 МВД обнародовало запись, на которой нардеп Семенченко выносит сумки из палаточного городка, в которых предположительно было оружие. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На видео гражданин, похожий на депутата Семенченко, выходит из палаточного городка с сумками в руках.

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