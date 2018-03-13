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Все про:Россия (68374) США (13404) изоляция (65) Тиллерсон (226)

 Нынешние действия России приведут к ее изоляции, - Тиллерсон

Уходящий госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая во вторник перед журналистами, заявил, что нынешние действия РФ приведут к ее изоляции, что никому не было бы выгодно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте: Минфин США продолжит давить на Россию за оккупацию Крыма, - замминистра Манделкер

"Продолжение их (российского. - Ред.) нынешнего пути, вероятно, приведет к их большей изоляции, а эта ситуация не служит чьим-либо интересам", - сказал Р.Тиллерсон.

Он отметил, что "Россия должна осторожно соотносить свои действия с интересами российского народа и в более широком смысле мира".

Ранее во вторник президент США Трамп снял Тиллерсона с должности госсекретаря и предложил на этот пост кандидатуру действующего директора ЦРУ Майка Помпео. Место Помпео во главе ЦРУ должна занять его заместитель Джина Хаспел. По словам Тиллерсона, "самое важное обеспечить плавный и упорядоченный переход в то время, когда страна по-прежнему должна проводить серьезную политику, а национальная безопасность сталкивается с угрозами".

Источник: https://censor.net.ua/n3055403
 
 
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скорее к развалу...я всегда говорил.срасею ждет судьба совка...в лучшем случае.или полная зачиста от кацапо-фашистов 21века.в кремле...
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Навпаки.Ізоляція кацапії дуже вигідна для всього цивілізованого світу.Щоб не смерділи руцкім міром.
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Это для всего мира выглядит, как изоляция, а для рузкава человека это Светлое будущее! Наставание камюнизма, где люди не работают, а продукты выдавливает автомат на улице!
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А кому було вигідне знищення Новгорода Іваном Грозним?
Було місто, де крутилися шаленні гроші, яке могло б приносити в казну величезні кошти у вигляді податків. Якби Новгород завоював якийсь із европейських монархів, то порошинки б з нього здував, дбав, як про найціннішу коштовність.
Кацапи розграбували місто, потім тих, хто лишився живим 2 місяці катували, щоб ті видали "сокритиє клади", потім вирізали всіх чоловіків і хлопчиків, а жінок і дівчат роздали дворянам і ті розіслали їх по селам та видали силоміць заміж за вдових мужиків.
Років через 25 після погрому у Новгороді жило 816 душ.
Нормальна економічна логіка по відношенню до кацапів не діє. Їх можна лише ізолювати від світу. Припинити з ними всякі стосунки, і політичні і економічні.
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давно пора...нехай там у себе, в замкнутому пространстві, своїм рузьке міром отруюються...а ще перестануть допомагати терам по всьому світу, бо грошва не безкінечна і швидко закінчиться без комунікацій із розвиненими країнами, тоді й оговтаються , прийдуть до тями і навчаться родіну любить ті, хто колотить в інших країнах за бало кремля..
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Вот это- лакмусовая бумажка. Она показывает: плевали эти лидеры на нас. С высокой горки, слюной. Ведь, казалось бы: это реальная возможность, посредством крымских выборов- хотя бы пальчиком погрозить этой твари- Фуйлу. На всех основаниях! Результат- НОЛЬ. И это- показатель, повторюсь.
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Как это - не отвечает ничьим интересам? Продажным европейцам может это и не по кайфу, но это вполне в интересах Восточной Европы и вообще всех соседей параши. Чем скорее это недоразумение окончательно гавкнется, тем лучше.
Ну а меркели с тиллерсонами может и не смогут как раньше бабло пилить с кассавами. Что ж, сочувствую!
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Завтра все увидим, но в реале никто ничего не сделает, кроме громких заявлений о всемирной озабочености...
Эксперт: у Лондона мало возможностей повлиять на Москву...

http://ru.euronews.com/2018/03/13/uk-russia-analyst

Мартин Макколи считает, что британским властям будет очень сложно доказать причастность России к отравлению Скрипаля, а у Путина не было мотивов желать его смерти:"У него сильная позиция. Он скажет: а зачем мне такое устраивать, когда у меня президентские выборы в следующее воскресенье и чемпионат мира скоро. Какой смысл пачкаться? Это было бы полной бессмыслицей".
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какие у путина были мотивы давить гусей и сыр, отжимать крым и воевать с Украиной ?
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шоб быдлостадо его на выборах поддерживало. Больше никаких.
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Надо было еще после агрессии против Грузии и отравления Литвиненко парашу на место ставить. А теперь хуйло пошел ва-банк. Старому педофилу уже и изоляция по барабану
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узнав о таком - тамошние крепостные будут изоляции только рады. ведь синяя изоляция - извечный руцкий дифисит и децконесбыточная мечта любого тамошнего потцана. не было у них её ни гроша и вдруг - алтын!! )
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СЕРГІЙ МАЗУР‏ @flymobimir 6 ч.6 часов назад

. Россия готовится к газовому разводу с Евросоюзом. Российский проект "Северный потоп-2", это деньги на ветер и концы в воды Балтийского моря. ↓ http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rossiya-gotovitsya-k-gazovomu-razvodu-s-evrosoyuzom-1001394715 …

Нынешние действия России приведут к ее изоляции, - Тиллерсон - Цензор.НЕТ 5105
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Думали, самолет на дом упал: 5 человек пострадали и 6 квартир полностью разрушены при взрыве в жилой девятиэтажке в Петербурге. Жильцы не верят в версию бытового газа Нынешние действия России приведут к ее изоляции, - Тиллерсон - Цензор.НЕТ 4930 http://www.fontanka.ru/2018/03/13/115/


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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНынешние действия России приведут к ее изоляции, - Тиллерсон
 
 
 
 
 
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