про те що болбоя забрала швадка після нанесення травми хлопцю.Пережрали допінгу кроти=сруни
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Играли хорошо, но до ворот соперника так и не дошли...
Ничего не поделаешь, итальянские команды всегда в обороне хорошо играли.
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Цензор.НЕТНовостиСпорт"Рома" минимально побеждает "Шахтер" и выходит в 1/4 Лиги чемпионов
 
 
 
 
 
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