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 Политика Украины
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 Собчак может въехать на территорию оккупированного Крыма в соответствии с украинскими законами, - Климкин

Ксения Собчак может въехать на территорию Крымского полуострова через материковую Украину.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин перед ежегодной встречей руководства Меджлиса крымскотатарского народа с иностранными дипломатами в Киеве 13 марта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

При этом Климкин выразил сомнение по поводу того, что этот визит не будет являться частью предвыборной кампании Ксении Собчак.

"Она может въезжать на территорию оккупированного Крыма. Конечно, в соответствии с украинскими законами. Конечно, разговаривая с теми, кто там есть. Но говорить, что, въезжая за неделю (до выборов президента России, – ред.) туда, встречаясь там с кем-то, и это освещается медиа, и говорить, что это не часть предвыборной кампании... Ну как для меня — это, по меньшей мере, странно. Поэтому ничего личного, политическую дискуссию будем вести", – заявил Климкин.

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Напомним, 6 марта К.Собчак сообщила, что направила письмо в посольство Украины в РФ с просьбой разрешить ей въезд в Крым через территорию Украины. При этом она утверждала, что не будет, как кандидат в президенты, проводить предвыборную агитацию в аннексированном Крыму, отмечая, что, аннексировав Крым, РФ нарушила международные обязательства. Ни один официальный орган Украины пока не подтвердил получение просьбы Собчак, однако в Госпогранслужбе заявили, что будут проверять кандидата в президенты РФ на возможное нарушение украинских законов.

По мнению К.Собчак, Киеву и Москве необходимо провести совместный референдум о статусе аннексированного Крыма. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал заявление К.Собчак "политической шизофренией".

Источник: https://censor.net.ua/n3055394
 
 
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Нема більше справ ніж теревенити про куйловську шістку.
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Ксения Собчак может въехать на территорию Крымского полуострова через материковую Украину. - навіщо , аби лигітимізувати "вибори" в Криму ?
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Щоб порушити там законодавство України і на зворотньому шляху бути заарештованою Собчак может въехать на территорию оккупированного Крыма в соответствии с украинскими законами, - Климкин - Цензор.НЕТ 8939
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А зачем ей ехать в Украинский Крым , чтобы баллотироваться в презы раши . Она сама то поняла саою политическую ошибку ? Или марионетки думать не могут?
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Помилку робить не вона - помилку робить Клімкін-Чугункін ... або це і не помилка , а конкретна допомога РФії в лигітимізації виборів там ...
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NNN - так и есть, Климкин же сам называл это политической шизофренией... Но видно тесть с масквы зятю мозги по быстрому вправил....
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ну заедет с росийи и что и вас небудет спрашивать
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Залещанин, скажи паравозик тыр, тыр, тыр...
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Розумієш, ванятко, на відміну від тебе Собчачка знає, що "з росийи" (блін, чому так неграмотно?) Собчак может въехать на территорию оккупированного Крыма в соответствии с украинскими законами, - Климкин - Цензор.НЕТ 7659 заїжджати в крим - незаконно. Тому їй так важливо заїхати саме через материкову Україну. Собчак может въехать на территорию оккупированного Крыма в соответствии с украинскими законами, - Климкин - Цензор.НЕТ 3955 Вона тіпо "умна", тому вова ху*ло і дозволив їй грати роль (ж)опазиції. Але, як на мене, роздута сильно проблема. Бо визнання чи не визнання окупованого Криму частиною кацапстану ніяким чином не залежить від того, як туди заїде Собчак. Собчак может въехать на территорию оккупированного Крыма в соответствии с украинскими законами, - Климкин - Цензор.НЕТ 3955
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Нам насрати - заїде чи не заїде. Нехай спочатку доведе що вона - не байстря від ху*ла і що він її не педофілив. А ти посидь у спамі, мокша, ти тут нах нікому не потрібен.
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Нас-Рать на Собчак она очередной кремлёвский фрик....
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Так таки Да или таки НЕТ??'
Опррределитесь!!!
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Ход , который даст свой эффект . Сейчас Меркель и др пора запрашивать посетить Крым через Киев . Пусть не пустят.
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ну все. клим чугункин разрешил. можно ехать.
а когда этот москаль бы у себя на родине?
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Думаю, що це правильне рішення пана Клімкіна П.А. Адже це має послугувати прикладом для інших росіян, які не підтримали анексію Криму.
Крім того, Україні не слід відштовхувати російських політиків, які налаштовані вирішувати питання Криму на засадах непорушності основних принципів міжнародного права. І взагалі, наш Уряд має шукати собі союзників в російському політикумі, які поважають територіальну цілісність та суверенітет нашої держави.
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Ну какая Ксюха политик? Девочка- мажорка с подозрительными капиталами мамаши подрабатывает В ПОДТАНЦОВКЕ у хула. Чтобы выборы имели поверхностно приличный вид . Он ее за это отблагодарит и назначит кем нибудь
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А навіщо тоді це картаве недорозуміння ляпало своїм язиком всякі дурниці???? Всі і так знають, що у нас при владі одні недоумки!
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Всі ??? це хто ??? ти та твої два друзяки пияки ???
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Думак чергового порохососа нікого не цікавить! Соси барбарис мовчки, недоумку!
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вони не недоумки - вони дуже розумні , просто працюють ПРОТИ України .
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Те що ця мразота працює проти України -- це факт, але розумними їх назвати -- язик не повертається.
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нехай повертається , бо треба називати все , як воно є - недоумки це ті , хто терплять над собою так бидловладу ..((
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Прецедент Собчак , даст эффект . Артистом и другим не надо попадать в Миротворец .
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А нельзя просто запретить ей въезд в Украину?
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тут аналитеги уверены, что собчак проэкт пуцькина. а я думаю, что она просто помнит, кто убил ее отца.
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Ну ее нах, если женщине чет не дать, сама возьмет,,, дали конхветку хай юзает как знает ))) а мы погледимс
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Вынудили.....А пускать не надо! Крестница фюрера еще та подстава...Тех дураков ,кто ведется на её провокации ФСБ- ники вычисляют и нейтрализуют. А БОЛТАЕТ ОНА СОГЛАСНО УТВЕРЖДЕННОГО ТЕКСТА.
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повторяю вопрос. ты мордовское хрю хрю - гав гав?
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Не, идея с погранцами, которые на камеру ее спросят, чей Крым и кто путин, считаю поярче выглядеть будет Собчак может въехать на территорию оккупированного Крыма в соответствии с украинскими законами, - Климкин - Цензор.НЕТ 6668
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Пускай четко говорит цель визита, а "я туда еду не в связи с выборами" не проканает, пускай определяется и подает заявку, что будет делать и на какой период, а то ишь какая хитрая, хочет потом использовать это для легеметизации выборов в Крыму, заявив мол Украина впустила в Крым кандидата на пост президента. Вшивая тварь, не верю ей.
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Собчачка вынудила климкина давать разъяснения Собчак может въехать на территорию оккупированного Крыма в соответствии с украинскими законами, - Климкин - Цензор.НЕТ 6590. Устроила большой переполох Собчак может въехать на территорию оккупированного Крыма в соответствии с украинскими законами, - Климкин - Цензор.НЕТ 6590
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"Собчак может въехать на территорию оккупированного Крыма в соответствии с украинскими законами, - Климкин"...

