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 Политика Украины
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Все про:Госдепартамент США (752) Ляшко (1386) Порошенко (14467) США (13404) Помпео (6)

 Новый госсекретарь США Помпео тайно встречался с Порошенко на прошлой неделе, - Ляшко

Глава фракции "Радикальной партии" в Верховной Раде Олег Ляшко утверждает, что директор ЦРУ Майк Помпео, которого президент США Дональд Трамп намерен назначить государственным секретарем, на минувшей неделе посетил Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"По моей информации, на прошлой неделе директор ЦРУ Помпео был с визитом в Украине и имел тайную встречу с президентом Порошенко", - сказал О.Ляшко журналистам в кулуарах парламента в четверг.

Ранее интернет-издание "ZN.UA" сообщило, что глава ЦРУ М.Помпео 8 марта посетил Украину по приглашению главы СБУ Василия Грицака. По информации издания, он побывал в приграничных с оккупированными территориями районах, в частности, в Краматорске, который посетил вместе с В.Грицаком.

Агентство "Интерфакс-Украина" не располагает подтверждением этой информации из официальных источников.

В пресс-службе Службы безопасности Украины агентству сообщили: "В графике главы СБУ на 8 марта такие встречи не значатся".

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В то же время, по информации информированного источника, подобная встреча могла состояться ранее.

Источник: https://censor.net.ua/n3055391
 
 
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Зрада в том что про тайную встречу знает Ляшко... Новый госсекретарь США Помпео тайно встречался с Порошенко на прошлой неделе, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8729 Наводит на нехорошие мысли про ориентацию президента или Помпео...
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Петя уволил Тиллерсона что не понятно и вобще Петя управляет всем миром. Так зрада говорит
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Ну если Погмпео встречается с агентом хуйла "лолитой", то значит и Помпео - это никакой не Помпео, а агент хуйла "бритни" или " мэрайа"( как вариант - действительное оперативное имя уточним по сюжету кАнала "русняви-2).
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тільки з папом, а з олежкой ні?!
це западло)))!
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дожились..! Новый госсекретарь США Помпео тайно встречался с Порошенко на прошлой неделе, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9178 уже целіе госсекретари тайно в Украину ездюют,у кого -то пригорит...)))
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Американцы поддерживают Порошенко. И это хорошо, так ему проще будет на второй срок переизбраться. Новый госсекретарь США Помпео тайно встречался с Порошенко на прошлой неделе, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3925
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Тайны Мадридского двора.)))) Ляшко не задавал себе вопрос - а зачем им тайно встречаться? Втайне от кого?
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В тайне от Ляшка?

Хотя... если Олежик всё равно в курсе, то где же тайна?
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И что информированый тухлодырый петушок хочет сказать? Это хорошо или плохо? Что хозяин "гудок" повелел?😊
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Какой он новий госсекретарь? Его уже утвердили в Конгрессе? Только слушание будет по нему на комитете....Не факт что его утвердят, а к работе он приступит не раньше Мая....
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Синагогу запретил посещать худсовет. Пришлось срочно заменять на посещение любовницы.
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С Олежкой не встречался - значит правильной ориентации хлопец, уже неплохо!
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Для тех, кто не читает дальше заголовка.

Ранее интернет-издание "ZN.UA" сообщило, что глава ЦРУ М.Помпео 8 марта посетил Украину по приглашению главы СБУ Василия Грицака. По информации издания, он побывал в приграничных с оккупированными территориями районах, в частности, в Краматорске, который посетил вместе с В.Грицаком.

