 Россия должна ответить на вопросы Великобритании об отравлении Скрипаля и предоставить информацию о разработках химоружия, - Меркель

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, информирует DW со ссылкой на представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта.

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с премьером Великобритании Терезой Мэй во вторник, 13 марта, резко осудила отравление бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Она заверила, что "очень серьезно воспринимает оценку британского правительства относительно ответственности России за нападение".

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По словам Меркель, Россия должна "предоставить быстрые ответы на оправданный вопрос британского правительства и выполнить требование полного и немедленного раскрытия информации о соответствующей программе разработки химического оружия перед Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО)".

Накануне Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

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Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается восьмой день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери. По делу об отравлении проходят около 200 свидетелей.