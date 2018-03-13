 Нынешние действия России приведут к ее изоляции, - Тиллерсон

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Продолжение их (российского. - Ред.) нынешнего пути, вероятно, приведет к их большей изоляции, а эта ситуация не служит чьим-либо интересам", - сказал Р.Тиллерсон.
Он отметил, что "Россия должна осторожно соотносить свои действия с интересами российского народа и в более широком смысле мира".
Ранее во вторник президент США Трамп снял Тиллерсона с должности госсекретаря и предложил на этот пост кандидатуру действующего директора ЦРУ Майка Помпео. Место Помпео во главе ЦРУ должна занять его заместитель Джина Хаспел. По словам Тиллерсона, "самое важное обеспечить плавный и упорядоченный переход в то время, когда страна по-прежнему должна проводить серьезную политику, а национальная безопасность сталкивается с угрозами".
патамуШа, такая она рашшкомрашшь
Було місто, де крутилися шаленні гроші, яке могло б приносити в казну величезні кошти у вигляді податків. Якби Новгород завоював якийсь із европейських монархів, то порошинки б з нього здував, дбав, як про найціннішу коштовність.
Кацапи розграбували місто, потім тих, хто лишився живим 2 місяці катували, щоб ті видали "сокритиє клади", потім вирізали всіх чоловіків і хлопчиків, а жінок і дівчат роздали дворянам і ті розіслали їх по селам та видали силоміць заміж за вдових мужиків.
Років через 25 після погрому у Новгороді жило 816 душ.
Нормальна економічна логіка по відношенню до кацапів не діє. Їх можна лише ізолювати від світу. Припинити з ними всякі стосунки, і політичні і економічні.
Ну а меркели с тиллерсонами может и не смогут как раньше бабло пилить с кассавами. Что ж, сочувствую!
Эксперт: у Лондона мало возможностей повлиять на Москву...
http://ru.euronews.com/2018/03/13/uk-russia-analyst
Мартин Макколи считает, что британским властям будет очень сложно доказать причастность России к отравлению Скрипаля, а у Путина не было мотивов желать его смерти:"У него сильная позиция. Он скажет: а зачем мне такое устраивать, когда у меня президентские выборы в следующее воскресенье и чемпионат мира скоро. Какой смысл пачкаться? Это было бы полной бессмыслицей".
. Россия готовится к газовому разводу с Евросоюзом. Российский проект "Северный потоп-2", это деньги на ветер и концы в воды Балтийского моря. ↓ http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rossiya-gotovitsya-k-gazovomu-razvodu-s-evrosoyuzom-1001394715 …