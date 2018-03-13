 Лондон оставляет в силе свой ультиматум Москве, - глава британского МИД Джонсон

Как передает Цензор.НЕТ об этом пишет Немецкая волна.
Лондон оставляет в силе ультиматум Москве, выдвинутый премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй. Если Россия не даст объяснений по делу об отравлении Сергея Скрипаля, "мы объявим ответ Великобритании, и он прозвучит уже завтра", - заявил во вторник, 13 марта, британский министр иностранных дел Борис Джонсон. Он сообщил, что позиция Лондона встретила международную поддержку. "Меня вдохновила готовность наших друзей продемонстрировать нам поддержку и солидарность", - заявил Джонсон.
Премьер-министр Тереза Мэй уже обсудила эту ситуацию с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а сам Джонсон поговорил с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем (Sigmar Gabriel). Джонсон также приветствовал поддержку Вашингтона, где "Рекс Тиллерсон прошлой ночью четко отметил наличие общей картины все более разрушительного поведения России - от поддержки безрассудного применения химического оружия в Сирии до улиц британского Солсбери", заявил министр.
Великобритания дала России сутки на то, чтобы прояснить ситуацию с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом типа "Новичок", который разрабатывался в СССР и впоследствии в России.
В свою очередь глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена отвечать на ультиматум Великобритании, пока не получит доступ к материалам дела.
Лавров вновь заявил, что Россия никак не причастна к отравлению бывшего шпиона. "Мы уже сделали заявление о том, что все это чушь. Мы никакого отношения к этому не имеем", - подчеркнул он.
Бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания в британском Солсбери и находятся в больнице в критическом состоянии. Следствие выдвинуло версию отравления нервно-паралитическим веществом, возможно, российского производства. В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а в 2010 году - получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами.
арестуюют счета Рос нефти и Газпрома, а вы в ответ "чего нибудь".
Ролссы, Бентли, Астон-Мартины, Ягуары, Ленд Роверы у некоторых граждан россосии есть и их вполне можно арестовать.
Что-то становится жарковато
поэтому стихийные бедствия, катастрофы и ядерная война - всего-лишь варианты быстрой гибели земного тела
ведь в пидорашке они иопнутые
Горбачев о Путине: Веселья у него много. И пьянствует, и танцует, и летает, и плавает.
Вот бриты на себе это и испытали. Лучше поздно чем никогда.
Размажут англичане кацапов по стенке. Это тебе не трамп (врун, пиздун и болтун), это Английская Корона - которая очень чванливая и обидчивая.
От США я бы резкой реакции не ожидал, но от Короны - жду страшной мести кацапам за обиду. Эти англицкие парни плевки на свои ботинки не прощают.
Очень хорошо. Ату, эту сволочню и их выблядков тоже!
а если проснутся немцы...
Wir ruhen uns und rasten nicht
Bis an die Satansthron zerbricht.
Es geht um Deutschlands Gloria -
Sieg heil, Sieg heil Viktoria!
Эксперт: у Лондона мало возможностей повлиять на Москву...
http://ru.euronews.com/2018/03/13/uk-russia-analyst
Мартин Макколи считает, что британским властям будет очень сложно доказать причастность России к отравлению Скрипаля, а у Путина не было мотивов желать его смерти:"У него сильная позиция. Он скажет: а зачем мне такое устраивать, когда у меня президентские выборы в следующее воскресенье и чемпионат мира скоро. Какой смысл пачкаться? Это было бы полной бессмыслицей".