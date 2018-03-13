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Все про:отравление (895) Россия (68374) Трамп (1691) Скрипаль (24)

 Россия должна дать ответы по поводу вещества, использованного при отравлении Скрипаля, - Трамп

Президент США Дональд Трамп обсудил по телефону с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй инцидент с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Президент Трамп согласился с премьер-министром Мэй, что правительство Российской Федерации должно предоставить однозначные ответы касательно того, как это химическое оружие, разработанное в России, могло быть использовано в Соединенном Королевстве", - говорится в официальном заявлении Белого дома.

В нем отмечается, что "два лидера пришли к согласию в том, что лица, использующие эти гнусные средства поражения и нарушающие международные законы, должны столкнуться с последствиями".

Кроме того, в заявлении приводятся слова Д.Трампа, согласно которым "США поддерживают своего близкого союзника и готовы предоставить Великобритании любую помощь" в расследовании инцидента.

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Накануне Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается восьмой день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери. По делу об отравлении проходят около 200 свидетелей.

Источник: https://censor.net.ua/n3055396
 
 
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Мне просто не понятна такая риторика? Их смущает не факт попытки убийства а только способ?? А если бы в них стреляли просто, то было бы легче??? С ума совсем все сошли!
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Да, способ, т.к. применено запрещенное оружие массового поражения. Хотя, может если бы любое оружие было запрещено, то было бы лучше. Но в реальности, представляете - несколько грамм практически невидимых для уничтожения миллионного города?
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Трамп тормоз?

Лошадь из конюшни МИД россосии уже ж проржала, что они отвечать ничего не будут.
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Єнта дура із МІД Захарова теж прокукурікала.
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Так ото - "ко-ко-ко", або "іга-га-га". А слова де? Россия должна дать ответы по поводу вещества, использованного при отравлении Скрипаля, - Трамп - Цензор.НЕТ 7757
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А так усьо харрррашо начиналось- Трамп Наш....
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Все декорации к Перестройке-2 и гибели Мордора готовы
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А чтооооо... антураж красивый, как там у киселя... совпадение? Не думаю
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Трамп очень щепетилен по ОМП.Дипломатии не признаёт.Томагавки начнут гавкать
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Манька Захарова напряглась. Неужели опять плясать придётся?😄
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Плясать?
"...сать" то остаётся однозначно, а вот с начальными буковками Вы ошиблись.
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Прийдеться танцювати, бо на розжареній сковорідці не постоїш, а тим більше не посидиш, бо п'ята точка підгорить. Россия должна дать ответы по поводу вещества, использованного при отравлении Скрипаля, - Трамп - Цензор.НЕТ 1069
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Манька (махруська?) у Захаровой напряглась? Россия должна дать ответы по поводу вещества, использованного при отравлении Скрипаля, - Трамп - Цензор.НЕТ 4283
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Трамп, не смеши... Призвать гопника к ответу прото так- ещё никому не удавалось- если ему яйца дверью не защимить....
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Так гопота уже заявила, что ничего отвечать не будет.
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Да не берите в голову, всё они отлично понимают про гопоту. Нужно исполнить ритуал, его никуда не денешь, они и так всерхжёстко говорят с хуйлом. Мне 55 лет, совок помню отлично, но даже тогда Америка не говорила на таком языке с комуняками, всё было более обтекаемо.
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Согласен. С одной поправкой - весь цивилизованный мир тогда воспринимал СССР как взбесившуюся бензоколонку. Хотя с ней и торговали.. Тем не менее - тогда рубль хоть как-то, но ценился.. Сейчас за рубль можно только получить по морде.. Одна шестая часть планеты , а деньги - хер знает какие - это ли не позор??
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Так просто совок в сравнение с нынешней Рашкой хоть шо то реально из себя представлял, уж точно был посильнее нынешней рашки, потому и боялись так нагло с совком разговаривать. А рашкованов уже просто откровенно за чмошников держат, все понимают что это чмыри чуть более чем полностью зависимые от того какие завтра котировки на чёрную мутную жижу выскочат на лондонской и ньюйрской биржах.
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Не потрібно чекати відповіді від русні..краще упереджений удар по Мацквеі та точкам де базуються пускові установки...не прогадаєте..кораблі також...
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А как же гиперпупер обтекающие ракеты?
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МИД РФ призвал Великобританию не говорить на языке ультиматумов с ядерной державой в контексте расследования отравления экс-агента Сергея Скрипаля. 160 британских боеголовок ракет Трайдент II, в принципе хватит для полного уничтожения РФ. Россия должна дать ответы по поводу вещества, использованного при отравлении Скрипаля, - Трамп - Цензор.НЕТ 8248
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160 то на боевом дежурстве, на хранении их больше и точное количество не известно
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Ой, а сегодня уже тринадцатое... Не выйдет из гади ванги....

