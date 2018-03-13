 Савченко не обращалась к Парубию по поводу загранкомандировки, - пресс-секретарь спикера Ковалев

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"Андрей Парубий распоряжения о заграничной командировке депутата Надежды Савченко не подписывал", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Гончаренко о поездке Савченко в Страсбург: "Сессии ПАСЕ там точно нет". ВИДЕО

Ковалев также отметил, что по поводу заграничных командировок депутат Савченко не обращалась к спикеру с начала 2018 года.

Напомним, сегодня Надежда Савченко сообщила, что не получала официальную повестку о вызове на допрос. Она попросила СБУ передать ей вызов на допрос лично. Также депутат заявила, что будет находиться с рабочей поездкой для участия в сессии Европарламента в Страсбурге до 16 марта.

Также читайте: Повестка Савченко на допрос передана в аппарат Верховной Рады, - СБУ

Как сообщал Цензор.НЕТ, 8 марта правоохранители задержали лидера Центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.

9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.

По факту задержания Рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева.

Накануне Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Служба безопасности Украины направила народному депутату Украины Надежде Савченко вызов на допрос на 13 марта по делу о задержании Владимира Рубана.