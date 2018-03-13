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 За рубежом
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Все про:Германия (2955) Меркель (1472) отравление (895) Россия (68374) химическое оружие (133) Мэй Тереза (62) Скрипаль (24)

 Россия должна ответить на вопросы Великобритании об отравлении Скрипаля и предоставить информацию о разработках химоружия, - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель очень серьезно воспринимает обвинения Лондона в адрес России об отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, информирует DW со ссылкой на представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта.

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с премьером Великобритании Терезой Мэй во вторник, 13 марта, резко осудила отравление бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Она заверила, что "очень серьезно воспринимает оценку британского правительства относительно ответственности России за нападение".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия должна дать ответы по поводу вещества, использованного при отравлении Скрипаля, - Трамп

По словам Меркель, Россия должна "предоставить быстрые ответы на оправданный вопрос британского правительства и выполнить требование полного и немедленного раскрытия информации о соответствующей программе разработки химического оружия перед Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО)".

Накануне Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Также читайте: Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона по "делу Скрипаля", - Лавров

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается восьмой день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужбпострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери. По делу об отравлении проходят около 200 свидетелей.

Источник: https://censor.net.ua/n3055401
 
 
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но местечковые и сегодня не верят, шо уже идёт война.
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Меркель подписала план отказа от российского газа. Напомню, Германия - ключевой экспортер российского газа (в 2017 г-53,4 млрд кубометров, 27% всех поставок в ЕС) собирается выделить €1,5 млрд на "Южный газовый коридор" из Азербайджана в Европу в обход РФ... Про Северный поток можно тоже забыть...СЛАВА УКРАИНЕ !
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Заллеская чурка, пидарашка, в глаза балуешься? Там же написано - план отказа.
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Сер,я прошу вас ответить: - вы уже еб"те или просто так сунули палку.
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Так откажитесь от Северного потока - 2 .А то как то странно выглядят эти резкие осуждения .
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Якщо не протидіяти хуjлу на далеких підступах і не допомагати або слабенько допомагати Україні, то чумна московська смерть приходить додому.
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Меркель проклюнулась . Позже всех . Позже США, Мэй, Макрона.
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а как дружили! Она ему - пиво, а он ей - рыбу Россия должна ответить на вопросы Великобритании об отравлении Скрипаля и предоставить информацию о разработках химоружия, - Меркель - Цензор.НЕТ 3395
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что за вещество уже и без "росийских химиков" определили, более того уже даже знают кодовое название, место и личности их производивших, ультиматум носит чисто риторический характер, от твоих хозяев никто объяснений не ждет, а что с этим делать уже и так знают, так что расслабся и присядь на бутылку, как закончишь, накати боярки, помолись кадырову и в хлев на ночлег.
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Что это за жуткий вой раздается с болот, Бэрримор? Это жены и дети российских олигархов воют от ужаса возвращения к родным березкам....
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Слава Украине! Расея клюнула! Ни какого чемпионата не будет! Россия получит гораздо большую порцию санкций, и ирония уже пропадет! Северногопотока 2 не будет! Газмяс обвалятвпереди лето, и Газмяс не сильно нужен! Труба подет из Азербайджана через Одессу и далее ГТС Украины!
Смерть Москве! Слава Киеву!
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одним чемпионатом они тут уже не отделаются
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В 1995 году ядом, похожим на "Новичок", отравили банкира Ивана Кивелиди. Что об этом известно?

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что британским правоохранительным органам удалось установить вещество, которым был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.
По словам Терезы Мэй, Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом, принадлежащим к группе химических агентов "Новичок".
Такие фосфорорганические отравляющие вещества разрабатывали в Советском Союзе в 70-х годах. Отравление главы Росбизнесбанка Ивана Кивелиди в 1995 году - единственный задокументированный случай применения яда, похожего на нервно-паралитические вещества серии "Новичок".
Русская служба "Би-би-си" собрала все, что известно об этом убийстве, и вспомнила, что о суде над его заказчиком писали российские СМИ.
У банкира Ивана Кивелиди были больные почки: несколько раз в неделю у него случались приступы, иногда от боли он терял сознание. Поэтому, когда вечером 1 августа 1995-го года банкиру вдруг стало плохо и он упал в обморок, его близкие сочли, что это снова дает о себе знать его слабое здоровье.
Но на следующий день с похожими симптомами в больницу попала секретарь Кивелиди Зара Исмаилова. У молодой женщины были судороги и нарушение кровообращения, она теряла сознание. На следующий день после госпитализации Исмаилова умерла. Еще через день скончался сам Кивелиди.Что такое "Новичок" и почему он так опасен?
Отравление Скрипаля - серьезный вызов для МИ-6
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О! Шмаркля прокинулася! З твоєю толерантністю і любов"ю до хуйла скоро діди німців встануть з могил та спочатку німцям наваляють за те що соплі жують ,а потім кацапам як в 41-му! Россия должна ответить на вопросы Великобритании об отравлении Скрипаля и предоставить информацию о разработках химоружия, - Меркель - Цензор.НЕТ 5063
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Россия должна предоставить быстрые ответы на оправданный вопрос
Россия должна ответить на вопросы Великобритании об отравлении Скрипаля и предоставить информацию о разработках химоружия, - Меркель - Цензор.НЕТ 7768
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Меркель ти забула як руське золдатен їбалі дойчен медхен)))
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Це тебе тов. сралин так сказал? Все было наоборот! Дойчен зольдатен ипал рузьге ваня.
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))))) так это его дед пытался "спасти ленина" (с) и сталина! )))) понятно, что хуйло -это их генетическое))
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ну ладно то того Скрипаля, а Юля, невинный ангел, за что?
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то что мы видим. США, Германия, Франция присоеденились формально к Британии в этом вопросе. А это означает что в рахе надо заготовить брюквы в прок
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Никто и не ждал, что КАЦАПЫ сходу сознаются в ТЕРРОРИЗМЕ )))))))
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А завтра уже будет утро 14 марта и пора принимать меры желательно по жестче. Россия должна ответить на вопросы Великобритании об отравлении Скрипаля и предоставить информацию о разработках химоружия, - Меркель - Цензор.НЕТ 9520
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воприснимается как химическая атака !
мог біть не срикпаль а 500 или 2000 британцев...

это нападение !
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия должна ответить на вопросы Великобритании об отравлении Скрипаля и предоставить информацию о разработках химоружия, - Меркель
 
 
 
 
 
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