И чего вопить про "зраду"? Дипломат - он и есть дипломат... Он сказал, как надо... Прямо, как в анекдоте:
- Куме, як-би на по чарці?...
- То заходьте куме, заходьте...
- Та я б зайшов, але ж у вас собака не прив"язана...
- Так ото ж, куме, так ото ж...
Так и Климкин. Она может заезжать, а пограничники посмотрят, после пересечения границы, "А не нарушала ли госпожа Собчак законы Украины?" Климкин с чистыми руками - "Я не возражаю, пусть едет, а то, что касается пересечения границы - меня не касается, есть закон...", а погранцам не привыкать - "чугунную рожу изобразят", покажут ей запись в реестре, посадят на обратный рейс и помашут рукой...
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Та узбагойтесь ви.Все одно сцарем кацапським буде #уйло,і царюватиме,поки не подохне.А ця бландінка в шікаладе нехай їзде,куди хоче.Якщо не порушує ніякі закони.
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Вообще-то отказывать ей было глупо: она же выполняла все требования нашего заонодательства.
А то, что она там будет агитировать - это уже другая история - зафиксируйте, потом дадите дадите политическую оценку ...
Ничто не меняется в этом мире: ни Климкин-тормоз, ни Собчак-имперка.
Или имперша? Империца? Короче, всем ясно...
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а сколько соевых ботов и ура-идиотов еще вчера рвало волосы на жопе...НАКОНЕЦ даже до дебилов ДОШЛО, что ЗАКОН нужно просто исполнять, как боту так и министру - нравится вам собчачка или нет, но если она выполняет УКРАИНСКИЙ ЗАКОН - хоть усритесь, но закон ВЫПОЛНИТЕ!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСобчак может въехать на территорию оккупированного Крыма в соответствии с украинскими законами, - Климкин
 
 
 
 
 
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