 Россия должна дать ответы по поводу вещества, использованного при отравлении Скрипаля, - Трамп

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Президент Трамп согласился с премьер-министром Мэй, что правительство Российской Федерации должно предоставить однозначные ответы касательно того, как это химическое оружие, разработанное в России, могло быть использовано в Соединенном Королевстве", - говорится в официальном заявлении Белого дома.
В нем отмечается, что "два лидера пришли к согласию в том, что лица, использующие эти гнусные средства поражения и нарушающие международные законы, должны столкнуться с последствиями".
Кроме того, в заявлении приводятся слова Д.Трампа, согласно которым "США поддерживают своего близкого союзника и готовы предоставить Великобритании любую помощь" в расследовании инцидента.
Накануне Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.
Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается восьмой день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери. По делу об отравлении проходят около 200 свидетелей.
Лошадь из конюшни МИД россосии уже ж проржала, что они отвечать ничего не будут.
"...сать" то остаётся однозначно, а вот с начальными буковками Вы ошиблись.
Хлофторофос?
Мотивчик уже слега подзаебал.
Или меняйте пластинку, или захлопните свои лживые глотки!
Не, ну в натуре, заманали уже эти их озабоченности и прочая беззубая лабуда!
Нет желания и смелости врезать кацапам по яйцам? То так и скажите. Нехер нас в очередной раз разочаровывать своими пустыми угрозами. Кацапы, с вас ушлёпков, только рыгочут...
Человеку, занимающемуся какой-либо мерзостью, необходимо внутреннее оправдание своей деятельности - иначе психика может не выдержать. Поэтому либо он убеждает себя в том, что его дело правое, либо (если дело это уже ни в какие ворота не лезет) - что все делают точно так же.
Поэтому один мой знакомый журналист на вопрос «Почему ты всё время врёшь?» вместо того чтобы возразить: «Нет, я говорю правду!» отвечает: «А ОНИ знаешь как врут!»
На шее бизнесмена Николая Глушкова, который скончался в Лондоне, найдены следы удушения
Об этом со ссылкой на источник сообщает газета КоммерсантЪ. При этом собеседник издания подчеркнул, что пока неясно, идёт речь об убийстве или о суициде. Деловой партнёр Бориса Березовского скончался накануне поздно вечером, предпринимателя нашли мёртвым в его доме. Глушкову было 69 лет. Несколько лет назад бизнесмен получил убежище в Великобритании после уголовного преследования в России. Расследованием смерти занимается контртеррористический отдел полиции. При этом в Скотланд-Ярде не располагают информацией о том, что смерть Николая Глушкова может быть связана с отравлением в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Родственникам по-барабану чей газ, гораздо важнее наказать убийцу! а там убийца и сам расскажет откуда газ!