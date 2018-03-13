"Собчак может въехать на территорию оккупированного Крыма в соответствии с украинскими законами, - Климкин"...

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин перед ежегодной встречей руководства Меджлиса крымскотатарского народа с иностранными дипломатами в Киеве 13 марта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

При этом Климкин выразил сомнение по поводу того, что этот визит не будет являться частью предвыборной кампании Ксении Собчак.

"Она может въезжать на территорию оккупированного Крыма. Конечно, в соответствии с украинскими законами. Конечно, разговаривая с теми, кто там есть. Но говорить, что, въезжая за неделю (до выборов президента России, – ред.) туда, встречаясь там с кем-то, и это освещается медиа, и говорить, что это не часть предвыборной кампании... Ну как для меня — это, по меньшей мере, странно. Поэтому ничего личного, политическую дискуссию будем вести", – заявил Климкин.

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Напомним, 6 марта К.Собчак сообщила, что направила письмо в посольство Украины в РФ с просьбой разрешить ей въезд в Крым через территорию Украины. При этом она утверждала, что не будет, как кандидат в президенты, проводить предвыборную агитацию в аннексированном Крыму, отмечая, что, аннексировав Крым, РФ нарушила международные обязательства. Ни один официальный орган Украины пока не подтвердил получение просьбы Собчак, однако в Госпогранслужбе заявили, что будут проверять кандидата в президенты РФ на возможное нарушение украинских законов.

По мнению К.Собчак, Киеву и Москве необходимо провести совместный референдум о статусе аннексированного Крыма. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал заявление К.Собчак "политической шизофренией".