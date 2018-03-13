 Лондон оставляет в силе свой ультиматум Москве, - глава британского МИД Джонсон

Как передает Цензор.НЕТ об этом пишет Немецкая волна.

Лондон оставляет в силе ультиматум Москве, выдвинутый премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй. Если Россия не даст объяснений по делу об отравлении Сергея Скрипаля, "мы объявим ответ Великобритании, и он прозвучит уже завтра", - заявил во вторник, 13 марта, британский министр иностранных дел Борис Джонсон. Он сообщил, что позиция Лондона встретила международную поддержку. "Меня вдохновила готовность наших друзей продемонстрировать нам поддержку и солидарность", - заявил Джонсон.



Премьер-министр Тереза Мэй уже обсудила эту ситуацию с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а сам Джонсон поговорил с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем (Sigmar Gabriel). Джонсон также приветствовал поддержку Вашингтона, где "Рекс Тиллерсон прошлой ночью четко отметил наличие общей картины все более разрушительного поведения России - от поддержки безрассудного применения химического оружия в Сирии до улиц британского Солсбери", заявил министр.

Великобритания дала России сутки на то, чтобы прояснить ситуацию с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом типа "Новичок", который разрабатывался в СССР и впоследствии в России.

В свою очередь глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена отвечать на ультиматум Великобритании, пока не получит доступ к материалам дела.

Лавров вновь заявил, что Россия никак не причастна к отравлению бывшего шпиона. "Мы уже сделали заявление о том, что все это чушь. Мы никакого отношения к этому не имеем", - подчеркнул он.

Бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания в британском Солсбери и находятся в больнице в критическом состоянии. Следствие выдвинуло версию отравления нервно-паралитическим веществом, возможно, российского производства. В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а в 2010 году - получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами.