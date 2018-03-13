 Минздрав отменил "диспансеризацию", специальные медкарты для студентов и поступления в школу, - Супрун

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун.
"Мы переходим на новую философию сбора статистики: должен заполняться только нужная информация, в удобном формате и месте", - написала чиновница.
Согласно приказу Минздрава №157, отменяются:
- талон амбулаторного пациента (025-6/у), талон на прием к врачу (025-4/о) и талон для регистрации заключительных (уточненных) диагнозов (025-2/о;
- контрольная карта диспансерного наблюдения № 030/о;
- Книга записи вызовов врачей на дом (№ 031/у);
- форма № 025-3/о "Медицинская карта студента", у всех студентов будет обычная амбулаторная карта;
- медицинская карта ребенка для поступления в школу и детский сад, но дети должны будут пройти обычные медицинские осмотры у врача и получить стандартную справку.
Кроме того, прекратил существовать "Журнал регистрации амбулаторных больных".
Форма 074/о стала "Журналом регистрации амбулаторных пациентов". "Ведь у человека может быть множество причин для обращения к врачу, кроме непосредственно болезни. В новом журнале регистрируются обращения всех пациентов в амбулатории и дома. Для каждого обращения кодируется причина обращения пациента, код диагноза и действия врача по кодам ИСРС-2", - отмечается в сообщении.
"Диспансеризация" - регулярный оcмотр здоровых людей - не существует и не признается в цивилизованных странах мира как эффективная модель здравоохранения. Кроме того, почти везде "диспансеризация" в Украине проводится на бумаге. По сути врачи заполняли кипы форм, которые вообще не имели никакого смысла. Украина переходит на модель регулярных скрининговых осмотров по группам риска с середины года. Эта модель является традиционной для цивилизованных стран мира", - отметила Супрун.
С развертыванием электронной системы здравоохранения все записи в журнале будут формироваться автоматически по записям амбулаторной карты.
"Сегодня мы сделали первый шаг, которым мы открываем большую программу по переходу на электронный формат учета. В результате должен остаться только один вид амбулаторной карты, который будет учитывать особенности оказания медицинской помощи взрослым и детям", - уверена и.о. министра здравоохранения.
Какие научные достижения в лучшем университете и клинике возле центрального парка. Гугл не выдает никаких ее работ. Спасибо большое.
Реформа в действии !!!!!!!!! Мы все сразу почувствовали облегчение и оздоровление !!!!
А говорили , что это не медреформа - а ХЕРНЯ .( как заблуждаются люди ...)
"журнал больных" переименовали в "журнал пациентов" куда теперь нужно заносить каждый пук, извините. Даже только спросить на минутку. И это теперь еще все и кодировать по каким-то кодам в придачу нужно. Облегчили.
карту студентов поменяли на обычную карту- но не отменили
карту школьника на обычную справку, куда вносится все то же самое
Диспансеризация- это и есть скриниг, но у нас он а еще подразумевала и контроль за группами риска, осмотр всего населения если выражаться правильно (и здоровых и больных или другими словами всех поголовно с максимальным охватом в определенных группах например по возрасту). Наша министр этого просто не знает.
Просто переименовали.
Реформы огого конечно!!! Или я чего то не понимаю.