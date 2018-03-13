 Россия должна ответить на вопросы Великобритании об отравлении Скрипаля и предоставить информацию о разработках химоружия, - Меркель

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, информирует DW со ссылкой на представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта.
Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с премьером Великобритании Терезой Мэй во вторник, 13 марта, резко осудила отравление бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Она заверила, что "очень серьезно воспринимает оценку британского правительства относительно ответственности России за нападение".
По словам Меркель, Россия должна "предоставить быстрые ответы на оправданный вопрос британского правительства и выполнить требование полного и немедленного раскрытия информации о соответствующей программе разработки химического оружия перед Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО)".
Накануне Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.
Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается восьмой день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери. По делу об отравлении проходят около 200 свидетелей.
Все теперь
Ваша песенка спета.
Смерть Москве! Слава Киеву!
12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что британским правоохранительным органам удалось установить вещество, которым был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.
По словам Терезы Мэй, Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом, принадлежащим к группе химических агентов "Новичок".
Такие фосфорорганические отравляющие вещества разрабатывали в Советском Союзе в 70-х годах. Отравление главы Росбизнесбанка Ивана Кивелиди в 1995 году - единственный задокументированный случай применения яда, похожего на нервно-паралитические вещества серии "Новичок".
Русская служба "Би-би-си" собрала все, что известно об этом убийстве, и вспомнила, что о суде над его заказчиком писали российские СМИ.
У банкира Ивана Кивелиди были больные почки: несколько раз в неделю у него случались приступы, иногда от боли он терял сознание. Поэтому, когда вечером 1 августа 1995-го года банкиру вдруг стало плохо и он упал в обморок, его близкие сочли, что это снова дает о себе знать его слабое здоровье.
Но на следующий день с похожими симптомами в больницу попала секретарь Кивелиди Зара Исмаилова. У молодой женщины были судороги и нарушение кровообращения, она теряла сознание. На следующий день после госпитализации Исмаилова умерла. Еще через день скончался сам Кивелиди.Что такое "Новичок" и почему он так опасен?
Отравление Скрипаля - серьезный вызов для МИ-6
мог біть не срикпаль а 500 или 2000 британцев...
это нападение !