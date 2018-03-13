 МВД обнародовало запись, на которой нардеп Семенченко выносит сумки из палаточного городка, в которых предположительно было оружие. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
На видео гражданин, похожий на депутата Семенченко, выходит из палаточного городка с сумками в руках.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
На видео гражданин, похожий на депутата Семенченко, выходит из палаточного городка с сумками в руках.
что это за кино про нардепа, незаконная слежка ?
всё ясно, не надо интуиции особой, но видно же, только те кто его "ловит" такие же самые, потому и бардак, что нет кому доверить, и каждый сам за себя, даже если у большинства интересы совпадают абсолютно
Реформы, они такие...
начинают давать дрыщя , как дрыщятик
И понёс её Семён под АП Барыги. Чтобы были тысячи жертв и лишить страну Отца.
А что - в свете последних версий СБУ, эта не выглядит так уж абсурдно.
53 мин. ·
ДЛЯ ЗМІ. Сьогодні міністр внутрішніх справ зробив заяву наступного характеру:
"Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков допускає, що народний депутат фракції "Самопоміч" Семен Семенченко міг винести зброю з наметового містечка біля Верховної Ради перед слідчими діями 3 березня. "У поліцейських не вистачило духу, коли виходив звідти (з наметового містечка - ред.) недоторканний Семенченко за 15 хвилин до початку (слідчих дій - ред.) з двома важкими сумками, як ми думаємо, зі зброєю. Вони не зупинили його, і це теж проблема", - заявив Аваков.
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Інформація, ака розповсюджується Аваковим не відповідає дійсності. Ніяких "слідчих дій" перед нападом на табір не було. Про напад на активістів, (якi більше 4 місяців вимагали створення антикорупційного суду під ВР) було відомо напередодні. Інформація про це була оприлюднена Рух Визволення разом з закликом киянам прийти і допомогти захистити табір. Коли вранці була помічена колона кразів і автобусів, яка під'їжджає до табору, ветерани війни звернулися до мене з проханням перенести свої особисті речі в готель. Інформація про те що поліція мене "не перевірила" бо я є народним депутатом також не відповідає дійсності. Хочу надати для ЗМІ другу частину записи з камер зовнішнього спостереження яку міністр МВС чомусь сором'язливо замовчує. На ній чітко видно, що я передаю сумки двом громадянам і повертаюся до табору. Далі їх ніхто і не намагається оглядати. Відразу після побиття людей і грабежу в наметовому містечку незаконно затримані ветерани (які ввечері були відпущені в статусі "свідок" ) також попросили мене прийняти на зберігання їх бойові шеврони. Причини подібних прохань - постійна крадiжка особистих речей і зривання бойових шевронів "беркутом" (під час попередніх штурмів наметового містечка з жовтня 2017 року).
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Щодо "знайдених у таборi бойових гранат", то впевнений що їх походження проясниться після затримання співробітника поліції (колишній "беркут" який брав участь в штурмі табору), який на наступний день був зупiнений пiд час контрольної закупівлі зброї співробітниками СБУ на Броварському проспекті. Співробітник поліції закидав машину співробітників СБУ аналогічними гранатами і зараз знаходиться в розшуку.
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Як член комітету ВР з питань національної безпеки і оборони вважаю що міністр внутрішніх справ повинен займатися не спробами звалити провину за незаконні дії своїх підлеглих на опозиційних народних депутатів, а правопорядком в країні. Торгівля зброєю співробітниками поліції, використання бойових гранат проти співробітників СБУ в центрі столиці України,
побиття і грабіж мирних громадян давно вже стали реальними загрозами національній безпеці.
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P. S. Сьогодні річниця нападу спецназу МВС на редут ім. 16 батальйону під час Блокади торгівлі з окупантами який за рік так і не був розслідуван.
https://www.facebook.com/dostali.hvatit/videos/1849396571761775/
Порохоботы, а как же свобода слова?
Или ложь власти глаза колет?
Семен Семенченко с Єгором Соболєвом и еще 18.
1 ч ·
Інформація, ака розповсюджується Аваковим не відповідає дійсності. Ніяких "слідчих дій" перед нападом на табір не було. Про напад на активістів, (якi більше 4 місяців вимагали створення антикорупційного суду під ВР) було відомо напередодні. Інформація про це була оприлюднена Рух Визволення разом з закликом киянам прийти і допомогти захистити табір. Коли вранці була помічена колона кразів і автобусів, яка під'їжджає до табору, ветерани війни звернулися до мене з проханням перенести свої особисті речі в готель. Інформація про те що поліція мене "не перевірила" бо я є народним депутатом також не відповідає дійсності. Хочу надати для ЗМІ другу частину записи з камер зовнішнього спостереження яку міністр МВС чомусь сором'язливо замовчує.
https://www.facebook.com/dostali.hvatit/videos/1849396571761775/
На ній чітко видно, що я передаю сумки двом громадянам і повертаюся до табору. Далі їх ніхто і не намагається оглядати. Відразу після побиття людей і грабежу в наметовому містечку незаконно затримані ветерани (які ввечері були відпущені в статусі "свідок" ) також попросили мене прийняти на зберігання їх бойові шеврони. Причини подібних прохань - постійна крадiжка особистих речей і зривання бойових шевронів "беркутом" (під час попередніх штурмів наметового містечка з жовтня 2017 року).
А мусорам чуркабеса Авака уже доказательства не нужны,достаточно одних домыслов ?
отстрелприминение силы к народу.
"Снайпер" Пашинского: достать оружие на Майдане означало подписать себе смертный приговор
Я в субботу был на рынке! И нес целых ТРИ тяжелые сумки!
Подскажите, что мне теперь делать в этом полицейском государстве?
Над вашими выводами пол мира заварачивается от смеха и крутит палцем у виска.
Теперь можно представить как вообще ведутся какие либо следствия и какое к нему доверие!
Этот поц будет в Италии отсиживатся опять,а другие куда уедут.?
Подтверждение тому что Семеченко сам тащил два мешка...а тот который шел с ним рядом не помогал....
А не помогал потому что у Семеченко неприкосновенность..и его мешки никто проверить не может...а у того второго чувака на раз бы проверили....