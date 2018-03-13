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Все про:Савченко (2572) Геращенко_Антон (887) Рубан Владимир (73)

 Я допускаю, что будут опубликованы записи, подтверждающие вину Савченко в "деле Рубана", - Геращенко

Народный депутат Украины Антон Геращенко допускает, что с высокой степенью вероятности будут опубликованы видео- или аудиозаписи, которые доказывают вину Надежды Савченко в деле Рубана.

Как передает Цензор.НЕТ об этом он заявил в эфире Радио НВ.

"Я допускаю, что они будут опубликованы. Дальше мы должны поступать по процедуре рассмотрения снятия депутатской неприкосновенности. Надежде Савченко будут даны две недели на дачу пояснений, после чего будет проведено соответствующее голосование", — сказал Геращенко.

Нардеп добавил, что Савченко необходимо самой принять решение о возврате в Украину и определиться с тем, готова ли она предстать перед судом.

Также Геращенко считает, что уже на следующей неделе Верховной Раде покажут видео обсуждения Рубаном использования незаконно провезенного оружия для покушения на целостность государственного строя Украины. 

Напомним, что 12 марта народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу о задержании руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рубан - российский политический проект: презентация СБУ о деятельности руководителя "Офицерского корпуса"

Как сообщал Цензор.НЕТ, 8 марта правоохранители задержали лидера Центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.

9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.

По факту задержания рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева.Источник: https://censor.net.ua/n3055069

