 "Ни один человек не может выйти в парламенте своей страны и сказать: "Я даю России 24 часа". Не надо пугать", - Захарова об ультиматуме Мэй

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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"Ни один человек не может выйти в парламенте своей страны и сказать: "Я даю России 24 часа". Это что за разговор вообще в принципе?", - сказала Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

По ее словам, после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию это стало еще более очевидным. Захарова напомнила, что заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй прозвучало "в Лондоне, столице ядерной державы".

"Это кому это они 24 часа дают? На что они дают 24 часа?", - сказала официальный представитель МИД РФ.

Захарова усомнилась в компетентности главы МИД Великобритании Бориса Джонсона и осведомленности британских властей в вопросах химического разоружения.

"Я прекрасно понимаю, что когда внешнеполитическое ведомство страны начинают возглавлять люди, которые не имеют к внешней политике ровным счетом никакого отношения вообще, которые построили всю свою карьеру на популизме, они понятия не имеют ни об Организации о запрещении ядерного оружия, ни о соответствующей Конвенции (ОЗХО), ни о соответствующем механизме", - сказала Захарова.

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"Для них нормально - выйти и начать пугать. Пугать не надо, не надо пугать", - отметила официальный представитель МИД России.

Накануне Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.



Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается восьмой день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери. По делу об отравлении проходят около 200 свидетелей.