 Я допускаю, что будут опубликованы записи, подтверждающие вину Савченко в "деле Рубана", - Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ об этом он заявил в эфире Радио НВ.

"Я допускаю, что они будут опубликованы. Дальше мы должны поступать по процедуре рассмотрения снятия депутатской неприкосновенности. Надежде Савченко будут даны две недели на дачу пояснений, после чего будет проведено соответствующее голосование", — сказал Геращенко.

Нардеп добавил, что Савченко необходимо самой принять решение о возврате в Украину и определиться с тем, готова ли она предстать перед судом.

Также Геращенко считает, что уже на следующей неделе Верховной Раде покажут видео обсуждения Рубаном использования незаконно провезенного оружия для покушения на целостность государственного строя Украины.

Напомним, что 12 марта народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу о задержании руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, 8 марта правоохранители задержали лидера Центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.

9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.

По факту задержания рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева.Источник: https://censor.net.ua/n3055069