Источник: https://censor.net.ua/n3055397
 
 
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Анатолій Гриценко
14 hrs ·

Інформаційний туман (про Надію Савченко і її виїзд закордон) прикриває корупційні оборудки влади - RAB-тарифи, на яких вкрадуть 30 мільярдів щороку під патронатом гаранта.
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Начтояччего половника высер - это так экспертно.
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Анатолій Гриценко
14 hrs ·
Інформаційний туман (про Надію Савченко і її виїзд закордон) прикриває корупційні оборудки влади - RAB-тарифи, на яких вкрадуть 30 мільярдів щороку під патронатом гаранта.
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Антонина - спец по аудио-видео монтажу. Записи Саакашвили, записи Савченко и т.д. И что только не сделаешь, чтобы вылизать тарелку у барина.
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Окно в Европу: Пётр открыл, Вова закрыл, чтоб не дуло...
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ой я вас прошу как будто Петро там и рядом не валялся.... он то как раз и дергает за ниточки и Медведчука и Рубана и Савченко и Антошку и.. ой ...пардон... ликвидируйте как явление Президент-- Порошенко и все сразу устаканится.....
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как у кацапов жопа горит от Петра Алексеевича...
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ага а у \\\\\Dов и CHLEN вдруг зарос кустами рот закрой свой и соси дальше конфетку Прошен придурок...
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И она еще имела наглость критиковать Власть
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Там ще повинно бути не то два,не то триппєра.
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Гадю давно пора позбавити "Хероя", гадю потрібно вигнати з ВР...Це прект хуйла та Тимошенко. Но чого коментує це потвора антоніна незрозуміло, сабаківський говномет відкрив свій хлібоприймач? Цензор поважайте себе будь ласка...
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"Герой" давно перестал ассоциироваться с доблестью и геройством.
после того,как Кучма наградил рыжую Засуху,подругу своей жены--в честь дня рождения ее.
когда Ющенко наградил Ульянченко невесть за что.
когда Янукович наградил своего любимого поэта за стихи в свою честь(Билаша,кажись).
когда наградили Звягильского. вот что такого героического сотворил сей седовласый дедушка,окромя как прибрал к рукам самую мощную шахту в бытность СССР?
какой Герой из Бойка(того самого,что на вышках слямзил из казны почти полмиллиарда долл)?
И подобных "хероев" десятки.
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Липовых героев в зраде и без савченко хватает. Но и до них очередь дойдёт, уж пусть не сомневаются эти поцтриоты.
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Ожидаю шоу - надюха на суде за стеклом кидает факи в сторону резиденции Педро
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Весело! Это ж как же шоколадная героиня шпийон? Я допускаю, что будут опубликованы записи, подтверждающие вину Савченко в "деле Рубана", - Геращенко - Цензор.НЕТ 820
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Свободу Савченко - плакат будет висеть на трибуне госдумы рф
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ну все, спугнули. Ловите теперь в горах Швейцарии.
Я бы на месте СБУ засаду организовал возле шале Игоря Валериевича. Сейчас в горах холодно - точно переночевать придет.
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Усё по плану. Теперь розыск, как Пукача Я допускаю, что будут опубликованы записи, подтверждающие вину Савченко в "деле Рубана", - Геращенко - Цензор.НЕТ 7420
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она вернется-привычка у нее такая сунуться в дерьмо,даже если оно и не ее.
но,кажется,кому-то опять придется тратиться на чартер для Надюхи
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А таки є записи і судячи зі швидкого драпання гаді за кордон - того разу справжні, без монтажу. Ну що можна сказати - хвороблива амбітність зіграла з шавченкою поганий жарт. Її так свого часу носили на руках, що вона увірувала у своє месіанство. Тепер я розумію, на що її підчепило мгб динири - на амбітності. Тут добребуло б мати тверезе мислення, яке б тримало свідомість у рамках. Але звідки тверезе мислення у любительки зеленого змія.
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Її так свого часу носили на руках, що вона... ВСЕ ТАКИ СКУРВИЛАСЬ... Я допускаю, что будут опубликованы записи, подтверждающие вину Савченко в "деле Рубана", - Геращенко - Цензор.НЕТ 830
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вона курвою народилася.....гени..... і в армію пішла з іншою метою
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Надюхе на глазок килограмм 20 надо бы скинуть. Так что поголодать в украинских застенках ей будет в самый раз главное, что бы как с российской диетой не вышло - надя голодает - требух растет.
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Аудио записи будут 100%, вот только экспертизы или вообще не будет или сделают такую как надо.
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Гадя похоже угодила как она говорит "кобилі в тріщену"....
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Скоро на екранах знову буде "Катрусин кінозал"! Тема : як два старших лейтенанти(в запасі) втягували в створення "хунти" майора з ціллю державного перевороту при допомозі пари мінометів ,провезенних в шафах)))
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Які ви злі, а Надінька сьогодні не їла Я допускаю, что будут опубликованы записи, подтверждающие вину Савченко в "деле Рубана", - Геращенко - Цензор.НЕТ 3646
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Шо савченко, шо геращенко - на редкость гнилостные твари.
И то, шо геращенко щас разинул пасть на савченко - не делает эту гниду менее омерзительной. Му уже нажрались их "реформами" и "покращаннями". Хватит.
Когда нибудь, доберутся украинцы и до этого "рыхловатого холодца". На шконке точно похудеет аваковский денщик. Если не сдохнет раньше...
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Πραβдοργδ™ 🐾‏ @ChopperWatte 2 год.2 години томуБільшеДо чего дурналистика дошла!
Вашу Надю и в Страсбурге и в Париже показывают!Я допускаю, что будут опубликованы записи, подтверждающие вину Савченко в "деле Рубана", - Геращенко - Цензор.НЕТ 5366 0 ретвітів0 вподобань
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Я допускаю, что будут опубликованы записи, подтверждающие вину Савченко в "деле Рубана", - Геращенко - Цензор.НЕТ 9866Я допускаю, что будут опубликованы записи, подтверждающие вину Савченко в "деле Рубана", - Геращенко - Цензор.НЕТ 9866
виноваты гадя и рубан..их куратор-кум был не у курсе..
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шойто не лепится в шоколадной сказке..
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да, ему самое время начинать паковаться, мало ли..
у этих барыг же ничего святого, шо кум, шо герой..
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Так у офшорника все идет по нарастающей Выкрал супостата Михо и отправил на частном самолете в Польшу Теперь настала очередь на супостатов поменьше Где то через месячишко (если прокатит) отважится на Тимоху найти пару честнейших записенй Склепаных в кабинете картавого За флаконом вискаря Петручио уже не остановится До самого бегства в Липецк
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А как же быть с плёнками майора Мельниченко .Там на этих плёнках всё ОПГ засветилось во главе с Кучмой
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Доверять только Порошенко,Гросману,Луценко
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Ба, да "героиню" пора в базу миротрольца занести. Так а товарищ Шкиряк выступит с заявлением? Я допускаю, что будут опубликованы записи, подтверждающие вину Савченко в "деле Рубана", - Геращенко - Цензор.НЕТ 9217
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Але, Рубан? Это я, Савченко. Народный депутат, 1981 года рождения, из Батькивщины. Ну ты привез минометы и мины для покушения на Порошенка? Да, на президента, он нам очень мешает. Хорошо, адрес Банковая 11, смотри не перепутай.
Примерно такое будет содержание этих записей.
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Спасибо Ирише Луценко провалилось покушение
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Усім відомо яке лайно геращенко.
Вірити йому - себе не поважати.
Савченко порядніша і розумніша за хєращенка.
А зараз шукати правди в барижних прокурватурах, судах і "органах" без толку.
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Человек похожий на Парубия предположительно моет посуду .
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Как это он "допускает"? Если док-ва есть, то это обязательно. Если их нет - то не хрюкай, а иди тарелки вылизывать.
Допускает он...
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А ШАКАЛ - ЛИЗОБЛЮД ГАНТОН ТАБАКИ допускает, что с высокой степенью вероятности будут опубликованы видео- или аудиозаписи, которые доказывают его вину в деле КРАЖИ И ПРОПИВАНИЯ ЧЕРТОВОГО КОЛЕСА?
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Колесо - ещё не самое худшее, что было у каждго из этой компашки в прошлом. Любит наш народ...
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кокетка бля - я допускаю что у нас всё получится.
Есть видео публикуй - нет пиз"№й на;%Й
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товстий порохоботе, ти обжерався смаколиками, поки гадя голодувала!
бачив, яка струнка та прозора повернулася?
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А що там опубліковувати - все і так видно -

