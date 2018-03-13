 Я допускаю, что будут опубликованы записи, подтверждающие вину Савченко в "деле Рубана", - Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ об этом он заявил в эфире Радио НВ.
"Я допускаю, что они будут опубликованы. Дальше мы должны поступать по процедуре рассмотрения снятия депутатской неприкосновенности. Надежде Савченко будут даны две недели на дачу пояснений, после чего будет проведено соответствующее голосование", — сказал Геращенко.
Нардеп добавил, что Савченко необходимо самой принять решение о возврате в Украину и определиться с тем, готова ли она предстать перед судом.
Также Геращенко считает, что уже на следующей неделе Верховной Раде покажут видео обсуждения Рубаном использования незаконно провезенного оружия для покушения на целостность государственного строя Украины.
Напомним, что 12 марта народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу о задержании руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана.
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Как сообщал Цензор.НЕТ, 8 марта правоохранители задержали лидера Центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.
9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.
По факту задержания рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева.Источник: https://censor.net.ua/n3055069
14 hrs ·
Інформаційний туман (про Надію Савченко і її виїзд закордон) прикриває корупційні оборудки влади - RAB-тарифи, на яких вкрадуть 30 мільярдів щороку під патронатом гаранта.
14 hrs ·
Інформаційний туман (про Надію Савченко і її виїзд закордон) прикриває корупційні оборудки влади - RAB-тарифи, на яких вкрадуть 30 мільярдів щороку під патронатом гаранта.
после того,как Кучма наградил рыжую Засуху,подругу своей жены--в честь дня рождения ее.
когда Ющенко наградил Ульянченко невесть за что.
когда Янукович наградил своего любимого поэта за стихи в свою честь(Билаша,кажись).
когда наградили Звягильского. вот что такого героического сотворил сей седовласый дедушка,окромя как прибрал к рукам самую мощную шахту в бытность СССР?
какой Герой из Бойка(того самого,что на вышках слямзил из казны почти полмиллиарда долл)?
И подобных "хероев" десятки.
Я бы на месте СБУ засаду организовал возле шале Игоря Валериевича. Сейчас в горах холодно - точно переночевать придет.
но,кажется,кому-то опять придется тратиться на чартер для Надюхи
И то, шо геращенко щас разинул пасть на савченко - не делает эту гниду менее омерзительной. Му уже нажрались их "реформами" и "покращаннями". Хватит.
Когда нибудь, доберутся украинцы и до этого "рыхловатого холодца". На шконке точно похудеет аваковский денщик. Если не сдохнет раньше...
Вашу Надю и в Страсбурге и в Париже показывают! 0 ретвітів0 вподобань
виноваты гадя и рубан..их куратор-кум был не у курсе..
у этих барыг же ничего святого, шо кум, шо герой..
Примерно такое будет содержание этих записей.
Вірити йому - себе не поважати.
Савченко порядніша і розумніша за хєращенка.
А зараз шукати правди в барижних прокурватурах, судах і "органах" без толку.
Допускает он...
Есть видео публикуй - нет пиз"№й на;%Й
бачив, яка струнка та прозора повернулася?
...Голосовавший за "диктаторские законы" нардеп Геллер и замглавы "Народного фронта" Андрей Иванчук о чем-то договорилисьИсточник: https://censor.net.ua/p3055358