Источник: https://censor.net.ua/n3055391
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Ляшко сказал "Тайно!" - значит тайно. И не нужно тут начинать!
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та они по-работе встречались, ну что ж так нервничать, дурашка!
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Дырявый клоун Гудка уже не знает как к себе внимание привлечь.
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Тепер лоліті прийдеться повертати громадянство Міхо.
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А Помпео хоть знает о существовании Мишки как таковом..??
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ЦРУ знает все...оно даже знает когда ты сам в себе в штаны накакиваешь... Новый госсекретарь США Помпео тайно встречался с Порошенко на прошлой неделе, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3655
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)))))))))))))да все уже с вашим михай,причем не только в Украине
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Заднеприводный свечку что ли держал...или откуда знает...??
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Редкая штука получается. Как в поговорке: Что знают двое- знает свинья. Так Сэр Уинстон Черчилль говаривал. А Ляшко утверждает, что он- реинкарнированный Черчилль, между прочим. И он- всё знает, о тайной встрече... Кошмар. А я вот, 15 минут назад поставил, вслепую, что Рома- Шахтер= 2:0. Нет у меня своего Ясновидящего Ляшко...
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А Ляшко, мабудь, і не знає, що хтось там з кимось сьогодні грають, але лямів 2-3 все одно "виграє"! Новый госсекретарь США Помпео тайно встречался с Порошенко на прошлой неделе, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8259
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тайно встречался!!!!!!!!!!!!! А ведь говорили же - порох предатель!! И вот вам доказательство!!!
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Брехня!!! (У Помпео немає таких грошей, щоб по Мальдівах шастати "тайно" ("інкогніто") щоб зустрічатись з нашим Інкогнітом!) (ІМХО)
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Зато у Помпео есть мозг, в отличие от зрадофилитиков, чтоб не жевать три месяца к ряду ту субстанцию, которой вас кормят журнаглисты программ Схеми и Гроші.
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Ляшко, так ты главного не озвучил: это "пАбеда" чи "зрада"?
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Ляшко робить з себе такого собі втаємниченого в великі справи. Ну нічого ж не повідомив по суті, краще би промовчав, Почав знов кидатися на Порошенка, а про масковську зозулю взагалі перестав - чує зміну влади.
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Юлька ему еще припомнит это так , что будет за жопу держаться.
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С Мальдивским брехуном уже никто не встречается,он изгой.
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Данила из Галич-Мерского, тут на днях ( вчера,если точнее) к Мальдивскому брехуну Могерини приезжала.

Прикинь?
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Продажа 4G-лицензий: Ляшко обвиняет Порошенко в хищении 15 млрд грн.
Политик также добавил, что на этом тендере президент присутствовал лично, хотя "комиссию и так возглавляет его ставленник и выходец из "Рошен" Животовский".
"Очевидно, откаты от покупателей частот Порошенко планирует потратить на свою предвыборную кампанию. Мы требуем от антикоррупционных органов немедленного расследования этой аферы, а также отмены результатов торгов. Хватит грабить украинцев!", - резюмировал он.
http://ua1.com.ua/rus/politics/prodazha-4g-litsenzij-ljashko-obvinjaet-proshenko-v-hishchenii-15-mlrd-grn-40981.html

Нюнюню...
😁
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Це і добре і погано в одночас.
Добре, що нас поважають, що поважають нашого президента. Погано, бо це не просто так. З огляду на постійну авіарозвідку США біля Криму та на Донбасі, мабуть добряче тхне смаленим.
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а в это время у кого то проблемы уже закончились...Новый госсекретарь США Помпео тайно встречался с Порошенко на прошлой неделе, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7331

Новый госсекретарь США Помпео тайно встречался с Порошенко на прошлой неделе, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6566 IgorGirkin‏ @GirkinGirkin 8 мин.8 минут назад
Бывает, что охота на укров не складывается...
Напоминаем, действует программа СБУ "тебя ждут дома"...

Новый госсекретарь США Помпео тайно встречался с Порошенко на прошлой неделе, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8717
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И не только у этого серГея,но и у у этого серГея тоже;
IgorGirkin‏ @GirkinGirkin 2 год.2 години томуБільшесергей охоту на укров закончил...
Новый госсекретарь США Помпео тайно встречался с Порошенко на прошлой неделе, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8096
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Бгггг)))))))))))а кацапня которую неделю плакает - у них даже все леволюционеры после рубана от страха разбежались,а тут еще и Помпео порохобот
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Печерский районый суд Киева восстановил Тиллерсона на должности госсекретаря Новый госсекретарь США Помпео тайно встречался с Порошенко на прошлой неделе, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9649
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потрошенко - вор, шляшко - политическая и моральная блядь...
С кем встречаться?
Очень надеюсь, шо американские парни - быстро и жестоко укажут нашим заносчивым ворюгам их истинное место, возле параши и с закрытым ртом.
Бо, когда их вонючие рты раскрываются, то на нас "сыплется" куча ништяков, которые мы прочувствовать никак не можем. Нах,нах...
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ітак порошенко зустрічається тайно з помпео а опозиція тайно з рубаном завозить зброю !пазл потихенькому складається
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовый госсекретарь США Помпео тайно встречался с Порошенко на прошлой неделе, - Ляшко
 
 
 
 
 
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