...Голосовавший за "диктаторские законы" нардеп Геллер и замглавы "Народного фронта" Андрей Иванчук о чем-то договорилисьИсточник: https://censor.net.ua/p3055358
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ну хватит уже бред нести. Сегодня опровергли этот идиотизм. Одна программка гавкнула...шавки подхватили. Сегодня этот бред официально опровергли. И. этот клоун сам выступил и открестился от того...что ты сейчас продолжаешь постить....
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Исходя что она в молодости в медведчуковской команде фигурировала НЕ удивительно что и срубаном "вась" "вась".... Не мешало бы еще одну версию ее задержания боевиками , отработать.... ПО ДОГОВОРЕННОСТИ с ними же по ранее согласованному плану
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Так бояться Тимошенко, чтобы замутить всю эту пургу... Идиоты.
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Кто поверит в эти пленки, если уже были пленки Саакашвили - Курченко? Если за эти четыре года от властей никто не слышал слова правды. Троянская лошадь все переживет, от нее не убудет, не жалко, но СБУ это просто контора на побегушках у Порошенко. Это они демонстрировали все четыре года.
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Это круто! Сначала выслали Саакашвили, подозреваемого в организации гос переворота за пределы Украины, а теперь и дело приостановили. Теперь пусть попробуют доказать, что заговор Рубан - Савченко, целью которого было засмажить кабанчика, имел место.
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Це круто - оскільки жодне із центральних ЗМІ (в т.ч і ЦН..) про це чомусь "забули" повідомити ...
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Надя - банальная дурочка, с тараканами в голове, но её язык и неуёмные фантазии сыграют с ней злую шутку и ещё не раз. Только, при чём тут Украина? Такие дешёвые игрища так смердят, что у Украины скоро не останется в мире друзей.
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это какая-то политическая шизофрения - скажут друзья. "Free Savchenko" Я допускаю, что будут опубликованы записи, подтверждающие вину Савченко в "деле Рубана", - Геращенко - Цензор.НЕТ 9353
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"не дайте мені скурвитися" (Н.Савченко-фсб-хуйло)
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А кто помнит, как громко на всю страну раструбили о сенсационном задержании Лукаш? Чем это закончилось? Я допускаю, что будут опубликованы записи, подтверждающие вину Савченко в "деле Рубана", - Геращенко - Цензор.НЕТ 6370
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЯ допускаю, что будут опубликованы записи, подтверждающие вину Савченко в "деле Рубана", - Геращенко
 
 
 
 
 
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