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Все про:Великобритания (1681) Россия (68374) ультиматум (48) Джонсон_Борис (67) Мэй Тереза (62) Скрипаль (24)

 Лондон оставляет в силе свой ультиматум Москве, - глава британского МИД Джонсон

Глава британского МИДа Борис Джонсон настаивает на правильности жесткой линии поведения Лондона с Москвой после отравления Скрипаля. Поддержку Великобритании выразили власти Германии, Франции и США.

Как передает Цензор.НЕТ об этом пишет Немецкая волна.

Лондон оставляет в силе ультиматум Москве, выдвинутый премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй. Если Россия не даст объяснений по делу об отравлении Сергея Скрипаля, "мы объявим ответ Великобритании, и он прозвучит уже завтра", - заявил во вторник, 13 марта, британский министр иностранных дел Борис Джонсон. Он сообщил, что позиция Лондона встретила международную поддержку. "Меня вдохновила готовность наших друзей продемонстрировать нам поддержку и солидарность", - заявил Джонсон.

Премьер-министр Тереза Мэй уже обсудила эту ситуацию с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а сам Джонсон поговорил с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем (Sigmar Gabriel). Джонсон также приветствовал поддержку Вашингтона, где "Рекс Тиллерсон прошлой ночью четко отметил наличие общей картины все более разрушительного поведения России - от поддержки безрассудного применения химического оружия в Сирии до улиц британского Солсбери", заявил министр.

Великобритания дала России сутки на то, чтобы прояснить ситуацию с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом типа "Новичок", который разрабатывался в СССР и впоследствии в России.

В свою очередь глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена отвечать на ультиматум Великобритании, пока не получит доступ к материалам дела.

Лавров вновь заявил, что Россия никак не причастна к отравлению бывшего шпиона. "Мы уже сделали заявление о том, что все это чушь. Мы никакого отношения к этому не имеем", - подчеркнул он.

Бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания в британском Солсбери и находятся в больнице в критическом состоянии. Следствие выдвинуло версию отравления нервно-паралитическим веществом, возможно, российского производства. В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а в 2010 году - получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами.

Источник: https://censor.net.ua/n3055402
 
 
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Что это за жуткий вой раздается с болот, Бэрримор? Это жены и дети российских олигархов воют от ужаса возвращения к родным березкам....
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Правильнім ответом будет отравление хуйла!. а шо у того двойников много нету разницы какое хуйло по зомбоящику козломордым показывать! Лондон оставляет в силе свой ультиматум Москве, - глава британского МИД Джонсон - Цензор.НЕТ 8570
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Никаких там двойников нет, хватит в сказки верить. Пуйло один и должен быть уничтожен до последней молэкулы Лондон оставляет в силе свой ультиматум Москве, - глава британского МИД Джонсон - Цензор.НЕТ 2292
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Один из вариантов -- арестуюют счета Рос нефти и Газпрома -- на неопределенное время . Карлик надоел Великим ....
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Так они в ответ чего нибудь арестуют
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как то не эквивалентно, не находите?
арестуюют счета Рос нефти и Газпрома, а вы в ответ "чего нибудь".
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Думаю, в россии британского имущества хватает
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Та есть немного, я думаю.