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Почему эта любительница террористов ЛуГандонии до сих пор на свободе ???
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Савченко- это разработка ФСБ с подачи Медведчука. В 2014 Савченко, находясь в тюрьме РФ, получила приглашения практически от всех полит сил присоединится к ним. Я сам лично помню кто первый сказал слова " эта женщина станет следующим президентом Украины". Это была агент ФСБ и по совместительству журналист Юлия Латынина. На Эхо Москвы. Это она запустила.
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Я не владею информацией кто ее приглашал. Но в эту какашку умудрилась вступить именно Тимошенко со своей батькивщиной. Впрочем у нее вечно какое то говно всплывает. То рейдеры то убийцы. Теперь вот казачек засланный.
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Амнистия. по закону Савченко отпустили Россия должна дать ответы по поводу вещества, использованного при отравлении Скрипаля, - Трамп - Цензор.НЕТ 7533
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у меня другой вопрос, почему она до сих пор не лишена статуса Героя Украины.
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Это вроде как узбеки изобрели. Хлопковых вредителей травить
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маша захерова уже сказала, чтобы не угрожали их "искандерам". или Трамп не в теме?
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Трмап не знает кто это такая, поэтому может повторить 07.02.18.
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tut jesly zatronis angliju tak znacyt zatronul i ameriku.Tut drugix variantov nebylo i nebudet.Da i vojevaat oni budet vmeste jesly eto budet nuzno
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Мы уже эту "песню", шо кацапы должны(...) ответить, слышим 4 года.
Мотивчик уже слега подзаебал.
Или меняйте пластинку, или захлопните свои лживые глотки!
Не, ну в натуре, заманали уже эти их озабоченности и прочая беззубая лабуда!
Нет желания и смелости врезать кацапам по яйцам? То так и скажите. Нехер нас в очередной раз разочаровывать своими пустыми угрозами. Кацапы, с вас ушлёпков, только рыгочут...
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русня уже один раз добегалась с пробирками в Сочи
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Да что спрашивать, пи"дить это ху"ло надо
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Кааца мне бритиша ничего от кацапов и не ждали. По правилам хорошего тона дали время посыпать голову пеплом и прислать голову виновного. А на нет и суда нет. Ща посмотрим насколькоу них есть причандалы
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Андрей Макаревич

Человеку, занимающемуся какой-либо мерзостью, необходимо внутреннее оправдание своей деятельности - иначе психика может не выдержать. Поэтому либо он убеждает себя в том, что его дело правое, либо (если дело это уже ни в какие ворота не лезет) - что все делают точно так же.
Поэтому один мой знакомый журналист на вопрос «Почему ты всё время врёшь?» вместо того чтобы возразить: «Нет, я говорю правду!» отвечает: «А ОНИ знаешь как врут!»
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А Шерлок Холмс тоже оперировал понятиями "предположительно", "с большой долей вероятности", "скорее всего"?
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Шерлок Холмс вымышленный персонаж. Придумал Артур Конан-Дойл есличе.
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офф топ

На шее бизнесмена Николая Глушкова, который скончался в Лондоне, найдены следы удушения
Об этом со ссылкой на источник сообщает газета КоммерсантЪ. При этом собеседник издания подчеркнул, что пока неясно, идёт речь об убийстве или о суициде. Деловой партнёр Бориса Березовского скончался накануне поздно вечером, предпринимателя нашли мёртвым в его доме. Глушкову было 69 лет. Несколько лет назад бизнесмен получил убежище в Великобритании после уголовного преследования в России. Расследованием смерти занимается контртеррористический отдел полиции. При этом в Скотланд-Ярде не располагают информацией о том, что смерть Николая Глушкова может быть связана с отравлением в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
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И почему мне убитых российских бизнесменов не жаль??? Может потому- что они просто оказались менее удачливы??? Были бы они более удачливы - мне предложили бы сейчас скорбить за других российских бизнесменов... Россия должна дать ответы по поводу вещества, использованного при отравлении Скрипаля, - Трамп - Цензор.НЕТ 3099
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кацапня понимает только силу.драйте жестко срасею.до полного развала
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Попкорн і пиво заготовляйте, завтра з ранку - КАРАУЛ Россия должна дать ответы по поводу вещества, использованного при отравлении Скрипаля, - Трамп - Цензор.НЕТ 2304
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А що там відповідати? Ясна річ: "Такоє вєщєство, какім отравілся Скріпаль, можно купіть в любом отдєлє битовой хіміі англійского магазіна"!(І навіть про "воєнторги" не треба молоти).
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Інформаційні війська України12 год · Верхня картинка - "російська ракета, від якої в Пентагоні паніка". Нижня - з презентації Boeing's X-51A WaveRider (2013 рік)Россия должна дать ответы по поводу вещества, использованного при отравлении Скрипаля, - Трамп - Цензор.НЕТ 685931 коментарів380 поширень
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З часів Брежнєва не пам'ятаю такої жорсткої риторики США та Британії.. Навіть коли збили південнокорейський Боїнг - більш м'якими були висловлювання .. Може США та Британія знають чого дійсно варте "вялічіє" та сила як хуйла так і нарасії? Веселенькі будуть у хуйла вибори - щодня "подарунки" так і пруть..
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аккурат перед голосованием Трамп шарахнет по аэродрому с рашитскими самолетами и войсками пойдет на Дамаск Россия должна дать ответы по поводу вещества, использованного при отравлении Скрипаля, - Трамп - Цензор.НЕТ 4739
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Я так понял бриты искать человека, совершившего преступление, не собираются! камер ни в ресторане, ни на улицах не было? а что говорят 200 свидетелей?

Родственникам по-барабану чей газ, гораздо важнее наказать убийцу! а там убийца и сам расскажет откуда газ!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия должна дать ответы по поводу вещества, использованного при отравлении Скрипаля, - Трамп
 
 
 
 
 
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