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Все про:Березовский (178) Великобритания (1681) Лондон (252) смерть (4715) Глушков_Николай (1)

 Соратник российского олигарха Березовского Глушков найден мертвым в Лондоне

Бывший топ-менеджер "Аэрофлота" и соратник Бориса Березовского Николай Глушков умер в Великобритании. Полиция Лондона начала расследование. СМИ сообщили, что на шее Глушкова есть следы удушения. Знакомый Глушкова считает, что тот не повесился.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

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Первым о смерти 68-летнего Глушкова написал в "Фейсбуке" бизнесмен Демьян Кудрявцев, семье которого принадлежит российская газета "Ведомости". Кудрявцев работал с Березовским и управлял издательским домом "Коммерсант", который когда-то принадлежал покойному олигарху.

Адвокат Глушкова подтвердил его смерть: "Я могу подтвердить, что Глушков скончался. Когда он умер - может, несколько дней назад, может, раньше, - мне точно не известно, как не известны обстоятельства и причина его смерти".

Тело бывшего топ-менеджера "Аэрофлота" было обнаружено его дочерью Натальей в квартире на окраине Лондона. По их словам, на шее господина Глушкова были видны следы удушения. Было это убийство или самоубийство, пока не ясно - проводится расследование.

Борис Березовский также был найден повешенным в своем доме в пригороде Лондона в марте 2013 года, а Глушков был его партнером и ближайшим соратником.

Кудрявцев сказал, что не знает всех обстоятельств произошедшего. Он подчеркнул, что Глушков "не повесился", поэтому он не считает его смерть похожей на кончину Березовского. По его данным, тело Глушкова нашли накануне вечером, 12 марта.

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Полиция Лондона сообщила, что расследует смерть мужчины в Кингстоне (район на юго-западной окраине британской столицы), однако не назвала его имени. Там подтвердили, что накануне в 22:46 полицию вызвала служба скорой помощи, которая приехала после сообщений об обнаружении тела в доме на Кларенс-авеню.

"Хотя мы считаем, что знаем личность умершего, формальное опознание еще не состоялась", - говорится в сообщении.

Запланировано вскрытие. Точная причина смерти на данный момент остается неясной.

На текущем этапе расследование смерти ведет контртеррористическое подразделение британской полиции - в качестве меры предосторожности из-за связей, в которых, как предполагается, состоял умерший.

В сообщении полиции подчеркивается, что нет никаких свидетельств, указывающих на связь данного инцидента с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

Жительница соседнего дома Кейт Фитцсиммонс рассказала Би-би-си, что, хоть и не знала Глушкова близко - они только здоровались, - но тот совершенно не производил впечатления больного человека.

"Он никогда не выглядел больным, - утверждает она. - Мой аптекарь рассказывал, что какое-то время назад он перенес операцию, но теперь ему намного лучше. Ещё он говорил, что у него дома была какая-то женщина. Но кто-то упоминал, что это его дочь, которая часто его навещала".

Зять Бориса Березовского Егор Шуппе, близкий знакомый Глушкова, в беседе с Би-би-си подтвердил, что у того не было смертельно опасных заболеваний.

"По моему мнению, это точно не от болезни. Не коррелирует. У него не такая была болезнь, чтобы от неё умереть. Мы сделали ему хорошую операцию, я его часто навещал. [...] Не та болезнь, чтоб мешала ему жить", - заявил Шуппе.

"Я не следователь, но всё это странно выглядит", - ответил он на вопрос о возможной причине смерти.

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Кроме того, добавил Шуппе, в день смерти Глушкова должны были состояться слушания по делу "Аэрофлота". "Но он до слушаний не дошёл", - резюмировал зять Березовского.

Бывший соратник Березовского Александр Гольдфарб заявил Би-би-си, что считает смерть Глушкова подозрительной.

"Сначала нам нужно узнать обстоятельства смерти Глушкова и дождаться полицейского расследования. Но это выглядит очень подозрительно из-за недавнего нападения на российского двойного агента Сергея Скрипаля", - сказал он.

"Глушков был в каждом списке в Москве. Мы не можем представить себе, какую конкретную угрозу он представлял для России. Моя теория по поводу Скрипаля заключается в том, что это нападение было политическим упражнением, связанным с выборами, которые пройдут в эти выходные", - пояснил Гольдфарб.

"Глушков был известен как человек, который бежал в Британию вместе с Березовским и [бывшим офицером ФСБ Александром] Литвиненко. Он был заочно осужден в России, но общественное мнение в Москве таково, что он был одним из тех, кто бежал, чтобы укрыться в Великобритании под защитой англичан. Британский суд отказал в требованиях о выдаче России", - напомнил Гольдфарб.

В начале 1990-х Глушков был заместителем гендиректора созданной Березовским компании "ЛогоВАЗ", а в 1996 занял пост замдиректора "Аэрофлота".

Спустя четыре года Глушков был арестован. После суда, приговорившего его к уже отбытым трем годам и трем месяцам лишения свободы, он уехал в Великобританию, где в 2010 году получил политическое убежище.

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В прошлом году Савеловский суд Москвы рассматривал новое дело против Глушкова и признал его виновным в хищении 123 млн долларов у "Аэрофлота". Глушков был заочно приговорен к восьми годам колонии.

По версии следствия, в 1995 году Глушков договорился с Березовским о хищении денег у "Аэрофлота". Березовский добился, чтобы Евгений Шапошников, возглавлявший тогда авиакомпанию, назначил Глушкова и Александра Красненкера своими заместителями, а для вывода средств была создана швейцарская компания Forus, говорилось в материалах дела.

