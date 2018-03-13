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Все про:МВД (7472) оружие (3372) Семенченко Семен (235)

 МВД обнародовало запись, на которой нардеп Семенченко выносит сумки из палаточного городка, в которых предположительно было оружие. ВИДЕО

Правоохранители показали видеозапись, на которой человек, похожий на народного депутата из фракции "Самопомочи" Семена Семенченко выносит сумки из палаточного городка под ВР незадолго до его демонтажа 3 марта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На видео гражданин, похожий на депутата Семенченко, выходит из палаточного городка с сумками в руках. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Семенченко за 15 минут до начала следственных действий выходил из палаточного городка под Радой с двумя тяжелыми сумками, как мы думаем, с оружием, - Аваков

Источник: https://censor.net.ua/n3055389
 
 
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идёт она с рубаном лесом, и с порошенко
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Вот оно как - оружие значит.... Хорошо, что нам разъяснили это, а то мы темные подумали бы, что это шмотки какие нибудь или книги к примеру... Я в таких сумках например, картошку с рынка таскаю...
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то есть семенченко картоху из лагеря пер.
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Vadym Tsyrkalyuk - в современном мире дружище наверное можно насчитать несколько миллионов вещей, которые можно носить в сумках....
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та уже все разъяснили, в одном рюкзаке был выпуск большой энциклопедии, а в другом полное собрание произведений т. шевченко
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А некоторы в таких сумках бабло авакову заносят...
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опг под крышей депутата за деньги из мацквы, пыталась вооружиться тяжелым вооружением для терактов, хаоса и захвата власти.
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Посуду здавать понёс Семён после ночной папойки??
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То есть мусора шли туда найти оружие..... и поэтому с оружием дали уйти Семенченко.... МВД обнародовало запись, на которой нардеп Семенченко выносит сумки в которых предположительно было оружие из палаточного городка - Цензор.НЕТ 7805 А в Княжичах менты хотели накрыть банду воров.... поэтому на хрен перестреляли друг друга. МВД обнародовало запись, на которой нардеп Семенченко выносит сумки в которых предположительно было оружие из палаточного городка - Цензор.НЕТ 517
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Мусора туда шли не найти оружие, а подкинуть его. Но пару ржавых гранат без запалов им удалось подкинуть.
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видео вальцмановского фестиваля на мольдивах в студию !
что это за кино про нардепа, незаконная слежка ?
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у нардепа Семенченко на морде написано, как у других нардепов, дорвавшихся
всё ясно, не надо интуиции особой, но видно же, только те кто его "ловит" такие же самые, потому и бардак, что нет кому доверить, и каждый сам за себя, даже если у большинства интересы совпадают абсолютно
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Семен думает что поступками и внешне напоминает Штырлица) Но вот незадача, его русофильность выдают частый перегар и плохой немецкий)
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За плохой немецкий ты принял хороший украинский. А ещё хрюкаете, что с украинцами адинарот.
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Не придирайся, много странных совпадений, странных фактов и все они против сени. Как ни крути. Может он и не консерва хуйла. Кто знает.
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Не министерства, а бордель какой-то.
Реформы, они такие...
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Не оскорбляй заслуженных тружеников панели.Они живут своим трудом,а Аваков лжёт за наш счёт..
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так там шо в бардель и Кабмин один вход, шо ли?
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Почему тебя порохоботы заспамили? Неужели уже запрещено показывать кто у нас руководит страной?
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доказательства анонсированные алкопрокурором и грицаковскими
начинают давать дрыщя , как дрыщятик
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за словами генпрокурора-"дело серьезное,могло бы быть много трупов,,"
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Я думаю, что там была ядерная бомба, изготовленная в палаточном городке из говна и палок.

И понёс её Семён под АП Барыги. Чтобы были тысячи жертв и лишить страну Отца.

А что - в свете последних версий СБУ, эта не выглядит так уж абсурдно.
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А на самом деле втоптали в грязь пару десятков бомжей и Марш за імпічмент 18 березня, хто не прийде, той такий же лох , як ті хто не прийшов захищати лагерь бомжів.
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Шли бы они все в минстець. Там бы они смотрелись логичнее. Превратить МВД в полное дерьмо, это нужно постараться.
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Попалили зрадогнид конкретно..Мають бути посадки..
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авакян -не сміши мої капці -конспіратор!!!
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у порошенко в кодляке наверное наркоманы грибные завелись
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Дичь тухлая. Кто захочет поверить-скажет что там гаубица д-30. Не захочет-покрутит пальцем у виска. Очередной вброс и провокация от рюкзакяна.
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МВД Собакова реформуй, не реформуй, все равно...... Кто бы не руководил МВД, все равно получается ОПГ!
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Надо срочно Семенченко и Соболева лишить гражданства и выслать из страны.А потом запрос послать к месту их обитания,следствие вести,может что то и обнаружиться интересное.
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а почему не атомную бомбу? МВД не видит реальных вещей зато на ровном месте придумает фантастическую историю. Поетому есть все основания не доверять етому органу.
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Семен Семенченко с Єгором Соболєвом и еще 18.
53 мин. ·

ДЛЯ ЗМІ. Сьогодні міністр внутрішніх справ зробив заяву наступного характеру:
"Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков допускає, що народний депутат фракції "Самопоміч" Семен Семенченко міг винести зброю з наметового містечка біля Верховної Ради перед слідчими діями 3 березня. "У поліцейських не вистачило духу, коли виходив звідти (з наметового містечка - ред.) недоторканний Семенченко за 15 хвилин до початку (слідчих дій - ред.) з двома важкими сумками, як ми думаємо, зі зброєю. Вони не зупинили його, і це теж проблема", - заявив Аваков.

