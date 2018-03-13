 Савченко не обращалась к Парубию по поводу загранкомандировки, - пресс-секретарь спикера Ковалев

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
"Андрей Парубий распоряжения о заграничной командировке депутата Надежды Савченко не подписывал", - сказал он.
Ковалев также отметил, что по поводу заграничных командировок депутат Савченко не обращалась к спикеру с начала 2018 года.
Напомним, сегодня Надежда Савченко сообщила, что не получала официальную повестку о вызове на допрос. Она попросила СБУ передать ей вызов на допрос лично. Также депутат заявила, что будет находиться с рабочей поездкой для участия в сессии Европарламента в Страсбурге до 16 марта.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 8 марта правоохранители задержали лидера Центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.
9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.
По факту задержания Рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева.
Накануне Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Служба безопасности Украины направила народному депутату Украины Надежде Савченко вызов на допрос на 13 марта по делу о задержании Владимира Рубана.
и в радости и в горе,
какой бы не был стресс,
держите под контролем
мозги, язык и вес!
її до Парижу-Страсбургу)), треба - швидко!
Понятно, что будет возвращаться через Европу.
Но, если захотеть, то отследить по транзиту можно...
2. Всё новое - это хорошо забытое старое. Мне часто кажется, что оккупанты берут старые обещания и крутят их снова и снова, причем каждый год по несколько раз. Снова обещают Кремниевую долину построить, но денег нет. Придется пока крымским Лас-Вегасом любоваться. Ой, стоп))) https://twitter.com/CrimeaUA1/status/973281569707347973
3. Оккупант Овсянников сообщил, что проектировщик тоннеля через Севастопольскую бухту разрывает контракт из-за полезных санкций. Ватники, надо ещё чуть-чуть подождать https://twitter.com/CrimeaUA1/status/973549190809825280 (фото-скрин).
4. Оккупанты снова передумали опреснять воду в Крыму из-за того, что на это нужно много финансов и энергоресурсов. Сказали, что "Крым справится собственными силами". Будут бурить новые скважины, приближая катастрофу http://fresh.org.ua/novosti/143201/krym-oboydetsya-bez-opresneniya-morskoy-vody_2018-03-13
5. Вчера Коктебель на несколько часов остался без света. Оккупанты обвинили птиц, которые загадили своим пометом одну из электроопор. Перед этим в другом блэкауте, который оставил часть Крыма без света, обвинили куницу. Чота смешно))) http://fresh.org.ua/novosti/143189/ptitsy-ostavili-koktebel-bez-sveta-na-neskolko-chasov_2018-03-13
6. Предатель Сергей Акимов (кизяк) скулит, что в Крыму больше нельзя выходить на митинги, даже если схитрить, что митинг будет в поддержку путина: "Мы надеялись, что что-то поменяется, что что-то произойдет. Сейчас мы уже ни на что не надеемся. Если поменять всех политиков в Крыму на российских - в том числе бывших украинских, бывших бандитов и так далее - то перемен все равно не будет" https://ru.krymr.com/a/29094727.html . Напомню, что ранее кизяка оккупанты уже задерживали, когда он выходил на одиночные пикеты, требуя, чтобы в Крым пришла россия из телевизора https://15minut.org/news/166817-v-centre-simferopolya-zaderzhali-prorossijskih-aktivistov-video
7. Ваторылый железнодорожник из Оренбурга хочет понаехать в Крым. Ватники ему объяснили, что с ЖД у нас труба, не понимая, что даже в таких условиях местного выпрут, а этого понаехавшего возьмут. Это политика оккупантов по замещению неблагонадежного населения любой политической ориентации: "Братцы, хочу в Симферополь переводом. Стоит ли? РЖД в россии я. В перспективе КЖД". Ответы: "А смысл? В Крыму сейчас поезда практически не ходят", "Поезда вообще не ходят", "В Крыму только электрички пока, а ЖД мост будет ещё через год минимум", "Ага, переводись. Будешь, как я, по два б/с в месяц добровольно-принудительно писать. Тут своим железнодорожникам делать нефиг" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/973150381189619712 (скрин).
8. Знакомый, у которого жена имеет свою турфирму много лет, сказал, что БРОНИРОВАНИЕ гостиниц и авиабилетов на сезон практически нулевое. А это ГЛАВНЫЙ лакмус ВСЕГО предстоящего "сезона". Тем временем в крымских ватных соцсетях снова начали ностальгировать по летним сезонам, размещая фотографии переполненных пляжей, какими они были до оккупации https://twitter.com/KrimRt/status/973531655540527104
9. Евпатория. Утром 13 марта в поликлинике собрался "несанкционированный митинг", то бишь огромная советская очередь https://twitter.com/KrimRt/status/973483727430004737 (фото-шок). Кроме того, ватники в соцсетях обсуждают невозможность попасть на лечение, талоны и многомесячные ожидания очереди к врачу https://twitter.com/KrimRt/status/973503756456353792 (прочтите скрин).
10. Алушта поражает изменениями. Процветает на зависть всем: "Не была в Алуште 3 года, потому что живу и работаю в Москве. Приехала на праздники и была поражена тем, каким стал город, в котором я родилась и выросла. Цены в магазинах жуткие, как в Москве, но в Москве то зарплаты выше. Вечером на улицу страшно выходить - то пьяные, то наркоманы. 3 года назад такого здесь не было. Что за ужас здесь происходит? Троллейбус стоит дороже маршрутки. Когда такое было??!!! Зашла в аптеку, цены ужасные. Если нужны лекарства, меньше 1000 руб не отдашь. Скажите, как вы здесь живёте????" https://twitter.com/KrimRt/status/973540187497213953 (скрин).
11. Вчера в театр заходила через рамку. Жесть. В воюющей стране (материковой Украине) в городе-миллионнике ни на вокзале, ни на автовокзале никаких рамок и заборов не видела. Вернулась в ад.
12. "Русская весна" убивает крымскую. Конечно, море и горы всё так же красивы, но вот эти ямы, кочки и грязь, хмурые лица, хаки и камуфляж, водка и беляши, православие и народность, частушки, кокошники и шансон. Лажа какая-то во всём.
13. Вокзалы и станции в клетку, крымские лживые каналы, крымское кизячество, заторы Симферополя, эвакуаторы, дух осады и войны… Что забыл? А, да, продолжают массово пилить здоровые деревья https://twitter.com/KrimRt/status/973548491019575298 (фото).
14. Оккупанты хотят обнести заборами все водохранилища в Крыму. Обнесите уже весь Крым забором с колючей проволокой. Зачем оттягивать? http://news.allcrimea.net/news/2018/3/13/vlasti-hotyat-obnesti-zaborami-vse-vodohranilisha-v-krymu-98767/
15. В Керчи снова разломали инсталляцию "Я люблю Керчь". Вы же хотели "русский мир", не? Мир вандалов, нахлебников, лицемеров, воров и их рабов https://kerch.fm/2018/03/12/neizvestnye-snova-razlomali-installyaciyu-ya-lyublyu-kerch.html (фото).
16. В Ялте оккупанты сожгли очередные 40 кг рыбы и начали травить собак https://twitter.com/Krymiets/status/973527730435297280 (скрин).
17. Брали пиво в магазине. Говорю продавщице: "Отмечаем поминки по случаю вхождения Крыма в срашку". Улыбается.
18. Детей в Крыму оккупанты традиционно вовлекают в пропаганду. В "Артеке" 16 марта проведут "детский референдум" на тему "напутствие будущему президенту рф" https://twitter.com/KrimRt/status/973543548418248704 (скрин).
19. Массандра. "Члены участковой избирательной комиссии" - это работники винзавода, ПТУ, ГЖЭО (ЖЭК), санаториев и учителя школ. Они и будут фиксировать, кто пришёл. Это выглядит дико, но совок ещё не на такое способен, тем более почва благодатная.
20. Крымских учителей заставляют писать расписку с обязательством прийти на "выборы" путина. Иначе - голый оклад, без стимулирующих.
P.S. Житель Севастополя поделился диалогом с понаехавшим: "Спрашивает меня сегодня сибиряк, который три с половиной года назад "осчастливил" нас своим понаездом, как нам живется теперь? Я сказал, что лучше промолчу, а то матом не ругаюсь, а без мата ответить трудно. Он, недолго помолчав, сказал: "И грязно у нас теперь, и люди злые, и менты лютуют, и власть оборзевшая". Я сказал, что без вас и ваших земляков лучше было. Посмотрел на меня, как на прокаженного, и обиделся. На себя обижаться надо, избавитель хренов!". Этот рассказ прокомментировала другая жительница Севастополя: "Конечно, они же еще застали остатки нормальной жизни". Вот так и получается, что по мере ликвидации оккупантами "украинской разрухи", начинают выть и понаехавшие первой волны. Вновь прибывшим уже всё нормально - разница с их зажопинсками минимальна.КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1