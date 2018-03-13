 Новый госсекретарь США Помпео тайно встречался с Порошенко на прошлой неделе, - Ляшко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"По моей информации, на прошлой неделе директор ЦРУ Помпео был с визитом в Украине и имел тайную встречу с президентом Порошенко", - сказал О.Ляшко журналистам в кулуарах парламента в четверг.
Ранее интернет-издание "ZN.UA" сообщило, что глава ЦРУ М.Помпео 8 марта посетил Украину по приглашению главы СБУ Василия Грицака. По информации издания, он побывал в приграничных с оккупированными территориями районах, в частности, в Краматорске, который посетил вместе с В.Грицаком.
Агентство "Интерфакс-Украина" не располагает подтверждением этой информации из официальных источников.
В пресс-службе Службы безопасности Украины агентству сообщили: "В графике главы СБУ на 8 марта такие встречи не значатся".
В то же время, по информации информированного источника, подобная встреча могла состояться ранее.
це западло)))!
Хотя... если Олежик всё равно в курсе, то где же тайна?
Демократы за республиканцы тоже вот что говорит дедушка Маккейн.
Ранее интернет-издание "ZN.UA" сообщило, что глава ЦРУ М.Помпео 8 марта посетил Украину по приглашению главы СБУ Василия Грицака. По информации издания, он побывал в приграничных с оккупированными территориями районах, в частности, в Краматорске, который посетил вместе с В.Грицаком.
Источник: https://censor.net.ua/n3055391
Прикинь?
Политик также добавил, что на этом тендере президент присутствовал лично, хотя "комиссию и так возглавляет его ставленник и выходец из "Рошен" Животовский".
"Очевидно, откаты от покупателей частот Порошенко планирует потратить на свою предвыборную кампанию. Мы требуем от антикоррупционных органов немедленного расследования этой аферы, а также отмены результатов торгов. Хватит грабить украинцев!", - резюмировал он.
http://ua1.com.ua/rus/politics/prodazha-4g-litsenzij-ljashko-obvinjaet-proshenko-v-hishchenii-15-mlrd-grn-40981.html
Нюнюню...
😁
Добре, що нас поважають, що поважають нашого президента. Погано, бо це не просто так. З огляду на постійну авіарозвідку США біля Криму та на Донбасі, мабуть добряче тхне смаленим.
IgorGirkin @GirkinGirkin 8 мин.8 минут назад
Бывает, что охота на укров не складывается...
Напоминаем, действует программа СБУ "тебя ждут дома"...
IgorGirkin @GirkinGirkin 2 год.2 години томуБільшесергей охоту на укров закончил...
С кем встречаться?
Очень надеюсь, шо американские парни - быстро и жестоко укажут нашим заносчивым ворюгам их истинное место, возле параши и с закрытым ртом.
Бо, когда их вонючие рты раскрываются, то на нас "сыплется" куча ништяков, которые мы прочувствовать никак не можем. Нах,нах...