-----------
Інформація, ака розповсюджується Аваковим не відповідає дійсності. Ніяких "слідчих дій" перед нападом на табір не було. Про напад на активістів, (якi більше 4 місяців вимагали створення антикорупційного суду під ВР) було відомо напередодні. Інформація про це була оприлюднена Рух Визволення разом з закликом киянам прийти і допомогти захистити табір. Коли вранці була помічена колона кразів і автобусів, яка під'їжджає до табору, ветерани війни звернулися до мене з проханням перенести свої особисті речі в готель. Інформація про те що поліція мене "не перевірила" бо я є народним депутатом також не відповідає дійсності. Хочу надати для ЗМІ другу частину записи з камер зовнішнього спостереження яку міністр МВС чомусь сором'язливо замовчує. На ній чітко видно, що я передаю сумки двом громадянам і повертаюся до табору. Далі їх ніхто і не намагається оглядати. Відразу після побиття людей і грабежу в наметовому містечку незаконно затримані ветерани (які ввечері були відпущені в статусі "свідок" ) також попросили мене прийняти на зберігання їх бойові шеврони. Причини подібних прохань - постійна крадiжка особистих речей і зривання бойових шевронів "беркутом" (під час попередніх штурмів наметового містечка з жовтня 2017 року).
----------------
Щодо "знайдених у таборi бойових гранат", то впевнений що їх походження проясниться після затримання співробітника поліції (колишній "беркут" який брав участь в штурмі табору), який на наступний день був зупiнений пiд час контрольної закупівлі зброї співробітниками СБУ на Броварському проспекті. Співробітник поліції закидав машину співробітників СБУ аналогічними гранатами і зараз знаходиться в розшуку.
-------------
Як член комітету ВР з питань національної безпеки і оборони вважаю що міністр внутрішніх справ повинен займатися не спробами звалити провину за незаконні дії своїх підлеглих на опозиційних народних депутатів, а правопорядком в країні. Торгівля зброєю співробітниками поліції, використання бойових гранат проти співробітників СБУ в центрі столиці України,
побиття і грабіж мирних громадян давно вже стали реальними загрозами національній безпеці.
--------
P. S. Сьогодні річниця нападу спецназу МВС на редут ім. 16 батальйону під час Блокади торгівлі з окупантами який за рік так і не був розслідуван.

МВД обнародовало запись, на которой нардеп Семенченко выносит сумки в которых предположительно было оружие из палаточного городка - Цензор.НЕТ 2186https://www.facebook.com/dostali.hvatit/videos/1849396571761775/
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Народ не верит Гришину и его кремлевским кураторам.
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Так в твоей методичке написано? МВД обнародовало запись, на которой нардеп Семенченко выносит сумки в которых предположительно было оружие из палаточного городка - Цензор.НЕТ 5969
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Народу нужна стабильность и порядок а вам перевороты и анархия.
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Вам, в ольгино, виднее, что народу нужно. МВД обнародовало запись, на которой нардеп Семенченко выносит сумки в которых предположительно было оружие из палаточного городка - Цензор.НЕТ 7058
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Оп-па! А спамить зачем?
Порохоботы, а как же свобода слова? МВД обнародовало запись, на которой нардеп Семенченко выносит сумки в которых предположительно было оружие из палаточного городка - Цензор.НЕТ 3398
Или ложь власти глаза колет?
Семен Семенченко с Єгором Соболєвом и еще 18.
1 ч ·
Інформація, ака розповсюджується Аваковим не відповідає дійсності. Ніяких "слідчих дій" перед нападом на табір не було. Про напад на активістів, (якi більше 4 місяців вимагали створення антикорупційного суду під ВР) було відомо напередодні. Інформація про це була оприлюднена Рух Визволення разом з закликом киянам прийти і допомогти захистити табір. Коли вранці була помічена колона кразів і автобусів, яка під'їжджає до табору, ветерани війни звернулися до мене з проханням перенести свої особисті речі в готель. Інформація про те що поліція мене "не перевірила" бо я є народним депутатом також не відповідає дійсності. Хочу надати для ЗМІ другу частину записи з камер зовнішнього спостереження яку міністр МВС чомусь сором'язливо замовчує.
https://www.facebook.com/dostali.hvatit/videos/1849396571761775/
На ній чітко видно, що я передаю сумки двом громадянам і повертаюся до табору. Далі їх ніхто і не намагається оглядати. Відразу після побиття людей і грабежу в наметовому містечку незаконно затримані ветерани (які ввечері були відпущені в статусі "свідок" ) також попросили мене прийняти на зберігання їх бойові шеврони. Причини подібних прохань - постійна крадiжка особистих речей і зривання бойових шевронів "беркутом" (під час попередніх штурмів наметового містечка з жовтня 2017 року).
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смешно с кацапни - опять все просрали))))теперь гришина будем гонять,как ту собаку дику - не до левалюций ему теперь
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Почему в минстець-ольгино набирают исключительно умственно отсталых?
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Це насiннячко все давно пора посадити))
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А почему мусора еще не объявили Семенченко серийным насильником ? Ведь у него в штанах что- то есть ! МВД обнародовало запись, на которой нардеп Семенченко выносит сумки в которых предположительно было оружие из палаточного городка - Цензор.НЕТ 3311