Ролссы, Бентли, Астон-Мартины, Ягуары, Ленд Роверы у некоторых граждан россосии есть и их вполне можно арестовать.
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Иван Михайлов f9378fd9,ты действительно считаешь что британские олигархи кинулись скуплять недвижимость в Казластане,чтоб выгодно вложить инвестиции? Лондон оставляет в силе свой ультиматум Москве, - глава британского МИД Джонсон - Цензор.НЕТ 4807
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Фунты. Они арестуют фунты. Объявят фунты "вне закона". )))
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Что???!!! Активьі Великобритании в Мухосранске? Лондон оставляет в силе свой ультиматум Москве, - глава британского МИД Джонсон - Цензор.НЕТ 4196
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так королевская семья все свои активы в рассейских банках держит.... Вы что не знали? Они всё в рубли перевели...ради высоких процентов.... Лондон оставляет в силе свой ультиматум Москве, - глава британского МИД Джонсон - Цензор.НЕТ 7185
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они только могут в ответ раздавить бульдозером бутылки с британским виски Лондон оставляет в силе свой ультиматум Москве, - глава британского МИД Джонсон - Цензор.НЕТ 2685
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Скажи ,что может арестовать Россия с Путиным --- если все деньги России принадлежат Резервному банку США .... Читай законы России ... кому принадлежит Центробанк России .
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Скорее всего, сейчас идет согласование с партнерами того, что Великобритания намерена предпринять.
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нічого не буде - окрім чергової "занепокоєності" ...
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Для начала выгоните всю олигархическую кацапскую мразь с Лондона.
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не тільки маацкабадські хан(м)и брали заручників ...тому всю цю шушеру будуть тримати біля себе на всяк випадок (хоча ХУЙЛУ здається покуй все і всі)
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Нифига. Нужно держать их типа в заложниках. Если всю кацомразь изгнать из США и Европы, тогда у Пуйла будут руки развязаны, чтобы начать третью мировую. А так они не посмеют своих родственников и детей бомбить вместе с их миллиардами и недвижимостью.
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та да. похоже началось. терроризм в Лондоне с применением химического оружия массового поражения. щас еще израиль подтянется. ну чм-18 накрылся органом бабушки пуцькина.
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Так шо висловлюємо? Взволнованность, чи озабоченность?
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Мож пока просто призывом к конфликтующим сторонам ограничимся? К чему такие жёсткие меры, как вы предлагаете?
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запасаемся попкорном. будет интересно. я в магазин. еще пивка прихвачу.
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похоже так же и С.Корею предупреждали ,да нихера сделать не могут .
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С. Корея в-основном дуреет у себя дома и как правило не травит людей в других странах. Пока, во всяком случае...
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Травит. Но в Азии. На запад не лезут. А Путлер без тормозов. Вероятно, массовые предательства в органах. Он по другому это не остановит. Не умеет. Пытается запугать. Смотрите. Уничтожим не только предателя, но и всю его семью. Как это сделали со Скрипалем. Показательные уничтожения. Будет новая холодная война.
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Ну Тиллерсона только сегодня уволили. Трампушка до сих пор пытался выполнить слово данное Путину, но Вова не оставил ему уже ни одного шанса.
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Тем не менее Ын, говорят, изъявлял желание встретиться с Трампом. Потому не так уж и "нихера".
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Вышлют послов, на том пар и выйдет. Британские сми уже сообщили, что даже бойкотнуть чм тяги не хватит
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Из-за того, что Европа им спустила Крым, они совсем берега потеряли.
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кстати да. и на рейде тогда стояли амеры с ракетами. перебдели.
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Просто ж хуйло тогда типа свой парень был. Плюс все эти прохуйловские Берлускони, Саркози, Меркель ( она сейчас еле-еле отдуплилась, что "фоффа не ест ужь такьой и гут чьеловьек") плюс миротворец Обама. Да и развитие событий было настолько скоротечным, что не было времени разобраться, что истории про грузинофожиздов напавших на "мирных " россосийских ихтамнетов в Цхинвали то брехня.
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Начальник Генштаба ВС РФ пообещал нанести ответный удар по флоту и авиации США, если они нанесут ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска.
Что-то становится жарковато
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Шутки шутками, а в ядерной войне сгорим все нах.
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ракеты рф давно нацелены на Харьков, Днепр, Киев и Львов. Вы не знали?
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Он сдуру может по нам первым шандарахнуть
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в истории человечества не зафиксирован ни один случай, когда человек не умер бы в положенный ему срок
поэтому стихийные бедствия, катастрофы и ядерная война - всего-лишь варианты быстрой гибели земного тела
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Начальник Генштаба ВС РФ -пиздобол.Проковтнуть.Україну і США разом путін не потягне.
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у пиндоссов нет защиты от коровьих лепешек. Так что им звиздец.
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И даже систама ПАО( противоанимационной обороны) не развёрнута. Куда им рыпаться?!
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Если российскому ворью конфискуют дворцы и выкинут на историческую родину - только поапплодирую
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Давно я так не радовался! Данное событие будет играть значительно большую роль в судьбе России , чем многие думают! Движение России к пропасти пошло галопом! Покупайте билеты! Будем смотреть кровавую развязку на территории РФ! Слава Народным Республикам России! Смерть Москве! Слава Киевской Руси!
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Про билеты правильно. Цена - сто гривен. Вот счёт: 163546857438509 в Приватбанке.
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ну по краиней мере военные NATO в Европе сегодня не дома сидит а .....

