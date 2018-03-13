 Минздрав отменил "диспансеризацию", специальные медкарты для студентов и поступления в школу, - Супрун

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун.

"Мы переходим на новую философию сбора статистики: должен заполняться только нужная информация, в удобном формате и месте", - написала чиновница.

Согласно приказу Минздрава №157, отменяются:

талон амбулаторного пациента (025-6/у), талон на прием к врачу (025-4/о) и талон для регистрации заключительных (уточненных) диагнозов (025-2/о;

контрольная карта диспансерного наблюдения № 030/о;

Книга записи вызовов врачей на дом (№ 031/у);

форма № 025-3/о "Медицинская карта студента", у всех студентов будет обычная амбулаторная карта;

медицинская карта ребенка для поступления в школу и детский сад, но дети должны будут пройти обычные медицинские осмотры у врача и получить стандартную справку.

Кроме того, прекратил существовать "Журнал регистрации амбулаторных больных".

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Форма 074/о стала "Журналом регистрации амбулаторных пациентов". "Ведь у человека может быть множество причин для обращения к врачу, кроме непосредственно болезни. В новом журнале регистрируются обращения всех пациентов в амбулатории и дома. Для каждого обращения кодируется причина обращения пациента, код диагноза и действия врача по кодам ИСРС-2", - отмечается в сообщении.

"Диспансеризация" - регулярный оcмотр здоровых людей - не существует и не признается в цивилизованных странах мира как эффективная модель здравоохранения. Кроме того, почти везде "диспансеризация" в Украине проводится на бумаге. По сути врачи заполняли кипы форм, которые вообще не имели никакого смысла. Украина переходит на модель регулярных скрининговых осмотров по группам риска с середины года. Эта модель является традиционной для цивилизованных стран мира", - отметила Супрун.

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С развертыванием электронной системы здравоохранения все записи в журнале будут формироваться автоматически по записям амбулаторной карты.

"Сегодня мы сделали первый шаг, которым мы открываем большую программу по переходу на электронный формат учета. В результате должен остаться только один вид амбулаторной карты, который будет учитывать особенности оказания медицинской помощи взрослым и детям", - уверена и.о. министра здравоохранения.