А мусорам чуркабеса Авака уже доказательства не нужны,достаточно одних домыслов ?
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Рюкзаков, давай придумай что то более реалистическое. Например, Семенченко а не твой сынок украл рюкзаки у армии и несет их с палаточного городка.
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Кремль все тупее и тупее засылает своих агентов )))
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А что там с винтовкой Пашинского в 2014-м? МВД обнародовало запись, на которой нардеп Семенченко выносит сумки в которых предположительно было оружие из палаточного городка - Цензор.НЕТ 9794
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Ну тут все по закону. Как сказал Рюкзаков, только власть имеет лицензию на отстрел приминение силы к народу.
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По заявлению следователей, он возил её для самообороны...
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Семенченко выносил две сумки с атомными бимбами!
МВД обнародовало запись, на которой нардеп Семенченко выносит сумки в которых предположительно было оружие из палаточного городка - Цензор.НЕТ 2129
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Зброя потребує наявності, а ось як би Семен лавку "Рошен" виставив то вже закрили б його до буцегарні без слідства і рішення суду.
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"Сумки Семенченко" - новий термін в юриспруденції! Якщо особа несе сумку - значить у ній зброя.
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Блин!
Я в субботу был на рынке! И нес целых ТРИ тяжелые сумки!
Подскажите, что мне теперь делать в этом полицейском государстве?
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Авяков, это были не сумки, а РЮКЗАКИ А во-вторых, может там были анализы в поликлинику... так просто с виду не скажешь...
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То не зброя, то дещо небезпечніше за зброю, то - вічно зелена "капуста" МВД обнародовало запись, на которой нардеп Семенченко выносит сумки в которых предположительно было оружие из палаточного городка - Цензор.НЕТ 2318
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Это ещё целый год до выборов, а представьте на минутку что они будут городить за пару месяцев до них....ой-вей!
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Зачем смонтированные фейковые фотки постишь ?
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Половина трорллей соевых наша , половина козломордая . Все видно .
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Авакову заказали Семенченко!? Тепрь будут его системно топить. Постепенно так ил ииначе уберут всех недовольных.
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Чем дальше агония соевых,тем дешевле вбросы и постановки)))Пленки курченка уже в прошлом,пора другие легенды забрасывать)))
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В преддверии выборов у Лолиты всё обостряются приступы диареи..
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ОЙ НЕ МОГУ ,ВЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ КАКОЙ ВЕС ИМЕЮТ ТРИ РЮКЗАКА С ОРУЖИЕМ ,НУ БЛИН ПРИДУРКИ ,ВИДНО,ЧТО ТАМ КАКИЕ-ТО ТРЯПКИ НА СТИРКУ НЕСУТ !!! МВД обнародовало запись, на которой нардеп Семенченко выносит сумки в которых предположительно было оружие из палаточного городка - Цензор.НЕТ 4816 МВД обнародовало запись, на которой нардеп Семенченко выносит сумки в которых предположительно было оружие из палаточного городка - Цензор.НЕТ 4816 МВД обнародовало запись, на которой нардеп Семенченко выносит сумки в которых предположительно было оружие из палаточного городка - Цензор.НЕТ 4816
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Фейк об избиении "атошников "-хотя среди полицейских принимавших участие в содействии проведения следственных действий большая половина имели награды за участие в АТО.Разогнали бомжатник.
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Власт пидорасов и долбоебов !
Над вашими выводами пол мира заварачивается от смеха и крутит палцем у виска.
Теперь можно представить как вообще ведутся какие либо следствия и какое к нему доверие!
Этот поц будет в Италии отсиживатся опять,а другие куда уедут.?
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ТО что там в мешках было что то..что не подлежит показу факт..или оружия и наркота....
Подтверждение тому что Семеченко сам тащил два мешка...а тот который шел с ним рядом не помогал....
А не помогал потому что у Семеченко неприкосновенность..и его мешки никто проверить не может...а у того второго чувака на раз бы проверили....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМВД обнародовало запись, на которой нардеп Семенченко выносит сумки из палаточного городка, в которых предположительно было оружие. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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