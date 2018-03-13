 "Рома" минимально побеждает "Шахтер" и выходит в 1/4 Лиги чемпионов

"Рома": Алиссон, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Наингголан, Де Росси, Строотман, Ундер (Жерсон), Джеко ( Эль-Шаарави), Перотти
Запасные: Скорупски, Жуан, Пеллегрини, Эль-Шаарави, Шик, Жерсон, Перес
"Шахтер": Пятов - Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили, Степаненко (Патрик), Фред, Марлос (Фонсека), Тайсон, Бернард, Феррейра
Запасные: Кудрик, Хочолава, Патрик, Дентиньо, Зубков, Коваленко, Петряк
Голы: Джеко 52, -
Забыли скандал с детьми бойцов АТО, когда кроты отказались выходить с ними на поле в футболках с надписью "Мой папа герой".
Этих упырей вообще отправить нужно на родную Даунбасарену, пускай там за грядками ухаживают.
Ничего не поделаешь, итальянские команды всегда в обороне хорошо играли.