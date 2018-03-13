"Собчак может въехать на территорию оккупированного Крыма в соответствии с украинскими законами, - Климкин"...

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин перед ежегодной встречей руководства Меджлиса крымскотатарского народа с иностранными дипломатами в Киеве 13 марта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
При этом Климкин выразил сомнение по поводу того, что этот визит не будет являться частью предвыборной кампании Ксении Собчак.
"Она может въезжать на территорию оккупированного Крыма. Конечно, в соответствии с украинскими законами. Конечно, разговаривая с теми, кто там есть. Но говорить, что, въезжая за неделю (до выборов президента России, – ред.) туда, встречаясь там с кем-то, и это освещается медиа, и говорить, что это не часть предвыборной кампании... Ну как для меня — это, по меньшей мере, странно. Поэтому ничего личного, политическую дискуссию будем вести", – заявил Климкин.
Напомним, 6 марта К.Собчак сообщила, что направила письмо в посольство Украины в РФ с просьбой разрешить ей въезд в Крым через территорию Украины. При этом она утверждала, что не будет, как кандидат в президенты, проводить предвыборную агитацию в аннексированном Крыму, отмечая, что, аннексировав Крым, РФ нарушила международные обязательства. Ни один официальный орган Украины пока не подтвердил получение просьбы Собчак, однако в Госпогранслужбе заявили, что будут проверять кандидата в президенты РФ на возможное нарушение украинских законов.
По мнению К.Собчак, Киеву и Москве необходимо провести совместный референдум о статусе аннексированного Крыма. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал заявление К.Собчак "политической шизофренией".
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а когда этот москаль бы у себя на родине?
Крім того, Україні не слід відштовхувати російських політиків, які налаштовані вирішувати питання Криму на засадах непорушності основних принципів міжнародного права. І взагалі, наш Уряд має шукати собі союзників в російському політикумі, які поважають територіальну цілісність та суверенітет нашої держави.
И чего вопить про "зраду"? Дипломат - он и есть дипломат... Он сказал, как надо... Прямо, как в анекдоте:
- Куме, як-би на по чарці?...
- То заходьте куме, заходьте...
- Та я б зайшов, але ж у вас собака не прив"язана...
- Так ото ж, куме, так ото ж...
Так и Климкин. Она может заезжать, а пограничники посмотрят, после пересечения границы, "А не нарушала ли госпожа Собчак законы Украины?" Климкин с чистыми руками - "Я не возражаю, пусть едет, а то, что касается пересечения границы - меня не касается, есть закон...", а погранцам не привыкать - "чугунную рожу изобразят", покажут ей запись в реестре, посадят на обратный рейс и помашут рукой...
А то, что она там будет агитировать - это уже другая история - зафиксируйте, потом дадите дадите политическую оценку ...
Ничто не меняется в этом мире: ни Климкин-тормоз, ни Собчак-имперка.
Или имперша? Империца? Короче, всем ясно...