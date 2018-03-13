 Россия должна дать ответы по поводу вещества, использованного при отравлении Скрипаля, - Трамп

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Президент Трамп согласился с премьер-министром Мэй, что правительство Российской Федерации должно предоставить однозначные ответы касательно того, как это химическое оружие, разработанное в России, могло быть использовано в Соединенном Королевстве", - говорится в официальном заявлении Белого дома.

В нем отмечается, что "два лидера пришли к согласию в том, что лица, использующие эти гнусные средства поражения и нарушающие международные законы, должны столкнуться с последствиями".

Кроме того, в заявлении приводятся слова Д.Трампа, согласно которым "США поддерживают своего близкого союзника и готовы предоставить Великобритании любую помощь" в расследовании инцидента.

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Накануне Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.



Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается восьмой день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери. По делу об отравлении проходят около 200 свидетелей.