ведь в пидорашке они иопнутые
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та плевать им на ультиматумы, жизнь их не изменится -
Горбачев о Путине: Веселья у него много. И пьянствует, и танцует, и летает, и плавает.
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Ну всё, теперь Хуйло новые мультики с ракетами нарисует.
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Бриты пытаются сохранить лицо после позорного прощения кассавам убийства Литвиненко. Англия тогда буквально утёрлась, закрыла дело чтобы не ссориться с паРашей. Однако опыт показывает что умиротворение паРаши ни к чему хорошему не приводит.
Вот бриты на себе это и испытали. Лучше поздно чем никогда.
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Джонсон позорится и позорит в очередной раз Великобританию и весь Запад.Ничего не будет.Подобные новости захватывали украинское воображение года три назад,но...В рашке даже изобрели иронический мем "скоро"
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Вот если они проглотят это дело без последствий для паРаши, тогда и будешь говорить о позоре. А пока рано.
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Факты-вещь упрямая.Полоний-которым отравили Литвиненко-мог быть ТОЛЬКО из раши.Они УЖЕ проглотили.Сейчас очередное показательное издевательство...Ты не представляешь,как бы я хотел,чтобы они наконец поставили рашу на место,но...ждём...
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Ты шо его советник? Он тебе докладывает шо он скажет, или шо сделает?..
Размажут англичане кацапов по стенке. Это тебе не трамп (врун, пиздун и болтун), это Английская Корона - которая очень чванливая и обидчивая.
От США я бы резкой реакции не ожидал, но от Короны - жду страшной мести кацапам за обиду. Эти англицкие парни плевки на свои ботинки не прощают.
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Уже ответил-корона утёрлась расбрасыванием радиации по всему Лондону.Луговой-депутат госдумы.Ваш ход?
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эх, если закроет границы ЕС, ГБ и США лишнехромосомным, это будет просто супер.
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Ох, щас кацапским "англичанам" жопу припечёт!!!
Очень хорошо. Ату, эту сволочню и их выблядков тоже!
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я не верю своим глазам и ушам: неужели бритты проснулись?
а если проснутся немцы...
Wir ruhen uns und rasten nicht
Bis an die Satansthron zerbricht.
Es geht um Deutschlands Gloria -
Sieg heil, Sieg heil Viktoria!
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Еще соевому в дупло задвиньте . По самые гланды .
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ловите путина в женском платье на выходе из кремля
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Завтра все увидим, но в реале никто ничего не сделает, кроме громких заявлений о всемирной озабочености...
Эксперт: у Лондона мало возможностей повлиять на Москву...

http://ru.euronews.com/2018/03/13/uk-russia-analyst
Мартин Макколи считает, что британским властям будет очень сложно доказать причастность России к отравлению Скрипаля, а у Путина не было мотивов желать его смерти:"У него сильная позиция. Он скажет: а зачем мне такое устраивать, когда у меня президентские выборы в следующее воскресенье и чемпионат мира скоро. Какой смысл пачкаться? Это было бы полной бессмыслицей".
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А Бугатти, Мини, Ролсы, Бентли, Астон-Мартины, Ягуары, Ленд Роверы давить в россии будут?
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Думаю, пора путену на россии отключать всех от внешнего интернета, заглушат все радиостанции, а по телевизору рассказывать что омерика уже превращена в ядерный пепел и Европа просит у россии гуманитарную помощь.
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Что же будет с Абрамовичем? Как же быть теперь с Челси? Погрузить на яхту и увезти? Куда? Рома, шевели мозгами, пора кончать Вову. Он вам всю малину испортил.
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Мораль сей басни такова: Если твоя держава - выгребная яма, то очередная порция дерьма - закономерный непрестанный процесс, как и то, что этм дерьмом они пытаются измарать и других.
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Если рашисты наглотались аргентинского кокса, то проиграют как Аргентина Англии в 1982 году.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЛондон оставляет в силе свой ультиматум Москве, - глава британского МИД Джонсон
 
 
 
 
 
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