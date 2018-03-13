EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Здоровье
  2568  17
Все про:Минздрав (1489) реформы (2923) Супрун Ульяна (238)

 Минздрав отменил "диспансеризацию", специальные медкарты для студентов и поступления в школу, - Супрун

13 марта вступил в силу приказ Минздрава №157, отменяющий необходимость заполнения целого ряда морально устаревших форм.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун.

"Мы переходим на новую философию сбора статистики: должен заполняться только нужная информация, в удобном формате и месте", - написала чиновница.

Согласно приказу Минздрава №157, отменяются:

  • талон амбулаторного пациента (025-6/у), талон на прием к врачу (025-4/о) и талон для регистрации заключительных (уточненных) диагнозов (025-2/о;
  • контрольная карта диспансерного наблюдения № 030/о;
  • Книга записи вызовов врачей на дом (№ 031/у);
  • форма № 025-3/о "Медицинская карта студента", у всех студентов будет обычная амбулаторная карта;
  • медицинская карта ребенка для поступления в школу и детский сад, но дети должны будут пройти обычные медицинские осмотры у врача и получить стандартную справку.

Кроме того, прекратил существовать "Журнал регистрации амбулаторных больных".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество новых случаев заболевания корью в Украине уменьшается, - Минздрав

Форма 074/о стала "Журналом регистрации амбулаторных пациентов". "Ведь у человека может быть множество причин для обращения к врачу, кроме непосредственно болезни. В новом журнале регистрируются обращения всех пациентов в амбулатории и дома. Для каждого обращения кодируется причина обращения пациента, код диагноза и действия врача по кодам ИСРС-2", - отмечается в сообщении.

"Диспансеризация" - регулярный оcмотр здоровых людей - не существует и не признается в цивилизованных странах мира как эффективная модель здравоохранения. Кроме того, почти везде "диспансеризация" в Украине проводится на бумаге. По сути врачи заполняли кипы форм, которые вообще не имели никакого смысла. Украина переходит на модель регулярных скрининговых осмотров по группам риска с середины года. Эта модель является традиционной для цивилизованных стран мира", - отметила Супрун.

Также читайте: Минздрав планирует этой весной ввести услугу "электронный рецепт". Пока в пяти регионах Украины

С развертыванием электронной системы здравоохранения все записи в журнале будут формироваться автоматически по записям амбулаторной карты.

"Сегодня мы сделали первый шаг, которым мы открываем большую программу по переходу на электронный формат учета. В результате должен остаться только один вид амбулаторной карты, который будет учитывать особенности оказания медицинской помощи взрослым и детям", - уверена и.о. министра здравоохранения.

Минздрав отменил диспансеризацию, специальные медкарты для студентов и поступления в школу, - Супрун 01
Минздрав отменил диспансеризацию, специальные медкарты для студентов и поступления в школу, - Супрун 02

Источник: https://censor.net.ua/n3055399
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Главное иметь умное лицо, необезображенное интелектом.
 показать весь комментарий
 
 
Супрун це єдина реформаторка в уряді і найбільший професіонал зі всієї урядової команди! Супрун практикуючий викладач-науковець в найкращому американському медичному університеті! Супрун це реальна світова медицина, а не фейкові радянські пілюлькіни які мали тільки фіксувати кількість загиблих від ядерної атаки!
 показать весь комментарий
 
 
С 2008 года по 2013, когда она появилась в Украине во время Евромайдана, в официальной биографии - пробел. Сама Супрун ранее рассказывала журналистам, что это пять лет она просто путешествовала по миру.
 показать весь комментарий
 
І що це якось нівелює її професійний рівень медика та науковця? Людина прийшла на посаду в МОЗ маючи за плечима роботу в найкращому медичному університеті планети, університеті який має свою клініку біля Центрального парку Нью-Йорка і яка є однією з найкращих клінік планети!
 показать весь комментарий
 
У неї немає ніяких наукових досягнень, в житті ні де лекції не читала, вона не закінчила інтернатуру, ні асперантуру, вона не кандидат наук, ні доктор наук, навіть не доктор, була співласником меджикал імеджинг, але аж няк не лікарем. почитайте її біографію. Може маєте якісь конкретні факти її високого професійного рівня і науковця і в якому це вона університеті читала лекції і з чого ви взяли що цей діагностичний центр є найкращою клінікою в світі.
 показать весь комментарий
 
Ой, пожалуйста, сбросьте ссылку на ее биографию. Где, кем, когда и сколько она работала.
Какие научные достижения в лучшем университете и клинике возле центрального парка. Гугл не выдает никаких ее работ. Спасибо большое.
 показать весь комментарий
 
Сегодня знакомый рассказывал - пришёл в поликлинику заключить договор с врачём , а ему сказали что бланков нету .Через заднее место опять рехформу начали делать .
 показать весь комментарий
 
 
да и фиг с ними...сами по пациентам бегать начнут,как зарплата от количества пациентов зависеть будет.
 показать весь комментарий
 
Ну вот , Это другое дело !!! Сразу чувствуется и забота и внимание ! ! ! ! ! ! !
Реформа в действии !!!!!!!!! Мы все сразу почувствовали облегчение и оздоровление !!!!
А говорили , что это не медреформа - а ХЕРНЯ .( как заблуждаются люди ...)
 показать весь комментарий
 
Кроки у вірному напрямку . Побачимо що відбудеться в реалі.
 показать весь комментарий
 
Это СУПЕР!!! Наконец-то! Прощай совок навсегда!
 показать весь комментарий
 
дурак! теперь бойся, если туберкулезник в маршрутке кашлянет или в кафе тебя "обслужит" официант больной сифилисом.
 показать весь комментарий
 
Да. Прощай совок - привет туберкулез.
 показать весь комментарий
 
"Диспансеризация" - регулярный оcмотр здоровых людей_____________а КАК(!) эта телка узнает, что люди здоровы???????????????????????
 показать весь комментарий
 
так ничего не упразднили. Посмотрите сами:
"журнал больных" переименовали в "журнал пациентов" куда теперь нужно заносить каждый пук, извините. Даже только спросить на минутку. И это теперь еще все и кодировать по каким-то кодам в придачу нужно. Облегчили.
карту студентов поменяли на обычную карту- но не отменили
карту школьника на обычную справку, куда вносится все то же самое
Диспансеризация- это и есть скриниг, но у нас он а еще подразумевала и контроль за группами риска, осмотр всего населения если выражаться правильно (и здоровых и больных или другими словами всех поголовно с максимальным охватом в определенных группах например по возрасту). Наша министр этого просто не знает.
Просто переименовали.
Реформы огого конечно!!! Или я чего то не понимаю.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеМинздрав отменил "диспансеризацию", специальные медкарты для студентов и поступления в школу, - Супрун
 
 
 
 
 
 вверх