В 1996 году Глушков убедил Шапошникова в том, чтобы выплаты за полеты над территорией России зарубежные авиакомпании направляли не в "Аэрофлот", а в группу компаний Forus и при этом скрыл, что он сам, а также Березовский являются ее учредителями, говорилось в приговоре.

С ноября 1996-го по сентябрь 1999-го на счета Forus поступило $400 млн, из которых $123 млн, по оценкам следствия, были похищены.

Источник: https://censor.net.ua/n3055400
 
 
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Убериги Ахметова,Порошенко,Коломойского Господи
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з Коломойським не все ясно ...а от у роттердамських виродків "криша" "железна" ...поки куратор не накажи ніхто їх не троне ...хіба що КАЗЛИ збунтуються ...але це навряд
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я одного фокуса гэбешного так и не могу понять, как они щеколды в туалете закрывают изнутри?Магнитом?
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Шнурок со свободной петлей,прикрыл дверь закрыл щеколду,вытащил шнурок))Ты что в школе не учился?))Мы так много раз над физруком прикалывались в детстве,у него была своя комната которая закрывалась изнутри на щеколду.Весна,всем хочется физру на улице,так спортзал закрвли ключи физруку в компнату,комнату на щеколду,физоук здесь,ключи там,спортзал закрыт..итог,мы на спортплощадке.
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Нету на путина этого дядьки или этой тётки...царство им небесное...

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"Наш ответ Чемберлену"... хуйло решил трупами Лондон нафиг завалить... Мэй в шоке, нужно второй ультиматум расеи выдвигать!
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Даже Брежнев не ссорился с Великобританией видимо тупин совсем поехал...
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Ну всё, подхуйловники пошли в атаку на бритов. Мочат, аж брызги летят.
Надо мореманам чтось робыть.
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Нефтяной клоп сбрендил, устроил какой-то конвейер смерти.
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Судя из того что происходит/произошло в последнее время в Англии с бывшими, то только одно приходит на ум: чует моё сердце, что мы на пороге большого шухера (с)
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Скільки можна гратися з Ордою? Відключайте вже СВІФТ дебілам. Світ зачекався
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Світ не зачекався.Світ не заинтересован в этом.
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тоді це світ самогубців чи толерастів-мазохістів
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Світ-не змінюється.З Адольфом так само загравали.Світ схаменеться тільки тоді,коли наступить вже повний №;%ець.Друга світова тому приклад.
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історія - найкращий вчитель, в якого найгірші учні
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рашка(бандиты)поступает по понятиям.Терпилы(Запад) терпят.Ждём (4-ый год)изменений.Аплодируем продлению санкций.Понимаем,что турбины сименс в крым попали непонятно как(сименс показательно негодует)Цены на нефть...Твою мать,подросли и не падают никак..Так и живём.
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Интересно а пристрелить не проще чем травить да еще и такими ,,изящными,, отравляющими веществами?Везде по свету неугодных уничтожают выстрелами,авариями и более простыми методами.И только в Великобритании неугодных травят дорогущими изотопами и изощренными ядами.
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Читайте блоги и публикации на тему. Есть мнение что это сигнал многим выехавшим на Запад чтобы помалкивали. Отсюда и демонстрационный характер покушения.
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Если Вы считаете что Великобритания это весь запад а окружающие ее страны это Азия то я Вам сочувствую
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Процесс пошёл. Зачищают концы. Похоже Мэй их таки напугала, несмотря на то как кассавы хорохорятся. Думаю нынче в Лондоне спрос на телохранителей резко выростет.
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Телохранители при отравлениях?Не смешите мои подковы,это вам не выстрел в спину или бомба под сракой.
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от ти і дав відповідь на свій попередній пост про "Интересно а пристрелить не проще чем травить да еще и такими ,,изящными,, отравляющими веществами?"
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Не очень то я Вас понял,но только кацапы сбежавшие из хуйляндии живут и в других странах Европы но травят их только в Англии.И Ющенко там же залетел.
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Что интересно - с сегодняшнего дня в мордоре подорожал вазелин, а в Британии и США поп-корн.
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старики женщины и дети - обычный стиль Х#йла.
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карлик разошелся будто-бы завтра конец света.
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оце вже рашка буром пре...чхає неприховано на всіх і вся...путлєр на останній стадії параної...невже Захід проковтне чергову "мандюліну" від біснуватого угрьобка мацьковсьго?..де межа терпіння заходу до розплідника світового тероризму?
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C такими темпами печенеги скоро и до терезы доберутся
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Гебісти хочуть довести, що їх руки дістануть кожного, голосуйте за путєна.
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если есть следы удушения -то это явно "новичок" поработал. искушонные в таких делах "старики" следов не оставляют.
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Хірургічна лігатура, як у березовського?
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всё таки рома абромовичь занервничал, осознал что подписывал, поднял всю свою агентуру, и ето не мешает ему , хранить путинские деньги. рома лутшеб ты чистил туалеты как до ельцина.
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Какой то мор идёт в Британии, очень не простых выходцев из Раши, последнее десятилетие...
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Все громкие политические отравления за последние пятнадцать лет почему то происходят в Великобритании и больше нигде начиная с Ющенка,сране которая известна писателями детективов именно на такие темы и газетами которые готовы это мусолить годами и не делает ли кто то это умышлено для тем будущих своих романов или рейтингов газет?
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Ждем новых пустых угроз западных терпил.
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Если уехал вместе с Литвиненко, то о чем тут гадать ?
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Вообщето и глушков и березовский еще те жулики, наказал бог ворье.
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Большие деньги легко приходят и так же легко уходя к другим, только плата за это чья-то жизнь!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСоратник российского олигарха Березовского Глушков найден мертвым в Лондоне
 
 
 
 
 
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